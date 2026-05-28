Un'immagine di Parthenope, di Paolo Sorrentino, distribuito da Piperfilm che ha siglato un accordo con TimVision

Cinema

TIM: su TimVision Play arriva il cinema italiano di PiperFilm

di redazione
28 Maggio 2026

TimVision Play rafforza il suo legame con il cinema italiano siglando una partnership con PiperFilm, che garantisce alla piattaforma di TIM l’accesso, in seconda finestra esclusiva di distribuzione e prima dell’esordio sulla tv lineare, ad alcuni tra i titoli più rappresentativi della recente produzione nazionale. Un accordo che conferma l’impegno di TimVision Play nel sostenere e valorizzare il cinema italiano, offrendo al pubblico film che hanno già lasciato il segno nelle sale e che ora trovano una nuova vita nello streaming.

Il primo titolo, già disponibile, è Parthenope, l’acclamato film di Paolo Sorrentino che ha segnato uno dei momenti più apprezzati delle ultime stagioni cinematografiche. Nei prossimi mesi arriveranno opere molto attese, tra le quali: La Città proibita di Gabriele Mainetti, Dove osano le cicogne di Fausto Brizzi con Angelo Pintus, Oi vita mia diretto e interpretato da Pio e Amedeo, Duse di Pietro Marcello con Valeria Bruni Tedeschi, La vita va così di Riccardo Milani e La Grazia di Paolo Sorrentino.

Questa intesa si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione del talento italiano e dell’industria audiovisiva nazionale. Per TimVision Play significa ampliare il proprio catalogo con film che hanno conquistato pubblico e critica, offrendo una seconda finestra esclusiva ai titoli PiperFilm e sostenendo la qualità, la diversità e la vitalità del cinema italiano contemporaneo.

TimVision Play è il ricco catalogo di film, serie TV, cartoni, show (come quelli di discovery+) e sport con i canali Eurosport, sempre incluso in TimVision, la piattaforma che si distingue come l’aggregatore di servizi streaming più completo sul mercato italiano, che offre un accesso semplificato e conveniente a Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video, DAZN, Infinity+, Paramount+ e Apple TV.

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