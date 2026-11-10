Studenti stranieri, tetto o sostegno? La scuola alla prova dell’italiano

Il decreto scuola trasforma in legge il limite del 30% di alunni stranieri per classe e Bruxelles richiama il divieto di discriminazione. Il Parlamento ha tempo fino al 29 novembre per convertirlo, resta aperta la domanda decisiva: chi insegnerà l’italiano a chi non lo parla?

Settembre 2027, prima elementare: tra i bambini che entrano in classe ce n’è uno arrivato in Italia da poche settimane, che non capisce le consegne e si guarda intorno cercando di imitare i compagni. A volte sono due, a volte cinque. La partita sull’integrazione degli studenti stranieri si gioca in queste aule. E il Governo italiano ha scelto di intervenire con una regola che fa discutere: un tetto.

Il decreto-legge 170 del 2026, in vigore dal 1° ottobre e all’esame del Parlamento, stabilisce che dall’anno scolastico 2027/28 gli alunni stranieri non potranno superare il 30% nelle classi prime. Il testo va convertito in legge entro il 29 novembre, e proprio per questo mese il ministro Giuseppe Valditara aveva annunciato una grande assise nazionale sull’integrazione, con sindacati, docenti, esperti e rappresentanti degli studenti. Per far imparare l’italiano a un bambino serve un tetto o serve un sostegno?

Cosa prevede la norma

Il limite del 30% non una novità, in quanto esisteva già, come indicazione ministeriale, dal 2010. L’elemento innovativo è che ora diventa legge e cambia criterio. Secondo quanto ricostruito dall’agenzia Adnkronos, alla primaria conteranno gli alunni senza cittadinanza italiana non nati in Italia o che non abbiano frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia; alle medie e alle superiori, quelli che non hanno completato con esito positivo almeno tre anni nel sistema scolastico italiano. E se una scuola non riesce a rispettare la soglia, come si procederà? In tal caso saranno gli uffici scolastici territoriali a distribuire le iscrizioni fra istituti vicini.

Accanto al tetto, il decreto prevede un fondo per il potenziamento dell’italiano: 3,4 milioni nel 2027 e circa 14,1 milioni l’anno dal 2028. Per i genitori con difficoltà linguistiche persistenti, i servizi sociali potranno disporre corsi gratuiti di italiano nei Centri per l’istruzione degli adulti, con sanzioni da 200 a 1.000 euro per chi non li frequenta senza giustificato motivo.

Il ministro difende tale misura sottolineando che il criterio è la lingua, non la nazionalità. In un’intervista dell’estate scorsa, lo stesso Valditara aveva rivendicato la formazione di 1.000 docenti specializzati nell’italiano per stranieri e 13 milioni investiti in corsi pomeridiani, adducendo come motivazione i divari nei test di terza media: secondo le cifre da lui riportate, in italiano gli studenti stranieri restano indietro di oltre 40 punti, mentre in inglese vanno mediamente meglio dei compagni italiani.

Le obiezioni: Bruxelles, i numeri e le famiglie

Il 3 novembre la vicepresidente della Commissione europea Roxana Mînzatu, rispondendo a un’interrogazione del Pd, ha ricordato che i trattati vietano la discriminazione in base alla nazionalità, diretta o indiretta, salvo deroghe limitate. Il ministro ha replicato che il problema non esiste e che il governo andrà avanti, ricordando che in diversi Paesi europei i nuovi arrivati vengono inseriti in classi dedicate. A livello giuridico si riapre una vexata quaestio, ovvero il testo parla di alunni con cittadinanza non italiana, e un bambino italiano che non parla bene la lingua non rientra nel conteggio?

Secondo i dati della Fondazione Ismu, nell’anno scolastico 2024/25 gli studenti senza cittadinanza italiana erano 931.323, l’11,6% del totale. Ma, come ha ricordato Vita, già nel 2022/23 il 65,4% di loro era nato in Italia. Nello stesso anno, le classi oltre il 30% erano il 7,6%; contando solo gli alunni nati all’estero, la quota scendeva allo 0,6%. Lo stesso Valditara ha distinto le circa 34.000 classi con almeno il 30% di stranieri da quelle, poco meno di mille secondo lui, con oltre il 20% di neoarrivati che non parlano italiano.

Anche i divari di apprendimento vanno letti con attenzione, dato che il Rapporto Invalsi 2026 evidenzia che in italiano in terza media gli studenti nati all’estero sono quasi 23 punti sotto la media nazionale, le seconde generazioni circa 14. Un ritardo reale, ma più contenuto per chi è cresciuto in Italia, mostrando come la scuola, quando ha tempo e strumenti, funziona.

D’altra parte, però, spostare un bambino in un istituto più lontano comporta chiedere a famiglie, spesso senza auto e con orari di lavoro rigidi, di attraversare la città. Associazioni di dirigenti come Dirigentiscuola hanno sollevato dubbi sull’autonomia delle scuole, mentre l’Anief ha letto il richiamo europeo come un invito ad aumentare gli insegnanti di italiano. In Senato, le opposizioni hanno presentato emendamenti per sopprimere l’articolo che introduce il tetto.

Tetto o sostegno: una falsa alternativa?

Tra l’altro, in alcune scuole di periferia, soprattutto al Nord, ci sono davvero classi in cui molti bambini arrivano senza conoscere l’italiano, e lì insegnare è più difficile per tutti. I docenti lo raccontano da anni, e ignorarlo significa lasciarli soli. In questo il ministro coglie una questione concreta. Il tetto, di per sé, agisce sulla distribuzione, non sull’apprendimento, anche perché l’italiano lo insegnano ore di laboratorio linguistico, docenti formati, mediatori culturali, tempo pieno, rapporti con le famiglie. Se consideriamo le cifre del decreto, appaiono modeste: 14 milioni l’anno a regime, circa 15 euro per ciascuno degli oltre 900mila studenti senza cittadinanza italiana. Anche se i fondi fossero concentrati solo sui neoarrivati, non basterebbero a pagare un docente in ogni scuola che ne avesse bisogno. Un sostegno serio costerebbe di più, ma risponderebbe direttamente al problema che il tetto vuole affrontare.

E una norma che parte dalla cittadinanza, anche se poi esclude molti nati in Italia, rischia di comunicare a centinaia di migliaia di ragazzi nati e cresciuti qui che restano “stranieri” a scuola. Per una generazione che parla italiano come prima lingua, non è un dettaglio da trascurare.

La domanda per l’assise

L‘assise, annunciata per novembre, potrebbe essere l’occasione per spostare il dibattito dalle percentuali agli strumenti: quanti docenti di italiano servono davvero, dove, con quali risorse? Se l’obiettivo è che ogni bambino capisca la lezione, la vera domanda non è quanti stranieri ci sono in una classe, ma quante ore di italiano riceve chi ne ha bisogno.

Siamo pronti a misurare l’integrazione così?