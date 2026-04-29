Daniele Novara a teatro con “Non mi somiglia per niente”, uno spettacolo tra ironia e educazione

Il pedagogista porta in scena un talk teatrale che unisce comicità e riflessione sul rapporto tra genitori e figli

Il pedagogista Daniele Novara approda a teatro con lo spettacolo “Non mi somiglia per niente – come rovinare i figli in 10 mosse”, un talk teatrale che unisce ironia e divulgazione educativa. L’appuntamento è fissato per il 15 maggio a Brescia al Teatro Santa Giulia e il 26 maggio a Torino al Teatro Gioiello, con inizio alle ore 21.

Con uno stile diretto e accessibile, Novara porta sul palco una riflessione sul complesso rapporto tra genitori e figli, affrontato attraverso una narrazione che alterna momenti di comicità a spunti di analisi più profondi. Lo spettacolo si sviluppa come un racconto coinvolgente, in cui situazioni quotidiane e dinamiche familiari diventano occasione di confronto con il pubblico.

Al centro della rappresentazione ci sono le cosiddette “trappole educative”: comportamenti comuni che, spesso inconsapevolmente, possono complicare la crescita dei figli. Dall’iperprotezione all’ansia da prestazione, fino all’eccesso di controllo e alla difficoltà nella gestione dei conflitti, il pedagogista propone una lettura lucida e accessibile di un tema che riguarda da vicino molte famiglie.

Senza ricorrere a toni moralistici, lo spettacolo invita a osservare con maggiore consapevolezza il proprio ruolo educativo, offrendo strumenti di riflessione utili per ripensare le relazioni familiari. In circa 90 minuti, il pubblico viene accompagnato in un percorso che mescola intrattenimento e divulgazione, con l’obiettivo di stimolare un approccio più equilibrato e consapevole alla genitorialità.

Autore di numerosi saggi dedicati all’infanzia e all’adolescenza, Novara trasferisce sul palco la propria esperienza professionale, trasformando il teatro in uno spazio di dialogo e apprendimento condiviso. Il risultato è un format capace di coinvolgere sia genitori sia futuri genitori, tra risate e momenti di riflessione.

Iniziative come quella portata in scena da Daniele Novara intercettano un bisogno sempre più evidente: trovare spazi accessibili in cui riflettere sulla genitorialità senza il filtro rigido della teoria o il peso del giudizio. Il teatro, in questo senso, diventa uno strumento efficace di divulgazione, capace di tradurre temi complessi in esperienze condivise e comprensibili.

Il valore di questi format sta proprio nella loro capacità di unire intrattenimento e contenuto. Parlare di educazione, conflitti familiari o dinamiche genitori-figli attraverso un linguaggio ironico e diretto permette di abbassare le difese, favorendo una maggiore apertura all’ascolto. In un contesto sociale in cui le famiglie si trovano spesso a gestire pressioni educative crescenti e modelli in continua evoluzione, momenti di confronto come questi assumono una funzione quasi “formativa”, pur restando accessibili al grande pubblico.

C’è poi un altro aspetto da non sottovalutare: la dimensione collettiva. Ritrovarsi in sala, riconoscersi nelle stesse difficoltà, sorridere degli stessi errori crea un senso di condivisione che rompe l’isolamento spesso vissuto dai genitori. Non si tratta solo di apprendere, ma di normalizzare dubbi e fragilità, rendendoli parte di un percorso comune.

In questo equilibrio tra leggerezza e profondità risiede la forza di spettacoli come “Non mi somiglia per niente”: offrire strumenti di consapevolezza senza imporre modelli rigidi, stimolando invece una riflessione personale e autentica sul proprio modo di educare.

I biglietti sono disponibili sulla piattaforma TicketOne e nei circuiti autorizzati.

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