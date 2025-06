Milano e il suo spazio: la realtà e le possibilità

Milano è una città densa, compatta e pianeggiante. Con una superficie di 182 km2 e una densità di circa 7.520 abitanti per km2, è quasi il doppio di Berlino (4.100 ab/km2) e più di tre volte quella di Roma (2.200 ab/km2). In potenza, Milano è perfetta per essere girata in bici, a piedi, e coi mezzi pubblici. Eppure, come vedremo, le macchine occupano una quota larghissima del nostro spazio pubblico. Insieme ai dati raccolti da Sai che puoi? – un’associazione nata nel 2021 per favorire il protagonismo delle energie culturali e sociali che abitano le città, partendo da Milano – vediamo come la mobilità e lo spazio pubblico possono essere più efficienti, piacevoli e sicuri.

Infatti uno studio di Matteo Bruno pubblicato su Nature, stima che in virtù della sua dimensione Milano è la città al mondo che più si avvicina alla “città a 15 minuti”: il 97,5% dei residenti può accedere ai servizi essenziali – scuole, ospedali, negozi, uffici pubblici – in meno di 500 metri da casa, con un tempo medio di percorrenza pedonale di 6,4 minuti. La struttura urbana milanese permette, sulla carta, di vivere quartieri completi, in cui quasi tutto è raggiungibile a piedi.

Nella quotidianità molti però devono fare spostamenti più lunghi, per raggiungere luoghi di lavoro, studio o svago. Uno spostamento su tre avviene con la macchina, in città c’è un’autovettura ogni due abitanti, e la maggior parte dello spazio pubblico è dedicato a strade per macchine.