Goccia Fest 26 e il futuro delle città che convivono con la natura

A Milano esiste un luogo che racconta una storia insolita. Un luogo che per decenni è rimasto chiuso e inaccessibile, un’ex area industriale sospesa tra passato e futuro. Nel frattempo, mentre attorno la città continuava a trasformarsi, costruire e reinventarsi sempre più seguendo la logica delle “vertical city”, all’interno di quello spazio si sviluppava lentamente una delle più sorprendenti foreste urbane spontanee d’Europa.

È la Goccia, l’area compresa tra Bovisa e Villapizzone che negli ultimi anni è diventata oggetto di studio e di riflessione da parte di ricercatori, amministrazioni e organizzazioni impegnate sui temi della sostenibilità urbana.

La sua particolarità non riguarda soltanto il valore ecologico che ha assunto nel tempo, ma anche le domande che pone sul modo in cui immaginiamo il futuro delle nostre città.

Negli ultimi anni il dibattito urbano si è concentrato soprattutto su temi come la densificazione, la mobilità sostenibile, l’efficienza energetica e la rigenerazione degli spazi dismessi. Questioni fondamentali, naturalmente. Accanto a queste, però, sta emergendo sempre più chiaramente un’altra esigenza: ripensare il rapporto tra ambiente costruito e sistemi naturali.

La crisi climatica, la crescente frequenza delle ondate di calore e la perdita di biodiversità stanno infatti modificando il modo in cui guardiamo agli spazi verdi urbani. Non più semplici elementi decorativi o aree residuali, ma componenti essenziali della qualità ambientale e della resilienza delle città.

È in questo contesto che si inserisce GOCCIA Fest 26 – La Natura si fa Spazio, la giornata aperta alla cittadinanza che si terrà sabato 13 giugno al Campus Bovisa del Politecnico di Milano.

L’iniziativa rappresenta il primo appuntamento pubblico del progetto europeo GOCCIA (acronimo per Green Opportunities to Clean-up Contaminants through an Interspecies Alliance), finanziato dalla European Urban Initiative della Commissione Europea e dedicato alla valorizzazione dell’area attraverso approcci innovativi di rigenerazione ecologica.

Più che un festival nel senso tradizionale del termine, l’appuntamento si propone come uno spazio di incontro tra ricerca scientifica, cittadinanza, istituzioni e realtà attive sul territorio.

Nel corso della giornata saranno organizzati workshop, incontri pubblici, attività per famiglie, installazioni e momenti divulgativi che permetteranno ai partecipanti di conoscere più da vicino un luogo normalmente non accessibile e di comprenderne il patrimonio naturale.

L’aspetto forse più interessante dell’esperienza della Goccia è proprio il cambio di prospettiva che suggerisce.

Per lungo tempo, infatti, la rigenerazione urbana è stata interpretata principalmente come un processo di sostituzione in cui recuperare, trasformare, costruire. Oggi si sta affermando una visione più articolata, nella quale la natura non è soltanto qualcosa da preservare ma una risorsa attiva capace di contribuire alla trasformazione dei territori.

Le cosiddette Nature Based Solutions, al centro di numerosi programmi europei, si muovono proprio in questa direzione, valorizzando i processi naturali come strumenti per affrontare questioni che riguardano la qualità dell’aria, la gestione delle acque, la resilienza climatica e la biodiversità.

La Goccia rappresenta uno dei luoghi in cui queste riflessioni possono essere osservate concretamente.

Per questo GOCCIA Fest 26 non riguarda soltanto un’area specifica di Milano. Riguarda una questione che interessa molte città europee: come costruire forme più equilibrate di convivenza tra attività umane e sistemi naturali.

Una domanda che appare sempre meno teorica e sempre più necessaria.

In un momento storico in cui le città sono chiamate a ripensare il proprio modello di sviluppo, iniziative come questa offrono l’occasione per esplorare nuove possibilità, mettere in dialogo competenze diverse e immaginare forme di trasformazione urbana capaci di tenere insieme sostenibilità ambientale, qualità della vita e partecipazione civica.

GOCCIA Fest 26 – La Natura si fa Spazio

Quando: sabato 13 giugno 2026, dalle 10 alle 22

Dove: Campus Bovisa del Politecnico di Milano e EN, Milano

Ingresso: gratuito (alcuni eventi su prenotazione qui)

Informazioni e programma: eui-goccia.eu