La pedalata del messaggio: Da T. Santa Susanna a Napoli per la Sclerosi Multipla

15 Aprile 2023

L’associazione sportiva dilettantistica ASD Bike Torrese di Torre S. Susanna in provincia di Brindisi, anche quest’anno ha organizzato un tour di 6 tappe per un totale di 500 km da percorrere con arrivo a Napoli domenica 16 aprile, in sostegno della ricerca sulla sclerosi multipla con il patrocinio dell’AISM. Grande coinvolgimento anche delle forze dell’ordine che non faranno mancare la loro presenza per una causa solidale così importante

Anche quest’anno l’ associazione sportiva dilettantistica ASD bike torrese, di Torre Santa Susanna, entroterra della provincia di Brindisi, ha organizzato ” La pedalata del messaggio“, con il patrocinio dell’ AISM, per devolvere fondi alla ricerca sulla sclerosi multipla. Le sei tappe previste per il tour di cicloamatori, hanno attraversato rispettivamente, Matera, Potenza, Salerno, Torre Del Greco, per concludersi domani, domenica 16 aprile in piazza Vittoria, a Napoli, dove ad attendere il Presidente della associazione e della compagine salentina, Vincenzo D’Adamo, Fabio Moccia, Mimmo Ariano, vi sarà anche la Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania“, oltre alla presenza di numerose rappresentanze istituzionali locali e regionali anche torresi come quella dell’Avvocato Serena Missere, assessore del comune di Torre Santa Susanna.

”Il nostro crono-programma si è arricchito rendendoci felici e orgogliosi del lavoro fatto soprattutto con l’aiuto di altri che ci sono stati di sostegno sino ad oggi. Non finiremo mai di dire grazie a chi ci supporta. A Napoli ci accoglierà la Fanfara dei Carabinieri e dei Comandi Regionali degli stessi. Il 17 aprile, nel pomeriggio, rientreremo a Torre, e verremo accolti dalla banda musicale cittadina e da tutte le altre presenze garantiteci dall’impegno dell’Avv. Raffaele MISSERE, che da sempre è vicino alle grandi battaglie sociali della sua gente. Infine vogliamo sottolineare quanto è stato bello sapere della adesione dei Vertici Campani dell’Arma Dei Carabinieri alla nostra iniziativa, cosa che dimostra ciò che non ha bisogno di conferme, e cioè che: l ’Arma è presente sempre, sia per difenderci, sia per essere con noi in favore dei deboli e di chi soffre”, sono le parole del Presidente dell’ASD bike torrese, Vincenzo D’Adamo. Ad ogni tappa, l’AISM prenderà parte, con le proprie delegazioni locali.

Questa collaborazione preziosa si prefigge di riuscire a portare a termine campagne di sensibilizzazione e raccolta di risorse da destinare al finanziamento di progetti di ricerca innovativi, per conoscere e rendere sempre più curabile, fino a sconfiggerla, una malattia neurodegenerativa come la Sclerosi Multipla, assicurando a coloro che l’hanno incontrata sul proprio cammino, una prospettiva di vita lunga e di qualità.