Dal 23 al 29 novembre Milano ospita la quindicesima edizione di BookCity, che prende il titolo da uno degli episodi più celebri dell’Orlando furioso. È una scelta che dice molto sul nostro tempo e, insieme, pone una domanda scomoda a chi organizza e frequenta i festival culturali

Nel canto XXXIV dell’Orlando furioso Astolfo raggiunge il Paradiso terrestre in groppa all’ippogrifo e da lì sale sulla Luna sul carro di Elia, accompagnato da san Giovanni. Lassù, in un vallone tra due montagne, trova tutto ciò che sulla Terra va perduto: le lacrime degli amanti, il tempo sprecato al gioco, i progetti mai realizzati, le lodi dei cortigiani, perfino gli antichi imperi dimenticati. E trova il senno degli uomini, chiuso in ampolle di misure diverse, ciascuna con il nome del proprietario. La più grande porta l’etichetta “Senno d’Orlando”.

Ariosto aggiunge un dettaglio che, a cinque secoli di distanza, non ha perso nulla della sua ironia, cioè che sulla Luna c’è tutto, tranne una cosa: «Sol la pazzia non v’è poca né assai; / che sta qua giù, né se ne parte mai». La follia resta sulla Terra, con noi.

È da qui che parte BookCity Milano 2026, che quest’anno si intitola “Il senno sulla Luna – Sette giorni di libri, ragioni e follie”. Secondo la presentazione del programma, curato per la prima volta dallo scrittore Marco Balzano, il tema vuole dare voce allo smarrimento di una quotidianità segnata dalle guerre e al bisogno di ritrovare razionalità, pace e pensiero critico. I libri, in quest’ottica, diventano il viaggio verso la Luna per recuperare l’ampolla perduta.

Un festival grande come una città

Il programma, diffuso a fine ottobre, conta oltre 1.350 eventi e circa 2.480 partecipanti, coinvolgendo 66 librerie, 68 biblioteche (comprese quelle condominiali) e più di 440 luoghi tra Milano e altre città lombarde, con Varese che si aggiunge quest’anno. L’apertura è affidata allo scrittore americano Colson Whitehead, al Teatro Dal Verme, la sera del 23 novembre. La chiusura, il 29 novembre, vedrà la scrittrice britannica Samantha Harvey dialogare con Paolo Giordano al Franco Parenti.

BookCity è promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Milano e da una fondazione che riunisce Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Mauri, Fondazione Mondadori e Associazione Italiana Editori. Città e industria del libro lavorano insieme.

Il canone, la scuola e i libri dimenticati

“Classici clandestini” parte dall’idea che il canone letterario non sia una classifica di valore assoluto, al contrario, autori contemporanei “adottano” un grande classico e lo mettono in dialogo con un libro dimenticato, affine per tema o visione. Nel suo vallone lunare finiscono anche la fama che il tempo consuma e le glorie che nessuno ricorda più. In breve, recuperare un libro perduto è un piccolo viaggio sulla Luna.

Poi c’è “Quello che a scuola non dicono”, quattro incontri al Castello Sforzesco che, partendo dai libri, affrontano educazione sessuo-affettiva ed educazione civica. Gli organizzatori spiegano la scelta osservando che questi temi, nel percorso scolastico, restano spesso frammentati. In un momento in cui l’educazione affettiva è al centro di una legge contestata e di un referendum, il fatto che sia un festival letterario a offrirle uno spazio pubblico è un segnale importante, equivale ad una supplenza utile, o alla conferma di un vuoto che la scuola fatica a colmare.

Completano il quadro le “Lezioni per recuperare il senno”, un ciclo con gli studenti delle superiori, un programma per la prima infanzia e appuntamenti legati al 25 novembre.

Il rischio dell’abbondanza

Che cosa resta, di una settimana con più di mille eventi? I festival culturali sono diventati in Italia una delle forme più vive di partecipazione pubblica: piazze in cui si ascolta, si discute, si incontra chi scrive. Molti lettori vi trovano ciò che manca altrove, cioè tempo, attenzione, conversazione.

Un calendario sterminato di eventi ha i suoi limiti, in quanto può trasformare la cultura in un consumo veloce, in cui si passa da un incontro all’altro come si scorre un feed, senza che qualcosa si sedimenti davvero. Chi difende il modello risponde che la quantità è la condizione della varietà: in una città così grande come Milano, ognuno può trovare il proprio percorso, e un festival diffuso arriva anche nei quartieri che di solito restano esclusi. La qualità dell’esperienza dipende anche da quanto il pubblico riesce a scegliere, fermandosi a partecipare e tornando na casa con una domanda e non con un semplice elenco di nomi.

Anche qui Ariosto ci ricorda come Astolfo, trovata la propria ampolla, se la porta al naso e il senno torna al suo posto, ed il poeta aggiunge, con la consueta leggerezza, che un nuovo errore glielo fece perdere ancora. Il senno, insomma, non si recupera una volta per tutte. È, scrive Ariosto, come un liquido sottile pronto a evaporare se non lo si tiene ben chiuso.

Ritrovare la Terra

La scelta del tema è felice, perché ricorda che la letteratura non serve a fuggire dalla realtà ma a guardarla da una distanza che la renda comprensibile. Dalla Luna, la Terra appare piccola, e le sue follie sono più evidenti, ma il viaggio ha senso solo se poi si torna giù. L’ampolla di Orlando non resta sulla Luna, perché Astolfo la riporta indietro in modo che il paladino ritrovi se stesso e torni a combattere la sua guerra. Allo stesso modo, un festival vale non per il numero di eventi o di presenze, ma per ciò che i suoi lettori sapranno portare via con sé nelle scuole, a casa oppure nelle discussioni pubbliche nelle settimane successive.

Dopo sette giorni, passati a cercare il senno sulla Luna, sapremo tenerlo ben chiuso, o lo lasceremo evaporare alla prima occasione?