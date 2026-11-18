Il nuovo rapporto OCSE fotografa una Milano capace di concentrare ricchezza e investimenti, ma sempre meno di tradurli in benessere diffuso. Mentre cambia il modello delle metropoli globali, torna centrale la politica e la necessità di costruire un nuovo progetto di sviluppo.

Il rapporto dell’OCSE Metropolitan Scan of Milan, che a vent’anni di distanza torna ad analizzare lo sviluppo milanese dopo la Territorial Review promossa dalla Provincia guidata da Filippo Penati, arriva con tempismo nel dibattito che accompagna la campagna elettorale milanese, al quale contribuisce con argomenti autorevoli ed essenziali. Lo studio, mentre restituisce l’immagine di una città ancora capace di concentrare una quota straordinaria delle attività economiche e degli investimenti del Paese, mostra la sempre più debole relazione tra produzione di ricchezza e miglioramento delle condizioni materiali di chi vi abita e lavora. In sintesi, delinea una metropoli sempre più ricca con cittadini sempre più in difficoltà.

Il rapporto, inoltre, offre anche un’altra indicazione interessante che serve a proporzionare al giusto livello l’ego ambrosiano recente: tra il 2013 e il 2023 Milano ha registrato una crescita economica che la colloca al primo posto tra le regioni metropolitane italiane, ma soltanto al centosessantesimo tra quelle europee. La sua eccezionalità risulta dunque molto più evidente nel confronto con la stagnazione nazionale piuttosto che con gli andamenti internazionali, e sotto questo profilo la performance appare assai meno straordinaria di quanto abbia suggerito la narrazione pubblica degli ultimi anni.

Questi risultati invitano a interrogarsi sul modello di sviluppo della città, evitando tanto di sottovalutare i successi conseguiti quanto di considerare le contraddizioni emerse come semplici inconvenienti di un percorso destinato a proseguire. Milano conserva una notevole forza economica, dispone di una concentrazione di conoscenze e investimenti che non ha eguali in Italia e continua a esercitare una considerevole capacità di attrazione.

Nondimeno, come è ormai pressoché unanimemente assunto, proprio all’interno di questa esperienza di successo sono maturati squilibri che mettono in discussione la capacità del modello di riprodurre nel tempo le condizioni della propria crescita e soprattutto di trasformarla in un miglioramento diffuso delle condizioni di vita, ossia in “sviluppo”.

Ricapitolando; dopo la lunga trasformazione postindustriale, che aveva progressivamente modificato il ruolo della manifattura e rafforzato le funzioni terziarie e direzionali, la città ha saputo inserirsi nei circuiti della globalizzazione finanziaria e produttiva, intercettando investimenti internazionali, grandi eventi, turismo e nuove attività economiche. La crescita dei servizi avanzati, il rafforzamento delle relazioni internazionali e la valorizzazione immobiliare hanno alimentato un ciclo espansivo che ha trasformato profondamente Milano, restituendole un protagonismo che sembrava essersi appannato durante le difficoltà della precedente transizione industriale.

L’Expo del 2015 ha rappresentato il momento più riconoscibile di questa stagione, contribuendo a consolidare l’immagine di una città moderna, efficiente e aperta al mondo. La sua capacità di “attrarre” capitali e iniziative economiche è diventata progressivamente il principale indicatore del successo, mentre la trasformazione urbana ha accompagnato e spesso anticipato le opportunità offerte dai mercati internazionali.

Milano ha interpretato con particolare convinzione il paradigma della metropoli del capitalismo finanziario globalizzato, e la forza di quel modello derivava anche dalle condizioni storiche nelle quali si era affermato, in cui l’espansione dei mercati internazionali, la crescente mobilità dei capitali e la finanziarizzazione dell’economia avevano favorito la concentrazione di ricchezza e attività nelle maggiori aree urbane, mentre la valorizzazione immobiliare diventava uno dei principali canali attraverso i quali la crescita si manifestava e veniva remunerata. Alle amministrazioni locali spettava soprattutto il compito di rendere il territorio attrattivo, facilitare gli investimenti e accompagnare trasformazioni la cui direzione era in larga misura determinata – ossia sovradeterminata – dall’esterno e dalle opportunità economiche che si presentavano.

Sarebbe difficile negare i risultati ottenuti, ma altrettanto difficile ignorare che alcune delle contraddizioni oggi più dolorose ed evidenti siano maturate proprio durante e a causa quella stagione. L’aumento dei valori immobiliari ha progressivamente reso più oneroso abitare nella città che produceva nuova ricchezza, mentre – come oggi certifica l’Ocse – la crescita delle attività economiche non si è tradotta in un analogo incremento dei redditi reali. La progressiva divaricazione tra i luoghi della produzione e quelli della residenza ha modificato gli equilibri territoriali, allargando la distanza tra il centro della metropoli e le aree sulle quali si scaricano una parte crescente dei costi sociali e materiali del suo funzionamento. La questione è dunque se queste contraddizioni possano essere affrontate continuando a operare all’interno del medesimo modello oppure se segnalino la necessità di ripensarne alcuni presupposti; in altre parole, se occorra una “discontinuità”.

A rendere più urgente tale riflessione, infatti, interviene il cambiamento del contesto internazionale, perché il ciclo espansivo delle metropoli globali si è sviluppato in una stagione caratterizzata dall’integrazione dei mercati, dalla disponibilità di capitali e dalla progressiva concentrazione delle attività economiche più remunerative nelle grandi città, e oggi quel quadro appare meno stabile (eufemismo). Le tensioni geopolitiche, la riorganizzazione delle catene produttive, il ritorno delle politiche industriali e la crescente competizione tecnologica stanno modificando le condizioni nelle quali si erano affermate le strategie di sviluppo urbano degli ultimi decenni.

Per Milano il problema assume un significato particolare, perché la città ha costruito il proprio successo recente prevalentemente sulla capacità di intercettare dinamiche internazionali che le amministrazioni locali potevano favorire, ma sulle quali disponevano di una limitata o nulla capacità di indirizzo. Quando quelle dinamiche erano favorevoli, la crescita sembrava offrire continuamente nuove opportunità e la politica urbana poteva concentrarsi sulla loro valorizzazione, cercando tutt’al più di alleggerirne gli effetti più problematici. Ora, che le condizioni esterne diventano meno favorevoli e le contraddizioni accumulate cominciano a incidere sulla stessa capacità di attrazione della città, emerge invece la necessità di interrogarsi sulla direzione dello sviluppo e sulle scelte attraverso le quali orientarlo.

Il rapporto OCSE, pur muovendo ancora da un’impostazione prevalentemente concentrata sulla competitività e sull’efficienza amministrativa riconosce i forti limiti degli strumenti di governo metropolitano finora costruiti.

La geografia economica di Milano si estende ben oltre i confini del Comune e della stessa Città metropolitana, mentre le competenze istituzionali rimangono frammentate e la pianificazione fatica a tradursi in una capacità effettiva di coordinamento. È una debolezza che assume un significato ancora maggiore se considerata alla luce della necessità di affrontare una fase nella quale la crescita non può più essere affidata prevalentemente alla forza dei processi economici esterni.

Torna così centrale una questione che negli anni dell’espansione era stata cacciata volutamente sullo sfondo, quella della capacità della politica di definire e governare un progetto di sviluppo. Milano dispone di risorse economiche, sociali, scientifiche e produttive considerevoli, che potrebbero consentirle di affrontare la trasformazione del contesto internazionale valorizzando le proprie competenze e costruendo nuove relazioni tra conoscenza, produzione e bisogni della società. Ma queste possibilità richiedono una visione e strumenti capaci di andare oltre la semplice competizione per attrarre capitali e attività, individuando le direzioni nelle quali investire e le condizioni necessarie affinché la crescita economica produca benefici più diffusi.

La nuova situazione richiede, in altre parole, un ritorno della politica, e il punto, in definitiva, riguarda il significato stesso dello sviluppo metropolitano. La capacità di concentrare ricchezza e investimenti ha costituito per lungo tempo la misura principale del successo milanese, sostenuta da risultati che hanno contribuito a trasformare profondamente la città. Oggi quella misura appare insufficiente, perché se la crescita economica – come molti si sgolavano a denunciare – può convivere con il peggioramento delle condizioni materiali di una parte significativa della popolazione, gli squilibri finiscono per compromettere le stesse condizioni della prosperità futura.

La domanda sul futuro della città non può dunque esaurirsi nella ricerca di nuovi investimenti, grandi eventi, finali di Champions degli anni trenta venturi, e nemmeno nella difesa delle posizioni conquistate, perché riguarda la possibilità di costruire un modello capace di coniugare forza economica e sviluppo sociale, valorizzando le risorse accumulate e affrontando le contraddizioni che ne hanno accompagnato la crescita. Per oltre un decennio Milano ha saputo approfittare delle opportunità offerte dalla globalizzazione, trasformandole – sebbene con una postura ampiamente passiva – in un potente fattore di modernizzazione. La fase che si è già aperta richiede certamente qualcosa di più impegnativo; ossia la capacità di scegliere quale sviluppo perseguire, per chi, e di costruire attorno a quella scelta un nuovo progetto per la città.