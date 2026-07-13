Guida ai quartieri di Treviso: dove comprare casa oggi? L’analisi di un esperto del mercato immobiliare

Quali sono i migliori quartieri dove acquistare casa a Treviso? Dal centro storico a Santa Bona, passando per Fiera, San Zeno e Sant’Antonino, un’analisi del mercato immobiliare per capire prezzi, prospettive di crescita e opportunità di investimento.

Quando una persona decide di acquistare casa a Treviso, la prima domanda che mi rivolge raramente riguarda l’immobile. Più spesso chiede: “Qual è il quartiere giusto?”. Da analista del mercato immobiliare, agente immobiliare abilitato e collaboratore di Engel & Völkers Treviso, mi confronto quotidianamente con famiglie, giovani coppie e investitori che cercano non soltanto una casa, ma un investimento capace di conservare valore nel tempo.

La risposta non dipende esclusivamente dal prezzo al metro quadrato. Ogni quartiere presenta caratteristiche differenti in termini di servizi, collegamenti, domanda, qualità della vita e prospettive di crescita. Per questo motivo conoscere il mercato significa andare oltre gli annunci immobiliari e comprendere le dinamiche economiche e urbanistiche che stanno trasformando la città.

Centro storico: il prestigio che mantiene valore

Il centro storico rappresenta il mercato più esclusivo di Treviso. L’offerta è limitata, mentre la domanda rimane costantemente elevata sia da parte di residenti sia di investitori.

Acquistare nel cuore della città significa vivere tra piazze storiche, portici, negozi e ristoranti, ma anche investire in un patrimonio immobiliare che tende a mantenere il proprio valore nel lungo periodo. Gli immobili disponibili sono pochi e, proprio questa scarsità, contribuisce alla stabilità dei prezzi anche durante le fasi di rallentamento del mercato.

Naturalmente occorre mettere in conto prezzi più elevati, minore disponibilità di parcheggi e, spesso, edifici storici che richiedono interventi di manutenzione.

Fuori Mura: il miglior compromesso

Le aree immediatamente esterne alle mura rappresentano probabilmente il miglior equilibrio tra qualità della vita e valore immobiliare.

Quartieri come Viale Luzzatti, Porta Santi Quaranta e le zone limitrofe permettono di raggiungere il centro in pochi minuti, offrendo al tempo stesso immobili più recenti, maggiore disponibilità di parcheggi e spazi abitativi generalmente più ampi.

È una delle zone che consiglio più frequentemente a giovani famiglie e professionisti.

Fiera e Selvana: uno dei mercati più dinamici

Negli ultimi anni Fiera e Selvana hanno registrato una crescita costante dell’interesse da parte degli acquirenti.

La vicinanza al Sile, le piste ciclabili, il verde e la facilità di collegamento con il centro stanno rendendo questi quartieri sempre più ricercati. È una zona che continua a offrire interessanti prospettive di rivalutazione, soprattutto per chi acquista guardando al medio-lungo periodo.

Santa Maria del Rovere e San Pelaio: la scelta delle famiglie

Santa Maria del Rovere e San Pelaio sono quartieri consolidati, caratterizzati da scuole, impianti sportivi, numerosi servizi e una buona qualità della vita.

Sono aree particolarmente apprezzate dalle famiglie grazie alla presenza di spazi verdi e a un’offerta immobiliare diversificata che comprende appartamenti, villette e abitazioni indipendenti.

Il mercato mantiene una domanda costante e una buona stabilità dei prezzi.

San Zeno, Sant’Antonino e zona Ospedale: posizione strategica

Uno dei comparti che negli ultimi anni ha attirato crescente attenzione è quello formato da San Zeno, Sant’Antonino e dalla zona dell’Ospedale Ca’ Foncello.

La vicinanza all’ospedale, alla stazione ferroviaria di Treviso Centrale e alle principali vie di collegamento rende queste aree particolarmente interessanti per personale sanitario, pendolari, professionisti e investitori.

Dal punto di vista immobiliare rappresentano un buon compromesso tra prezzi ancora relativamente accessibili e ottime prospettive di tenuta del valore nel tempo. La facilità di raggiungere sia il centro sia i principali collegamenti ferroviari costituisce uno dei principali punti di forza di questi quartieri.

Santa Bona: tranquillità e prezzi ancora competitivi

Per chi desidera maggiore spazio senza affrontare i valori del centro storico, Santa Bona rappresenta una delle alternative più interessanti.

Il quartiere offre un ambiente prevalentemente residenziale, numerosi servizi, scuole e aree verdi, mantenendo prezzi generalmente più contenuti rispetto alle zone più centrali.

Per molte famiglie costituisce oggi una soluzione particolarmente equilibrata, soprattutto considerando il buon rapporto tra qualità della vita e costo degli immobili.

Monigo e San Liberale: spazio e vivibilità

Chi cerca una villetta, un giardino o appartamenti di ampia metratura trova spesso a Monigo e San Liberale una delle migliori opportunità del mercato trevigiano.

Questi quartieri sono cresciuti negli ultimi anni anche grazie alla diffusione dello smart working, che ha ridotto la necessità di abitare esclusivamente nelle zone centrali.

Le quotazioni rimangono generalmente inferiori rispetto al centro, offrendo superfici maggiori a parità di investimento.

Canizzano e Sant’Angelo: il valore dello smart working

Il lavoro agile ha modificato profondamente le preferenze di molti acquirenti.

Quartieri come Canizzano e Sant’Angelo permettono di acquistare abitazioni più grandi, spesso dotate di giardino, mantenendo comunque tempi di percorrenza contenuti verso Treviso.

Un elemento che distingue in particolare Sant’Angelo è la vicinanza all’aeroporto Antonio Canova. Questa caratteristica presenta sia vantaggi sia criticità. Da un lato, la presenza dello scalo rappresenta un valore aggiunto per chi viaggia frequentemente per lavoro e rende la zona particolarmente interessante per investimenti destinati ad affitti brevi e turismo, grazie ai collegamenti nazionali e internazionali. Dall’altro, in alcune aree più prossime alle rotte di decollo e atterraggio, il rumore degli aeromobili può incidere sulla qualità della vita e sulla percezione del valore immobiliare. Come sempre, la scelta dipende dalle esigenze dell’acquirente: ciò che rappresenta uno svantaggio per una famiglia può trasformarsi in un’opportunità per un investitore orientato al mercato turistico o alle locazioni temporanee.

Non esiste il quartiere perfetto

Uno degli errori più frequenti consiste nel chiedere quale sia il miglior quartiere della città.

In realtà la domanda corretta è diversa: qual è il quartiere più adatto alle proprie esigenze?

Chi investe guarda alla rivalutazione futura e alla facilità di rivendita. Una giovane coppia privilegia scuole e servizi. Un pendolare valuta la vicinanza alla stazione, mentre chi lavora prevalentemente da casa ricerca spazi più ampi e tranquillità.

Per questo motivo il prezzo al metro quadrato rappresenta soltanto uno degli elementi da considerare.

Treviso continua a crescere

Il mercato immobiliare trevigiano continua a mostrare fondamentali solidi. La qualità della vita, un’economia dinamica e una domanda abitativa ancora sostenuta mantengono elevato l’interesse verso la città.

Le principali sfide riguardano l’aumento dei prezzi, la scarsità di immobili disponibili e la necessità di recuperare numerosi edifici oggi inutilizzati, soprattutto nelle aree più centrali. La riqualificazione di questo patrimonio potrebbe contribuire ad aumentare l’offerta senza consumare nuovo suolo, favorendo un mercato più equilibrato.

Conoscere il mercato prima di acquistare

Acquistare una casa rappresenta spesso l’investimento più importante nella vita di una famiglia. Per questo motivo una valutazione dovrebbe andare ben oltre il semplice confronto tra prezzi.

L’analisi dell’evoluzione dei quartieri, dei servizi, delle infrastrutture e delle prospettive economiche consente di comprendere il reale valore di un immobile. Nella mia attività come analista del mercato immobiliare, agente immobiliare abilitato e collaboratore di Engel & Völkers Treviso, ho imparato che le migliori decisioni non nascono dall’urgenza di acquistare, ma dalla capacità di leggere il mercato con uno sguardo di lungo periodo. È proprio questa analisi che permette di trasformare una compravendita immobiliare in un investimento consapevole.

Per informazioni sull’articolo o per richiedere una consulenza personalizzata relativa alla compravendita, alla valutazione di un immobile o alle prospettive del mercato immobiliare, è possibile contattarmi all’indirizzo luigi.capoani@engelvoelkers.com.