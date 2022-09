Dal 2 al 9 ottobre in tutta Italia si celebra la Settimana del Pianeta Terra

19 Settembre 2022

Dal 2 al 9 ottobre prossimi, in tutta Italia si celebra la decima edizione della Settimana del Pianeta Terra, con molti ed interessanti appuntamenti organizzati in tema di Geoeventi 2022, con il Festival delle Geoscienze.

Via libera quindi ad avventurose escursioni, passeggiate all’interno dei centri urbani e siti storici, visite presso musei, centri di ricerca, osservatori astronomici, ed attività presso laboratori didattici e sperimentali, partecipazioni a mostre ed esposizioni, convegni, conferenze e seminari, ma anche attività di carattere artistico, musicale ed eventi enogastronomici nostrani.

Chiunque potrà approcciarsi al variegato ed importantissimo universo delle Geoscienze, assecondando le proprie preferenze ed inclinazioni, soddisfacendo la propria sete di conoscenza, comprendendo in quale modo, poter offrire il proprio contributo utile a migliorare le condizioni di vita del nostro Pianeta, rendendolo più abitabile e sicuro, visti gli ultimi tristi epiloghi di carattere naturale, aggravati da un tasso di inquinamento rovinoso.

Questa carrellata di appuntamenti, i cosiddetti Geoeventi, è organizzata e promossa dalle scuole e dalle Università, ma anche enti di ricerca, nazionali e locali, associazioni culturali e scientifiche, parchi e musei, privati e liberi professionisti.

L’entusiasmo, l’azione e la voglia di cambiare il posto in cui viviamo rappresentano, infatti, il motore più potente per sovvertire i pronostici che ci vedono in forte difficoltà rispetto alle sorti acciaccate del nostro Pianeta. Ecco perché, sensibilizzare e rendere consapevoli i cittadini della centralità del tema ambientale, allertandoli rispetto ai gravi pericoli di carattere naturale e climatico a cui siamo continuamente esposti e dei modi per evitarli e contrastarli, diviene vitale! Senza dimenticare che, la Settimana del Pianeta Terra, si presta alla perfezione come occasione di piacevole e rilassante svago dai nostri impegni giornalieri, connettendoci con una dimensione silenziosa e stupefacente quale è la bellezza del nostro Paese.