Genova- Due studentesse della Scuola Internazionale di Genova (ISG- International School in Genoa), più precisamente, Elisabetta Carbone e Adele Morata, frequentanti l’International Baccalaureate Diploma Programme, che incoraggia la partecipazione degli studenti in diverse attività di volontariato per aiutare la comunità (CAS: Creativity- Activity- Service), sono state le ideatrici di un progetto di solidarietà in favore dei gatti in difficoltà, volto ad aiutare il Rifugio Pets Angels di Cellino San Marco in provincia di Brindisi e la sua responsabile, Annarita Rizzello, ed al contempo portare avanti una campagna di sensibilizzazione per incoraggiare l’adozione consapevole al posto dell’acquisto di animali da compagnia, informando sulla importanza della sterilizzazione per contrastare il randagismo e tutto quanto comporta.

Le due ragazze, che hanno avuto modo di adottare personalmente già dallo stesso Rifugio Pets Angels, in particolare la gatta Yuki che è diventata compagna inseparabile di Elisabetta, hanno organizzato un “Bake sale“, ovvero una vendita di dolci fatti in casa, il cui ricavato è stato destinato proprio alla raccolta fondi in favore del rifugio, che si è svolta negli scorse settimane, e che ha unito l’utilità sociale alla voglia di stare insieme, per imparare e diffondere la cultura del rispetto e dell’amore dei nostri fratelli più piccoli pelosi, abitanti con noi del Creato. Tante le delizie cucinate personalmente dai ragazzi, con l’aiuto prezioso della Professoressa Valeria De Simoni, responsabile delle attività CAS. L’iniziativa si è svolta presso i locali della scuola nell’ora di ricreazione. I ragazzi, sulle ali dell’entusiasmo hanno confezionato in modo amorevole dolci ,come per esempio : torta al cioccolato, torta margherita, crostate, banana bread, biscotti, e brownies. La condivisione e la partecipazione sono state massime, includendo i bambini dell’asilo fino agli studenti delle superiori, tutti i professori ed il personale non docente e riuscendo a vendere tutto in soli 10 minuti.

Il ricavato di 120 euro, destinato interamente al Rifugio Pets Angels ed alle sue volontarie, servirà per aiutare gatti di strada malati o abbandonati, per poterli curare con dedizione, o per essere rimessi sul territorio o per trovare loro una adozione responsabile.

Iniziative di questo tipo sono d’esempio per provare a rendere migliori i cittadini del domani. Insegnando loro sin dalla tenera età che, l’amore ed il rispetto degli animali, riguarda il nostro modo di stare al mondo!