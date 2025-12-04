White Entropy a Malpensa: quando la neve racconta ciò che non vogliamo vedere

All’interno dell’aeroporto di Milano Malpensa, luogo di transito e di attese, accade qualcosa di inatteso: il bianco delle Alpi irrompe negli spazi del quotidiano. “White Entropy”, mostra personale di Jacopo Di Cera inserita nell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, trasforma il PhotoSquare in un osservatorio sospeso dove la neve diventa racconto, memoria e ferita.

Le 23 opere esposte guidano il visitatore attraverso un viaggio che inizia nel candore assoluto dell’Alpe di Siusi e del Monte Bianco e approda, lentamente, alla presenza umana. Tracce, solchi, minuscole figure che diventano folla: una progressiva occupazione che rivela un territorio vulnerabile, consumato, in cui «la memoria del ghiaccio si assottiglia». Le fotografie zenitali di Di Cera, quasi astratte, sembrano mappe di un mondo che si sta riscrivendo sotto i nostri occhi.

Il cuore della mostra è l’installazione site-specific: una grande superficie di carta fotografica stesa al suolo, stampata con la visione zenitale del ghiacciaio del Monte Bianco. Qui avviene il gesto simbolico: si cammina. Ogni passo lacera, deteriora, incide. Il pubblico diventa parte del processo di dissoluzione, mentre la fotografia si anima proprio nel suo degradarsi, trasformando la fragilità in voce e responsabilità.

L’Assessore alla Cultura Francesca Caruso sottolinea: «Questa esposizione mostra con grande chiarezza quanto sia cambiato il nostro rapporto con la montagna e quanto le nostre azioni pesino sul paesaggio… Portare la mostra all’aeroporto significa inserirla nel flusso quotidiano di migliaia di persone, in un luogo dove il messaggio arriva senza filtri». Sulla stessa linea, Riccardo Kustermann, Olympic and Paralympic Project Director presso SEA Milan Airports di SE «È per noi un vero onore ospitare, qui all’aeroporto di Milano Malpensa, una mostra così suggestiva dedicata al tema della montagna, proprio mentre ci prepariamo ad accogliere gli atleti in transito per i prossimi Giochi Olimpici invernali. Saremo qui per dare il benvenuto non solo agli atleti, ma anche agli spettatori e a tutti i passeggeri – dichiara Riccardo Kustermann, Olympic and Paralympic Project Director presso SEA Milan Airports – Ci auguriamo che questa splendida esposizione di Jacopo Di Cera sappia emozionare e ispirare tutti coloro che condividono la passione per la montagna».