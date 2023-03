Armani e Valentino: le due griffe più gettonate per la notte degli Oscar 2023

9 Marzo 2023

Tra le attrici di Hollywood che prenderanno parte agli Academy Award 2023 secondo un’indagine di gradimento, Giorgio Armani e Valentino rappresenterebbero un vero e proprio must di glamour ed eleganza made in Italy

Ad una settimana dalla notte in cui verranno assegnati gli Academy Award 2023, meglio conosciuta come la notte degli “Oscar”, massimo tributo per il cinema mondiale, tra le attrici in gara, spopola la corsa alla scelta del vestito da indossare per l’occasione. E, da una indagine di gradimento circa gli stilisti più gettonati ad Hollywood, due griffe italiane batterebbero tutti: Giorgio Armani e Valentino.

Gli appuntamenti tra i vari divi del cinema, sembrano susseguirsi ad un ritmo frenetico, alla ricerca del look più elegante e differente da sfoggiare sul red carpet in una notte stellata.

Ad analizzare accuratamente le tendenze previste per questa edizione, ripercorrendo le più recenti, ci hanno pensato i professionisti del settore, Dalston Mill Fabrics, che hanno preso in esame ogni scelta operata dalla vincitrici delle statuette per la recitazione, riuscendo così, a raffrontare colore, stilista ed anche possibilità di vincere l’ambito premio. Insomma, una sorta di numeri del lotto del fashion style, dove i più fortunati risulterebbero i capi firmati da Giorgio Armani e Valentino, protagonisti indiscussi della moda mondiale ed eccellenza immortale del made in Italy.

Ad emergere come colore particolarmente fortunato, vi sarebbe il nero, con il 32% di possibilità di vittoria, per le categorie Best Actress e Best Supporting Actress: esempi calzanti quello di Frances McDormand nel 2021, in mise Valentino. Armani, invece, nel 2020 aveva vestito sia Renée Zellweger, migliore attrice per Judy, e Laura Dern, migliore non protagonista per Marriage Story.

Sia Valentino che Armani, hanno collezionato il 7% delle vincitrici vestite con loro abiti, insignite poi dell’ Academy Award, contro il 3% di Yves Saint Laurent, Chanel, Christian Dior e Gucci.

A fare da alter ego del nero, troviamo il colore oro che, secondo la ricerca, costituirebbe un’altra tinta fortunata da indossare. Come non ricordare Emma Stone in un Givenchy, nel 2017 per “La La Land”.

Il 13% delle attrici vincitrici dell’Oscar, indossavano un abito color oro in quella notte magica. Poi troviamo il bianco, come l’elegantissimo Givenchy portato da Audrey Hepburn nel lontano 1954, di ispirazione “Vacanze Romane“, ribattezzato dall’ attrice come il suo “lucky dress”. A seguire l’azzurro con l’11% ed il verde con il 9%.

Come non applaudire ancora una volta all merito dell

o stile italiano che elargisce bellezza ed eleganza nel mondo.