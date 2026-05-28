Fondazione Amplifon chiude il 2025 con oltre 4 milioni di euro investiti in undici progetti di inclusione sociale, più di 30mila beneficiari diretti raggiunti e una rete di 30 partner coinvolti tra Italia ed Europa. I dati emergono dal Bilancio Sociale 2025 presentato dall’ente del terzo settore del gruppo Amplifon, leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell’udito.

Le attività della Fondazione si sono concentrate soprattutto sul sostegno agli anziani, in particolare agli ospiti delle RSA e alle persone che vivono condizioni di fragilità o isolamento nelle periferie urbane. Un impegno che nel corso dell’anno si è ulteriormente rafforzato anche sul piano internazionale, con progetti attivi in Italia, Australia, Belgio, Francia, Portogallo, Spagna e Svizzera.

Tra le iniziative più consolidate figura “Ciao!”, il progetto nato durante la pandemia per contrastare l’isolamento sociale degli anziani nelle case di riposo attraverso piattaforme di video-connessione e attività culturali, artistiche e ricreative. Nel 2025 il programma ha coinvolto 280 strutture italiane e ha proseguito il percorso di espansione internazionale con l’ingresso della Spagna nella rete, che oggi comprende oltre 30 strutture fuori dall’Italia.

Nel Bilancio Sociale trova spazio anche il lavoro svolto sul tema della gentilezza come competenza relazionale e civile. Nel corso dell’anno si sono tenuti la seconda edizione del Festival della Gentilezza, organizzato insieme a Sette e Corriere della Sera, e una nuova stagione del podcast “Sulla Gentilezza” realizzato con Chora Media. Le attività formative hanno coinvolto oltre 120 studenti, tra seminari universitari e percorsi PCTO dedicati agli studenti delle scuole superiori milanesi.

Un altro elemento centrale del 2025 è stato il volontariato aziendale. Fondazione Amplifon ha organizzato 50 eventi con circa 900 partecipazioni complessive di volontari in Italia e all’estero, coinvolgendo il 40% dei dipendenti delle sedi milanesi del gruppo, una quota quasi doppia rispetto alla media del settore.

“Per generare cambiamento non basta realizzare progetti, ma occorre attivare leve di trasformazione sociale, stimolare alleanze e creare momenti in cui le persone possano sentirsi parte attiva di una comunità”, ha commentato Susan Carol Holland, presidente di Fondazione Amplifon.