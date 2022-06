Stop alla vendita di auto nuove a diesel, benzina e gpl dal 2035 in tutta la Ue

9 Giugno 2022

Ma l’Europarlamento riunito ieri a Strasburgo si divide per il voto sulla “Carbon Tax alle frontiere”: voto finale rinviato in commissione Ambiente. Troppe le divisioni tra i presenti

Il Parlamento europeo riunito in plenaria a Strasburgo, ha approvato la proposta presentata dalla Commissione europea, di introdurre l’obbligo a partire dal 2035, di immettere sul mercato dell’intera Unione, automobili, e furgoni, di nuova fattura ad emissioni zero. Quindi, sempre dal 2035, dovrebbe esservi lo stop alla vendita di auto nuove a combustione interna, come quelle a motore diesel e benzina, responsabili di gran parte dell’inquinamento globale, divenuto oramai una emergenza insostenibile.

Bocciato l’emendamento presentato dal Ppe, riguardo ad una drastica riduzione delle emissioni di CO2 del 90%, in luogo del 100%.

La plenaria degli eurodeputati, dunque, approva lo stop alla vendita di auto nuove inquinanti, con 339 voti favorevoli, 249 contrari e 24 astenuti.

Intanto l’Acea, l’associazione europea che rappresenta i produttori di auto, lascia trasparire tutte le sue perplessità riguardo la decisione assunta dal Parlamento, in quanto, secondo quanto si apprende in una nota ufficiale : “La trasformazione del settore dipende da molti fattori esterni che non sono completamente nelle sue mani, e data la volatilità e l’incertezza che stiamo vivendo giorno per giorno a livello globale, qualsiasi regolamentazione a lungo termine che vada oltre questo decennio è prematura in questa fase iniziale. Al contrario, è necessaria una revisione trasparente a metà strada per definire gli obiettivi post-2030“.

La stessa Acea, inoltre, lancia un appello agli eurodeputati ed ai ministri dell’Ue di “Considerare tutte le incertezze che il settore deve affrontare, mentre si prepara a una massiccia trasformazione industriale“, manifestando tuttavia, buona predisposizione nei confronti del Parlamento che sta adempiendo concretamente alla proposta della Commissione europea per gli obiettivi 2025 e 2030, definendoli come “Obiettivi già estremamente impegnativi e raggiungibili solo con un massiccio aumento delle infrastrutture di ricarica e rifornimento“.

Che l’industria automobilistica stia provando concretamente a contribuire in maniera importante alla realizzazione dell’obiettivo della Ue di toccare quota zero emissioni nel 2050, è indubbio. Sono sempre in ulteriore crescita, infatti, i lanci sul mercato di variegati modelli di veicoli elettrici, in ossequio a quelle che sono le richieste di una clientela esigente ed orientata in modo consapevole verso la mobilità sostenibile, ma non si può ignorare come la profonda incertezza dell’economia mondiale, che rende assai complicato regolamentare in modo rigido per un lasso di tempo così lungo, ne metta seriamente a rischio l’attuazione effettiva.

Risulta quindi, imprescindibile, sempre secondo quanto sostiene l’Acea, valutare accuratamente le risorse disponibili rispetto alle richieste in costante aumento, per evitare un collasso dell’intero sistema.

Infine, lo stesso Parlamento europeo, nella stessa seduta, ha sospeso il voto finale inerente il fondo sociale da destinare al clima, di fatto, rinviando in commissione Ambiente, il rapporto sulla cosiddetta e tanto discussa “Carbon Tax alle frontiere“.

Alla base della decisione, le troppe ed accentuate divisioni all’interno delle forze politiche rappresentate.