Al via la Scuola di Ecologia Politica in Montagna: tre giorni di incontri, escursioni ed eventi aperti al pubblico

Dal 10 al 12 ottobre torna in Appennino bolognese la Scuola di Ecologia Politica in Montagna, dedicata quest’anno al tema “Casa”. In programma lezioni, escursioni, una mostra fotografica, un progetto di ricerca e uno spettacolo tra parole e musica

Prende il via venerdì 10 ottobre la sesta edizione della Scuola di Ecologia Politica in Montagna, iniziativa che riunisce nel cuore dell’Appennino bolognese studiosi, amministratori, professionisti e cittadini per riflettere sul rapporto tra esseri umani e ambiente, con un’attenzione particolare ai territori montani e alle aree interne.

La Scuola, ideata da Boschilla e Articolture/Bottega Bologna APS, si svolge come ogni anno nel territorio di Castiglione dei Pepoli e in rete con l’intera area appenninica bolognese. L’edizione 2025 gode del patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, in collaborazione con il Comune di Castiglione dei Pepoli, l’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese e l’Associazione Riabitare l’Italia.

Le numerose candidature ricevute hanno portato alla selezione di trenta partecipanti provenienti da tutta Italia, tra studenti, ricercatori, antropologi, architetti, sociologi e amministratori locali. Tutti porteranno il proprio contributo in un dialogo aperto con i docenti e il territorio ospitante.

Un tema centrale: “Casa”

L’edizione 2025 è dedicata al tema CASA, intesa come questione ecologica, politica e sociale. Il programma affronta i temi dello spopolamento, dei ritorni ai territori interni, dei diritti abitativi negati, delle fragilità territoriali e delle trasformazioni del paesaggio montano.

Seminari, tavole rotonde, trekking didattici e confronti con esperienze nazionali e internazionali compongono un percorso multidisciplinare. Tra i docenti figurano la giornalista e ricercatrice Sarah Gainsforth, il sociologo Giovanni Semi, l’antropologo Andrea Staid, il sociologo Andrea Membretti e il demografo Gianluigi Bovini.

Sabato 11 ottobre, dalle 15 alle 17, è previsto un tavolo di lavoro sull’abitare aperto agli amministratori locali. Interverranno il sindaco di Castiglione dei Pepoli Tommaso Tarabusi, la consigliera metropolitana Sara Accorsi, delegata al Welfare e al contrasto alla povertà, e la ricercatrice indipendente Benedetta Marani, esperta di politiche pubbliche e trasformazioni urbane.

Mostra, ricerca e spettacolo

Accanto alle attività seminariali, la Scuola propone un programma di eventi gratuiti e aperti a tutti.

📸 Venerdì 10 ottobre, ore 18:30 – Sala del Consiglio, Comune di Castiglione dei Pepoli: inaugurazione della mostra fotografica “Abitare il Mondo – Viaggio nell’evoluzione dello spazio umano” di Iago Corazza e Greta Ropa, un percorso visivo che racconta la relazione tra esseri umani e luoghi abitati. La mostra resterà visitabile fino al 26 ottobre.

📚 Sabato 11 ottobre, ore 17:30 – Parco della Rimembranza (in caso di pioggia: Biblioteca comunale “G. Righetti”): incontro “Arenaria”, con la presentazione del progetto di ricerca di Gabriele Lattanzi, vincitore della call for ideas 2024, e della raccolta di racconti Sentieri di pietra di Penna e Scalpello, realizzata dal collettivo omonimo.

🎶 Sabato 11 ottobre, ore 21:30 – Teatro Comunale: spettacolo “Verde – Suoni e voci d’Appennino”, ideato e interpretato dal poeta Emiliano Cribari con le musiche di Muni, tra parole e sonorità che evocano la vita nei paesi appenninici.

Tutti i materiali, gli abstract e i podcast degli interventi saranno disponibili nelle settimane successive su www.scuolaecologiapolitica.it, dove è possibile consultare anche gli archivi delle edizioni precedenti

Foto di copertina: Abitare il mondo, courtesy Iago Corazza e Greta Ropa