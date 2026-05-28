Generali e Banca Generali tra i leader europei nella lotta al cambiamento climatico

Il Financial Times e Statista premiano i progressi nella riduzione delle emissioni e gli obiettivi Net-Zero dei due gruppi

Generali e Banca Generali entrano nella classifica “Europe’s Climate Leaders 2026”, elaborata da Statista in collaborazione con il Financial Times, che seleziona le aziende europee più impegnate nella riduzione delle emissioni di gas serra e nella promozione di strategie climatiche trasparenti e misurabili.

Il riconoscimento premia il percorso intrapreso dai due gruppi sul fronte della sostenibilità e della decarbonizzazione, valutando parametri come la riduzione dell’intensità di CO₂ nel tempo e il livello di impegno nelle politiche climatiche.

Per Generali, l’inserimento nella classifica conferma la solidità del Piano di Transizione Climatica, integrato nella strategia del Gruppo e orientato a raggiungere l’obiettivo Net-Zero entro il 2050 nelle attività assicurative, di investimento e operative. Il piano prevede inoltre target intermedi al 2030 e una serie di strumenti di governance e allocazione delle risorse destinati a favorire una transizione sostenibile dell’economia.

“L’inclusione tra gli Europe’s Climate Leaders rappresenta un riconoscimento importante dei progressi compiuti da Generali nel contrasto al cambiamento climatico delineati nel Piano di Transizione approvato dal Consiglio di Amministrazione del Gruppo”, ha dichiarato Lucia Silva, Group Chief Sustainability Officer di Generali. “I risultati raggiunti dimostrano l’efficacia del nostro piano strategico e la nostra capacità di integrare la sostenibilità nel core business, contribuendo concretamente a una transizione verde e giusta”.

Anche Banca Generali è stata inserita nella graduatoria europea grazie al percorso ESG avviato negli ultimi anni e rafforzato con l’adozione del Piano di Transizione Climatica approvato all’inizio del 2025. Il piano definisce obiettivi di decarbonizzazione sia per le attività operative sia per il portafoglio investimenti, con target intermedi al 2030 e l’obiettivo di raggiungere emissioni Net-Zero entro il 2040.

“L’inclusione tra gli Europe’s Climate Leaders conferma il percorso intrapreso da Banca Generali e il costante impegno nell’ambito ESG, volto all’integrazione dei fattori di sostenibilità nel modello di business e al rafforzamento di un framework orientato alla promozione di investimenti responsabili e alla creazione di valore nel lungo termine”, ha affermato Carmelo Reale, General Counsel & Group Sustainability di Banca Generali.

Il riconoscimento ottenuto da Generali e Banca Generali evidenzia il crescente peso dei criteri ESG nelle strategie industriali e finanziarie europee, oltre alla centralità delle politiche climatiche nella trasformazione del settore assicurativo e bancario.