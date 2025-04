“Operaestate: il festival da D’Agostin a Gribaudi, Paolini e Bollani

BASSANO DEL GRAPPA _ Ha quasi mezzo secolo di vita. Raccoglie assieme appuntamenti con il teatro, la danza, la musica e il circo contemporaneo dal 27 giugno al 15 settembre a Bassano del Grappa e in ventitrè comuni della Pedemontana Veneta. E’ “Operaestate Festival Veneto” che questa edizione tocca i suoi primi quarantacinque anni d’attività. Prologo della ricca rassegna è il Minifest dedicato agli spettatori più piccoli e alle famiglie, al via dal 27 al 29 giugno con un programma di proposte spettacolari anche di compagnie internazionali. Saranno presenti tra gli altri: gli spagnoli Farres Brothers che propongono una viaggio a bordo di un pallone aerostatico, i catalani Eléctrico28, la francese Amelie Poirier e dai Paesi Bassi la compagnia Meneer Monster. Il programma del Festival inaugura un nuovo triennio “orientato allo sviluppo di diversi temi tra loro connessi, dalla promozione di ricerca e innovazione, alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale, allo sviluppo di progetti sempre più inclusivi e generativi di benessere”. Progetti originali, nuove produzioni e prime nazionali sono affidate no solo a stelle dei diversi settori ma anche a giovani emergenti, stelle di domani.

Si parte con la danza il 9 luglio con una grande festa di piazza affidata a Resextensa Dance Company con uno spettacolo di figure sospese e voli acrobatici. Uno spettacolare “viaggio onirico e poetico che evoca mappe e paesaggi di culture e paesi diversi, che prende vita dalle figure sospese nella piazza principale della città, tra voli, acrobazie, evoluzioni vertiginose”.

Il 10 luglio è tutto della coreografa Silvia Gribaudi con “Suspended Chorus”, dove l’artista sfida al limite il suo corpo: di Gribaudi verrà proposto il 26 luglio anche“R. Osa” con Claudia Marsicano ambientato nelle mura di Castelfranco Veneto.

Fine settimana imperdibile quello del 18 e 19 luglio. Protagonista il coreografo inglese Tom Cassani e il nostro Marco D’Agostin. Il primo (il 18) propone “Iterations” sui misteri dei giochi di prestigio, D’Agostin in “Asteroide” (il 19/7) propone “un omaggio al musical, alle sue travolgenti logiche, alle storie d’amore che finiscono improvvise e alla nostra umana, intollerabile finitezza”-

Grande attesa per il ritorno del coreografo greco Christos Papadopoulos che presenterà in prima nazionale il suo nuovo lavoro “Landless” (24/7), tappa ulteriore della sua ricerca sul movimento del corpo in rapporto alla luce e ai suoni.

Nuova creazione per il giovane coreografo napoletano Adriano Bolognino che approda al festival veneto con “Samia” (31/7), ispirato dalla storia vera di una giovane somala scomparsa nelle acque di Lampedusa mentre stava cercando di raggiungere l’Europa.

Altro ritorno a Bassano è quello di Marcos Morau che con la sua compagnia La Veronal mette in scena in “Sonoma” l’arte e la vita di Luis Buñuel. La danza continua poi nelle città palcoscenico con la collaborazione tra le artiste di Base9 e la musicista Federica Furlani a Nove (9/9) con “In Amore” che indaga la materia, i suoni, i ritmi dell’arte di antica della ceramica, e con la riflessione sullo spazio urbano di Andrea Rampazzo in “ZTL – Zona a traffico limitato” a Montebelluna, in collaborazione con CombinAzioni Festival (13/9).

Ad Operaestate il teatro ha una sua solida tradizione di eventi. Questa edizione, il 19 luglio con “La Notte dei bambini”, prima nazionale di un lavoro nato dalla collaborazione di Giuliana Musso e Gaia Nanni: in scena la storia di un piccolo popolo che vive il trasferimento in una notte di dicembre del 2007 dell’intero Ospedale dei bambini di Firenze. Su un classico come “Le avventure di Pinocchio” si concentra il lavoro di Lella Costa di scena a Isola Vicentina (11/7).

Una compagnia veneta di rilevanza nazionale come i Babilonia Teatri in “Abracadabra” (17/7) mostra “una originale indagine sulla capacità della magia di sovvertire le leggi di natura, con un racconto dove la magia delle magie, la sparizione ultima, verrà evocata attraverso i rituali magici”.

Una settimana più tardi Elio Germano e il musicista Teho Teardo (25/7) portano in scena “Il sogno di una cosa” dal primo romanzo di Pier Paolo Pasolini”, storia di tre giovani friulani che affrontano il mondo. “Rumba” (il 5/8) è invece lo spettacolo di Ascanio Celestini ispirato alla vita di San Francesco. Storia di un uomo che andò in Terra Santa a predicare la pace.

Marco Paolini sceglie “Operaestate” per presentare in anteprima il suo “Bestiario idrico” (15/9)Un “progetto che cerca di immaginare un futuro che non sia la ripetizione del presente”.

Grande attenzione viene data dal festival al tena della partecipazione delle comunità e alla valorizzazione del territorio. Il drammaturgo e storyteller Luca Scarlini in “Il mondo in una conchiglia”, disegna il ritratto del poeta e patriota Giacomo Zanella, ambientato nella sua Villa a Monticello Conte otto (4/7). A Scarlini sono affidate anche due commissioni connesse alla mostra che il Museo Civico di Bassano dedicherà a Giovanni Segantini: “La luce delle vette – Giovanni Segantini e la montagna dipinta “ (27/7) e “L’avanguardia verticale: la montagna trasforma l’arte tra ‘800 e ‘900” (1/8).

A Mario Rigoni Stern, si ispira invece “Sentieri sotto la neve” (5/7), un’opera musicale composta da Giovanni Bonato, con il testo di Guido Barbieri e l’esecuzione dell’Ensemble Musagète, presentata proprio sull’Altopiano, a Enego.

In Valbrenta, sul lungo fiume di San Nazario, va in scena “Fumana” (3/8), dal romanzo di Paolo Malaguti, a cura di Mirko Artuso, Maria Roveran e dello stesso Malaguti. A Solagna, sarà ’”Ora felice“ con Qui e Ora Residenza teatrale (4/8).

Andrea Pennacchi e il naturalista Nicola Bressi dedica all’impatto delle specie aliene sulla biodiversità lo spettacolo “Alieni” /7/8). A Lusiana Conco (13/8), s’ambienta invece il concerto poetico di Vasco Mirandola e Sergio Marchesini, “Nell’aria alta”, mentre a Mussolente va in scena “SchoolBoys” (9/8), di Rajeev Badan / SlowMachine e a Nove Filippo Tognazzo / Zelda (10/9).

Per la musica è in programma una grande festa il 14 luglio con l’esecuzione de “Le quattro stagioni di Vivaldi” con l’Orchestra di Padova e del Veneto posizionata sul Ponte degli Alpini, e la musica diffusa lungo le rive del fiume, accompagnata da spettacolari giochi pirotecnici lanciati da piattaforme sul Brenta. Per il jazz due eventi: il 12 luglio spazio al trombettista e flicornista Paolo Fresu in duo con il pianista Uri Caine in “Improvvisi”. Il 6 agosto spetta invece al pianista Stefano Bollani con un suo piano solo il live del 6 agosto nella Villa Dolfin Boldù di Rosà.

Il tradizionale programma dedicato ai “Giovani Talenti” porta a Bassano il duo formato da Elli Choi al violino e Riccardo Gagliardi al pianoforte (21/7), il trio con Giulia Cellacchi al violino, Maria Salvatori al violoncello e Maya Oganyan al pianoforte (28/7) e infine il pianista canadese Tony Siqi Yun (11/8), per la prima volta in Italia.

Per i progetti musicali ambientati, lungo le rive del Brenta a Campolongo, va in scena “Negli stessi fiumi” (22/7) a cura di Valentina Fin e del quintetto Bacàn, in collaborazione con Veneto Barbaro.

Sul Monte Grappa, la nuova edizione di Terre Graffiate (dal 12/7), accoglie in due fine settimana, otto formazioni musicali tra i luoghi della Grande Guerra e della Riserva della Biosfera Mab Unesco. Mentre nel centro storico di Bassano (23/7) Bassano City of Jazz omaggia Lilian Terry, la signora del jazz italiano (23/7) con una decina di gruppi in tutta la città. E infine sulla collina di Marostica che ospita Pigrotto, la scultura gigante disegnata da Elena Xausa, s’ambienta EXmusic (2/8), con due esponenti della musica elettronica: Populous e Nicola Gaunin.

Dal 21 al 31 agosto si svolgerà infine “B Motion” sezione del contemporaneo dedicata agli artisti emergenti. In programma 35 nuovi spettacoli di danza, teatro e musica ogni giorno all’insegna della multidisciplinarietà. Questi gli artisti presenti: Anna Basti; Annika Pannitto; Tumbleweed;Wooshing Machine; Pietro Babina; Ezio Schiavulli; Daniele Albanese; Roberta Racis; Andrea Costanzo Martini; Ctrl+Alt+Canc; Chiara Cecconello; Ayelen Parolin; Fabritia D’intino e Agnese Banti; Sarah Baltzinger; Chiara Frigo e Dance Well Dancers; Marina Donatone; Sarah Baltzinger e Isaiah Wilson; Musica Bacàn ; Madalena Reversa; Fanny Brouyaux; Leda Kreider; Production Xx ; Eloy Cruz Del Prado; Francesca Santamaria; Knn (Renato Grieco);Emilio Vacca; Florencia Demestri e Samuel Lefeuvre; Sergi Casero; Jacopo Jenna; Jacopo Giacomoni; Benjamin Kahn ; Elevator Bunker; Sotterraneo.