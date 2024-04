Bulgari affida la direzione creativa di gioielli e accessori a Mary Katrantzou

3 Aprile 2024

Non era mai accaduto in 140 anni di storia che l’incarico fosse conferito ad una donna. La designer greca proviene da una precedente collaborazione con la maison romana di gioielli e pelletteria famosa in tutto il mondo

Per la prima volta nella sua storia, il marchio Bulgari, noto in tutto il mondo per aver vestito con i suoi gioielli ed accessori di pelletteria, star internazionali, affida la direzione creativa delle sue collezioni alla designer greca Mary Katrantzou. Un incarico questo, che viene conferito a seguito di una precedente collaborazione risalente al 2021, quando l’artista aveva già dato prova del suo talento disegnando per il brand italiano, una capsule collection di borse in pelle e minaudières gioiello ispirate al motivo Serpenti: Mary Katrantzou x Bulgari.

Di origini greche, ma residente a Londra da quando frequentava l’università, Mary Katrantzou ha fatto conoscere il suo nome sul finire degli anni ’90, per la sua specializzazione nelle stampe digitali. Le sue doti creative hanno riscosso un grande successo fin da subito per quanto riguarda le collezioni di gioielli, mentre gli abiti sono stati più volte accostati alle uova di Fabergè.

“Il ricco patrimonio culturale e le doppie radici greco-romane di Bvlgari hanno giocato un ruolo fondamentale nella mia formazione di designer. Ho sempre tratto ispirazione dai codici estetici e dal sincretismo di Bulgari, dalla sua maestria nell’uso dei colori e dell’intensità della sua narrazione. Sono profondamente onorata di essere la prima Direttrice Creativa Accessori Bulgari. Un nuovo capitolo che vorrei elevasse la vita quotidiana ad una forma d’arte”, è il commento della stessa Mary Katrantzou.

“L’arrivo di Mary come Direttrice Creativa Accessori, ci rende molto orgogliosi. Mary condivide con Bulgari non solo le origini greche, ma soprattutto la ricerca dell’eccellenza nella scelta dei materiali e nel modo in cui vengono trasformati con un’enfasi particolare sull’artigianalità, oltre ad un amore appassionato per i colori. Siamo certi che quello che stiamo iniziando sarà, grazie alla sua visione, un percorso ricco di successi” riferisce invece, Jean-Christophe Babin, CEO di Bulgari.

Mary Katrantzou, dunque, guiderà la direzione creativa della pelletteria e degli accessori di Bulgari, includendo la collezione di borse e pochette di Alta Gioielleria della maison romana.

Il marchio Bulgari, fondato a Roma nel 1884 da Sotirio Bulgari, argentiere greco di talento, si afferma molto velocemente, diventando un emblema dell’eccellenza italiana, per le magnifiche creazioni gioielliere. Ma è durante i fiorenti anni Cinquanta e Sessanta della Dolce Vita che, Bulgari, cattura l’attenzione del jet-set dell’ epoca, grazie alla diffusione della commedia italiana e alla decisione di molti registi stranieri di ambientare le proprie pellicole a Roma, ribattezzata per l’occasione la “Hollywood sul Tevere”.

Da “Vacanze romane” a “La Dolce Vita” , Roma diviene la Città Eterna da vedere almeno una volta nella vita.

Come non ricordare Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Ingrid Bergman, Grace Kelly, Anita Ekberg, Gina Lollobrigida e tante altre dive del cinema che si servivano direttamente dalla boutique di Bulgari in Via Condotti per indossare creazioni gioielliere immortali dentro e fuori dal set, o sui red carpet di Los Angeles,Venezia, Cannes.