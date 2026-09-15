Dal 9 all’11 ottobre la terza edizione del Festival delle Arti e Discipline sostenibili mette in dialogo cultura, ambiente, tecnologia e comunità. Tra gli ospiti Elsa Fornero, Licia Colò, Cesare Battisti, Dargen D’Amico, Nico Acampora, Giulia Innocenzi e Paolo Ventura

Parma torna a interrogarsi sul rapporto tra cultura, sostenibilità e trasformazioni della società. Dal 9 all’11 ottobre 2026 arriva in città la terza edizione di FRAGILE – Festival delle Arti e Discipline sostenibili, manifestazione ideata e curata da Santeria S.p.A. Società Benefit, che per tre giorni propone un programma costruito attorno al confronto tra cittadini, istituzioni, imprese, professionisti e artisti. L’idea alla base del festival è quella di utilizzare le arti e le diverse discipline come strumenti per affrontare alcune delle questioni che attraversano il presente: dall’ambiente all’alimentazione, dalla tecnologia alle relazioni umane, dalla salute mentale alla cultura, fino alle trasformazioni del lavoro e della società. Quest’anno il focus è sui diritti umani.

Il programma comprende quindici talk, due proiezioni, dieci concerti, quattro show cooking, una biciclettata, una camminata urbana, due lezioni di yoga, una lezione di pilates, un’attività di running, un’azione di clean up collettivo e quattro degustazioni. «Con Fragile chiamiamo la cittadinanza a parlare di soluzioni. Lo facciamo tutti insieme perché è così che ci si sente meglio, con il supporto professionisti/e di tutte le arti e discipline. Il nostro è un Festival laico, in cui tutti possono dare il loro contributo» spiega Andrea Pontiroli, CEO & Management Santeria S.p.A.

Il programma tra incontri, cinema e musica

La prima giornata, venerdì 9 ottobre, si apre a Colonne 28 con l’economista Elsa Fornero, intervistata da Federica Magistro di PMI.it, per un confronto sui temi della previdenza e della crescita in Italia. Nella stessa sede è in programma Le tracce dei pensieri, incontro tra Dargen D’Amico ed Emma Lo Conte, giornalista di Rassegnally.

A Italia Veloce, Scintille Book Club propone invece un appuntamento dedicato alla complessità delle relazioni contemporanee, con Raffaella Silvestri e Carlotta Sisti. Alla Casa della Musica il primo incontro della giornata sarà dedicato ai temi ambientali, con l’ambientalista Sofia Pasotto in dialogo con Simone Fontana di A Fuoco. A seguire, il confronto tra Irene Priolo, assessora a Pianificazione Territoriale, Ambiente, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture della Regione Emilia-Romagna, e Giovanni De Nardis, giornalista di Rassegnally.

La giornata si chiude con la musica. A Colonne 28 sono attesi Sandrino e Laila Al Habash, il cui live è organizzato da Liveurope. A Italia Veloce si esibirà Amalfitano, mentre alla Casa della Musica Angelo Trabace renderà omaggio alla compositrice etiope Emahoy Tsegué-Maryam Guebrou.

La seconda giornata, sabato 10 ottobre, entra nel vivo con il cinema. A Colonne 28 sarà proiettato LatiUmani, documentario ambientato a 600 metri di profondità che racconta la vita, la fatica e il progressivo declino dell’industria mineraria in Europa. Al termine della proiezione, il fondatore del progetto Francesco Santino dialogherà con Erica Vailati, giornalista di Futoora. Segue l’incontro con Licia Colò, chiamata a riflettere sull’evoluzione del linguaggio mediatico legato alla natura. Il tema dell’inclusione nella ristorazione sarà invece al centro del confronto tra Nico Acampora, fondatore di PizzAut, e Giovanni Castaldi, volto di GialloZafferano. A chiudere il programma di talk a Colonne 28 sarà Paolo Ventura, intervistato da Andrea Batilla di Wundercamera, con una riflessione sul cambiamento dell’immagine nel passaggio dall’analogico al digitale.

A Italia Veloce è prevista la registrazione dal vivo di una puntata del podcast Pausa Live di Federico Graziani, che incontrerà Matteo Montan, founder di humans/AI Advisor Lab. Il confronto sarà dedicato al rapporto tra creatività umana e automatismi dell’intelligenza artificiale.

La giornata proseguirà con gli appuntamenti curati da Scintille Book Club e dedicati alla salute emotiva e all’impatto dei social e della tecnologia sulle relazioni. Protagoniste saranno la scrittrice Virginia Veludo e Serena Mazzini, esperta di social media strategy e critica dei mass media, con gli interventi curati dall’antropologa Tifany Berluzzi e dalla giornalista Carlotta Sisti.

A Manzini Off, in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL di Parma e in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, sarà affrontato il tema dell’ansia, dell’identità e della crescita. Seguirà il dialogo Il peso e la grazia, La letteratura di fronte al malessere adulto, con Roberta Bovaia, Micaela Castiglioni e Giordana Gazza, moderato da Roberto Bovaia, Micaela Castiglioni e Giordana Gazza.

Anche il sabato si conclude con la musica: a Colonne 28, per Liveurope, salirà sul palco Birthh, preceduta dall’opening di Ven’Nus. A Italia Veloce è invece previsto il concerto di Zara Colombo.

La sostenibilità passa anche dall’alimentazione

Il tema della sostenibilità sarà affrontato anche attraverso il cibo. Nella Sala Show Cooking, gli appuntamenti curati da GialloZafferano in collaborazione con Zenzero Talent Agency e Power Talent Agency si articoleranno tra sabato 10 e domenica 11 ottobre.

Quattro gli show cooking in programma, con Manu Cook & Rock, Giovanni Castaldi, La Mentha Piperita con Marta di Muro e Nicky Brian. Sempre sul fronte dell’alimentazione, Osteria del Teatro ospiterà nelle due giornate quattro degustazioni curate da Parma Bio Valley, dedicate a latticini, cereali e zafferano, legumi e salsa di pomodoro e miele. La sostenibilità sarà inoltre al centro di un’iniziativa concreta dedicata alla cura degli spazi urbani. Sabato 10 ottobre FRAGILE organizza un clean up collettivo, in collaborazione con Legambiente e Gaia Ballarin, con l’obiettivo di coinvolgere direttamente la comunità in un’attività di pulizia della città.

Sport, movimento e territorio

Il programma del festival comprende anche diverse attività all’aperto. Sabato mattina sono previste una camminata dedicata ai luoghi della cura di Parma, la Fragile Run, con Eva’s Food Addiction, e una sessione di pilates con Silvia Fascians al Parco Vilma Preti. A Colonne 28 si terrà una sessione di yoga con Cristina Bosi di InStudio, appuntamento che verrà riproposto anche domenica mattina. È inoltre previsto un percorso in bicicletta dal Palazzo Ducale di Parma al Monastero di San Giovanni Evangelista, insieme a Roberta Bovaia de i Dintorni.

Le attività sono pensate per mantenere una dimensione diffusa del festival: le diverse sedi, tutte raggiungibili a piedi o in bicicletta, si trovano a meno di dieci minuti l’una dall’altra.

L’ultima giornata tra ambiente, moda e cucina

Domenica 11 ottobre, a Colonne 28, il programma si apre con la proiezione del documentario The Sea, dedicato agli impatti ambientali ed etici degli allevamenti intensivi e allo sfruttamento delle risorse umane. A seguire, Giulia Innocenzi dialogherà con Benny Mirko Procopio di Wall Street Italia.

La cucina torna protagonista con lo chef Cesare Battisti, che insieme a CookwithFez affronterà il tema della sostenibilità in cucina. Il mondo della moda sarà invece al centro del confronto tra Sara Sozzani Maino e Ilenia Durazzi, dedicato ai nuovi talenti del settore. L’incontro, curato da Wundercamera, sarà moderato da Giuliana Matarrese.

La chiusura musicale sarà affidata a due appuntamenti organizzati da Liveurope a Colonne 28: il live di Marta del Grandi, preceduta dall’opening di Nevin, e l’esibizione di Giula.

La fotografia di Paolo Ventura

Durante tutti e tre i giorni del festival, Colonne 28 ospiterà anche L’artista come funambolo, mostra fotografica dedicata a Paolo Ventura. L’esposizione riunisce opere provenienti da diversi progetti dell’artista e ne ripercorre il percorso creativo. La fotografia dialoga così con il resto della programmazione di FRAGILE, che mette in relazione linguaggi e discipline differenti nel tentativo di costruire una riflessione comune sulle trasformazioni del presente.

Un festival diffuso per parlare di fragilità

Le sedi del festival saranno distribuite in diversi punti di Parma. Accanto alle quattro location già coinvolte nelle precedenti edizioni – Colonne 28, Casa della Musica, Sala Show Cooking e Italia Veloce – quest’anno entrano nel programma Manzini Off, il Parco della Cittadella, il Parco Vilma Preti, Osteria del Teatro e Borgo 35.

Il festival nasce infatti con l’obiettivo di costruire uno spazio di confronto aperto e trasversale, nel quale la fragilità non venga considerata soltanto come una condizione di debolezza, ma anche come una possibile chiave per leggere il cambiamento.

Talk, concerti, proiezioni, attività sportive, incontri e momenti dedicati all’alimentazione compongono così un programma nel quale cultura e sostenibilità vengono affrontate da prospettive diverse. L’obiettivo è coinvolgere una comunità ampia, mettendo in relazione cittadini, istituzioni, imprese e professionisti.

FRAGILE si sviluppa inoltre oltre i tre giorni della manifestazione attraverso un podcast, nel quale confluiranno alcuni degli incontri del festival. Il progetto nasce con l’intento di approfondire alcuni dei temi centrali della manifestazione, tra cui spreco alimentare, cibi del futuro, sostenibilità e innovazione, attraverso interviste, analisi e testimonianze.

Il programma completo del festival è disponibile sul sito www.fragilefestival.it.