Banco BPM e Sace finanziano il nuovo film di Muccino

Banco BPM supporta la realizzazione del nuovo film di Gabriele Muccino con un’operazione da 10 milioni di euro, garantita da SACE. Il finanziamento, destinato a Lotus Production, società del gruppo Leone Film Group, è finalizzato alla copertura dei costi legati alla fase di produzione e permetterà la realizzazione del progetto, favorendone lo sviluppo internazionale. Il film vedrà tra i protagonisti Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria, Carolina Crescentini, Beatrice Savignani e Margherita Pantaleo. Questa collaborazione rappresenta per Banco BPM un’opportunità concreta di investimento nella cultura e nel talento italiano.

“Siamo entusiasti di supportare questo progetto cinematografico che riteniamo possa avere un impatto significativo sia a livello culturale che economico”, ha dichiarato Mattia Mastroianni, Responsabile Corporate di Banco BPM. “Crediamo che il cinema italiano sia un motore di crescita e innovazione importante per il nostro Paese, e siamo orgogliosi di contribuire alla sua valorizzazione, rafforzandone l’internazionalizzazione e contribuendo a promuoverne l’immagine anche all’estero.”

Il produttore del film, Raffaella Leone, ha espresso la sua gratitudine per il sostegno della banca: “Il finanziamento di Banco BPM, garantito da SACE, è per noi fondamentale nella realizzazione di un film a cui teniamo profondamente. Grazie a questa partnership, potremo portare sullo schermo un’opera di qualità, che siamo certi verrà accolta con entusiasmo dal pubblico. Il nuovo film di Gabriele nasce da una sceneggiatura tratta dal romanzo bestseller di Delia Ephron, ed è concepito per un pubblico internazionale, sia per le ambientazioni, tra Marocco e Italia, sia per la storia che racconta. Pur essendo interpretato da attori italiani, il film ha una vocazione universale e guarda a un pubblico globale.”

Alessia Iannoni Sebastianini, Senior Relationship Manager di SACE, ha aggiunto: “SACE è da sempre al fianco delle imprese italiane che intendono rafforzare la propria competitività in Italia e all’estero. Con questa operazione supportiamo il percorso di crescita internazionale di Lotus Production e contribuiamo alla realizzazione di un progetto di valore, con impatto significativo sul piano economico e occupazionale.”

Banco BPM è una banca leader nel settore del credito con una lunga tradizione di impegno nella comunità. La banca sostiene attivamente progetti culturali, educativi e sociali, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo del territorio e della società.

Il film, prodotto in collaborazione con RAI Cinema e con la partecipazione di ASA NISI MASA, ha avuto l’inizio delle riprese nel mese di giugno 2025.