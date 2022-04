Earth Day, studio Selectra: aumento in Italia di offerte green

22 Aprile 2022

Selectra (selectra.net), un servizio che aiuta privati e aziende a scegliere il loro fornitore di luce, gas, telefonia e internet, offre ai consumatori un servizio personalizzato e gratuito, selezionando le proposte più adatte alle loro esigenze ed affiancandoli nel saper gestire le pratiche contrattuali (a gennaio 2021 Selectra ha ottenuto la certificazione di Great Place to Work® Italia).

In occasione dell’Earth Day 2022, la stessa Selectra, ha raffrontato quello che i principali fornitori italiani, mettono a disposizione dei consumatori sul mercato energetico, riscontrando come vi sia una riduzione del parco offerte, ma un aumento dei pacchetti green. Ebbene, sul Mercato Libero, oltre 9 offerte di energia elettrica su 10 sono “verdi”. Una tendenza in crescita rispetto ai dati del 2021. In particolar modo, per il gas, vi è stata una riduzione complessiva delle offerte disponibili, ma quelle che prospettano un serio impegno ambientale aumentano dal 13% al 33%. Il risparmio ottenuto con una scelta “verde” nel consumo di gas, è pari al 11%. Mentre, quello ottenuto con un pacchetto green, riguardante la luce, è del 2% circa. Un rapporto dati molto esaustivo, quello diramato dallo studio condotto da Selectra, ormai per il terzo anno consecutivo, che garantisce un focus accurato anche sulle tariffe proposte per internet, segnalando i fornitori che decidono di incentivare e scommettere sull’utilizzo di energia green, quindi volta ad una maggiore sostenibilità ambientale e, di conseguenza, anche economica.

Antoine Arel, co-fondatore di Selectra Italia, tiene a precisare come tra il 2020 e 2021 ci fosse stato un aumento delle proposte commerciali totali, ma che tra il 2021 e il 2022, si sia registrato un calo drastico.

Ossia, le offerte di luce disponibili sono passate da 102 a 63 e quelle di gas da 93 a 55. Sostanzialmente, ogni fornitore italiano importante, annovera nel suo portafoglio, un pacchetto green per i consumatori, che quindi sono maggiormente stimolati ad abbandonare i vecchi e pericolosi (in termini di impatto ambientale) stereotipi riferiti alle canoniche reti di energia elettrica e gas, per intraprendere percorsi energetici consapevolmente sostenibili ed eticamente nobili. Le nuove forniture proposte sul mercato italiano, infatti, spostano l’attenzione sulla fondamentale questione delle fonti rinnovabili, e su quella relativa alla compensazione delle emissioni CO2, attraverso l’utilizzo di crediti verdi. Inoltre, giova considerare che, nonostante chi scelga l’ ecosostenibilità energetica sopporti un costo superiore rispetto agli anni precedenti, generato dalla crisi del settore dell’energia, riesce però a risparmiare il 2% sul prezzo della materia prima, rispetto a chi non opta per i pacchetti “verdi”. Per quanto attiene specificamente al gas, la ricerca di Selectra, ha evidenziato come ci sia sempre una maggiore possibilità di adoperare gas in maniera responsabile, ottenendo anche un impatto ambientale positivo, attraverso per esempio la messa a dimora di alberi con piattaforme dedicate ad hoc. Basti pensare che il gas proveniente da fonti rinnovabili è pari al 33%, contro il 13% dello scorso anno. Non ancora molto diffusa appare, invece, la scelta di utilizzare il biometano, ossia produrre energia dai rifiuti organici, che viene proposta solo da un fornitore tra quelli monitorati dalla ricerca Selectra.