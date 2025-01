Haute Couture: la donna Giorgio Armani Privè si illumina d’Immenso! Applausi scroscianti a Parigi

Parigi- La donna disegnata dal Re della Moda italiana Giorgio Armani, si illumina d’Immenso, in occasione della presentazione della collezione primavera-estate 2025-2026 Armani Privè, durante la settimana dedicata all’Haute Couture di Parigi.

L’anniversario che si festeggia in grande stile, nella meravigliosa location francese di Palazzo Armani, sono i vent’anni dell’Alta Moda firmata dallo stilista italiano. La sfilata offre uno spettacolo indimenticabile ed unico. Il titolo della collezione, ispirato totalmente alla potenza salvifica della luce è appunto, “Lumières”. Parigi è la città dove, vent’anni fa, Giorgio Armani ha battezzato la sua particolarissima prospettiva di creare Alta Moda, riscuotendo un successo pieno, duraturo e ancora oggi sorprendente.

Dai tessuti, alle forme, ai volumi ai colori, tutto parla e porta luce.

“Questa sfilata coincide con i vent’anni del Privé ma non vuole essere una retrospettiva o una celebrazione. È, invece, una nuova affermazione di tutto quello che l’Alta Moda significa per me, ossia la possibilità di liberare la fantasia pensando a una clientela vera, autentica, che ricerca e indossa queste creazioni. Catturare la luce sulle superfici degli abiti è stata la meravigliosa sfida di una collezione dall’allure lunare, ricca ma con un tocco leggero che per me è sempre essenziale“, commenta Giorgio Armani. La suggestione diviene ancora più palpabile se ci si sofferma a contemplare la magnificenza degli stucchi dorati e del gioco magistrale di specchi di Palazzo Armani in rue Francois I. Abiti accecanti, si mostrano pieni di gemme preziose, incastonate tra ricami e richiami orientali, africani, caldi ed eterei al contempo, terrosi e avvolgenti, che sprigionano una eleganza dall’eco immortale.

La Cina, il Sol Levante, l’equilibrio del vivere in armonia tra materia e spiritualità, ondeggia delicata e vitale; le Indie e l’Africa, infondono colori di sabbia e terra he declinano a tratti una indole nomade ma rovente. La raffinatezza commovente delle pennellate di acquarello che palesano senza indugio una seduzione stordente, per una silhouette estremamente signorile. Le nuances vanno dall’oro, al greige, dal nero e blu elettrico al rosa tenue, amaranto, bronzo. Pietre preziose e bene in vista si incastonano nei copricapo di rete lucente, nei colori verde, giallo, rosa, oro.

Un tripudio di applausi accoglie Giorgio Armani in sala. Le mani battono a lungo ed in maniera scrosciante, l’emozione è evidente, la Luce emanata dalla sua donna, continua a brillare e ad illuminarsi e illuminare d’Immenso.