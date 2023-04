Associazione Luca Coscioni, è la settimana del Testamento Biologico (DAT)

13 Aprile 2023

Nella settimana in corso, dal 10 al 16 aprile, l’Associazione Luca Coscioni torna a mobilitarsi per fare informazione sul Testamento Biologico (DAT).

La situazione in Italia

Una recente indagine dell’Associazione Luca Coscioni ha messo in luce come nel nostro Paese solo 5 italiani ogni 1000 hanno depositato le proprie disposizioni anticipate di trattamento (DAT).

Confrontando questo dato con i più recenti sondaggi risulta chiaro che la scarsità delle DAT depositate è attribuibile alla carenza di informazioni e all’assenza di una campagna informativa da parte del Ministero della Salute, delle Regioni e, salvo rare eccezioni, delle strutture sanitarie.

Gli eventi organizzati dall’Associazione (nel cui sito si possono trovare tutte le informazioni) durante questa settimana hanno lo scopo di colmare il vuoto informativo attuale.

Il video dell’Associazione Coscioni che spiega le DAT

Una regione su tutte: la Sardegna

Presentiamo la situazione della Sardegna attraverso le parole di Aldo Luchi, Presidente della Cellula Coscioni Cagliari:

Soltanto lo 0,4 % degli italiani ha effettivamente depositato delle DAT. In Sardegna abbiamo un valore ancora inferiore, con una persona su 303 che ha depositato il proprio Testamento Biologico. Depositare le DAT è molto semplice: si scarica il modulo, si fa autenticare la firma dal notaio o dallo stesso ufficiale comunale al momento del deposito, infine una volta depositate presso la casa comunale le DAT dovrebbero essere trasmesse presso la banca dati nazionale.

Monica Murgia, Vice Presidente della Cellula Coscioni Cagliari, afferma:

L’Associazione Luca Coscioni, tra le varie iniziative, ha dato vita al numero bianco (0699313409) grazie al quale chiunque può chiedere informazioni anche sulle DAT. A questo numero rispondono persone competenti ed informate.

Uno dei problemi attuali, dopo 5 anni dall’approvazione della legge sul Testamento Biologico, riguarda i casi di mancata trasmissione alla banca dati nazionale. Manca inoltre una campagna istituzionale adeguata.

In Sardegna solo poco più di 7000 persone hanno depositato le DAT e la provincia in cui la percentuale è più alta è quella di Cagliari, dove è presente una attivissima Cellula Coscioni guidata da Luchi e Murgia.

Le Regioni che hanno numeri inferiori alla Sardegna sono la Campania e il Lazio, ma questa situazione riguarda l’intero Paese.

I prossimi appuntamenti

A questo link è possibile trovare una cartina con tutte le città in cui saranno organizzate le iniziative, ma ricordiamo in particolare l’appuntamento del 16 aprile a Cagliari. Dalle 11 alle 14, presso “Il fico d’India” in Viale Lungo Mare Poetto 324, sarà presente un tavolo informativo sulle DAT.

Per qualsiasi informazione si può inoltre scrivere a cellulacagliari@associazionelucacoscioni.it .