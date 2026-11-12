Le donne riscrivono il teatro: da Nanchino a Pordenone, le autrici si danno appuntamento a Napoli

Venerdì 13 novembre la Sala Sole ospita la drammaturga Dora Yuemin Cheng e, per la prima volta in città, lo spettacolo “Luisa” di Bruna Braidotti. Tra Nanchino, Berlino, Pordenone e Rua Catalana, un ponte nel segno della scrittura femminile.

Un filo lega una scrittrice sarda, premiata con il Nobel cento anni fa, una drammaturga cinese che scrive in tre lingue e un’autrice friulana che porta in scena una delle ferite più difficili da nominare. È il filo delle parole che non chiedono permesso, delle voci femminili che si fanno strada fuori dai recinti. Lo si potrà seguire venerdì 13 novembre a Napoli, alla Sala Sole, lo spazio teatrale della compagnia Taverna Est diretta da Sara Sole Notarbartolo, che per un giorno diventa crocevia della drammaturgia femminile internazionale.

L’occasione è Parole Selvatiche, la manifestazione ispirata alla scrittura di Grazia Deledda. Un riferimento che quest’anno suona particolarmente significativo: era il 1926 quando l’autrice di “Canne al vento” ricevette il Premio Nobel per la Letteratura, seconda donna nella storia a ottenerlo. Un secolo dopo, il suo sguardo “selvatico”, radicato in una terra marginale eppure capace di parlare al mondo, diventa la chiave per leggere il lavoro di autrici che, come lei, partono da un luogo preciso per arrivare ovunque.

E in una settimana dedicata alla parità di genere, il programma della Sala Sole ricorda una verità spesso trascurata: la parità passa anche dai palcoscenici, da chi scrive le storie e da chi ha il diritto di raccontarle. Per secoli le donne sono state in teatro soprattutto interpreti di parole altrui; la drammaturgia femminile resta ancora oggi un territorio da conquistare e da rendere visibile.

Tra Nanchino e Berlino

Il pomeriggio, alle 16, è dedicato all’incontro con Dora Yuemin Cheng, drammaturga di fama internazionale. Nata e cresciuta in Cina, vive e lavora tra Berlino e Nanchino; si è formata alla Shanghai Theatre Academy e al Wimbledon College of Art di Londra e scrive in cinese, inglese e tedesco. Il suo è un teatro di confine nel senso più pieno, perché la sua ricerca esplora le identità femminili e queer e le soglie tra diverse percezioni della realtà. I suoi testi sono stati letti o rappresentati in Cina, Gran Bretagna, Germania, Austria e Danimarca.

Al suo fianco ci saranno Anna Stecher, docente di Teatro cinese all’Università L’Orientale di Napoli, e Bruna Braidotti, autrice e direttrice del festival internazionale La Scena delle Donne di Pordenone. A moderare il dialogo sarà Natascia Festa, giornalista del Corriere della Sera. Tre prospettive diverse, la creazione, lo studio, l’organizzazione culturale, che restituiscono l’immagine di una rete: quella delle donne che fanno teatro e che, da un continente all’altro, si riconoscono e si sostengono.

Non è un dettaglio che l’incontro avvenga a Napoli, città-porto per vocazione, abituata da secoli a fare da approdo per lingue e culture lontane. E non è un caso che tra i sostenitori dell’iniziativa figuri il Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo dell’Orientale, l’ateneo che da quasi tre secoli costruisce ponti tra l’Italia e l’Oriente.

“Luisa”, una ferita che diventa parola

Alle ore 21 la giornata si chiude con “Luisa”, spettacolo scritto e interpretato da Bruna Braidotti con la Compagnia di Arti e Mestieri di Pordenone. Il lavoro ha già viaggiato molto: è stato selezionato per In Scena! Italian Theater Festival di New York e per la Women Playwrights International Conference di Cape Town. A Napoli arriva per la prima volta.

Il tema è di quelli che il teatro affronta di rado, e quasi mai senza esitazioni: la violenza sessuale subita nell’infanzia. Un trauma che spesso resta sepolto per anni nel silenzio, nella vergogna, nell’impossibilità di trovare le parole. Portarlo in scena significa compiere un gesto doppio: dare forma a ciò che è stato taciuto e, insieme, chiamare il pubblico a una responsabilità condivisa. È questo il senso più profondo di quell’aggettivo, “selvatiche”, ovvero parole che non si lasciano addomesticare, che rifiutano la reticenza.

L’appuntamento cade inoltre a pochi giorni dal 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: un motivo in più per guardare a “Luisa” non soltanto come a uno spettacolo, ma come a un’occasione di consapevolezza collettiva.

Una rete per la cultura

Parole Selvatiche è realizzata con il sostegno della Regione Campania, nell’ambito della Legge regionale 7/2003 – Progetti Speciali 2026, e con il contributo del DAAM dell’Orientale. Gode del patrocinio del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Federico II, del Laboratorio Interdisciplinare di Studi e Ricerche Donne Genere Formazione, del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università Suor Orsola Benincasa e della Municipalità 9 del Comune di Napoli. Collaborano Officine Periferiche e l’Associazione Maska, con l’ospitalità dell’Archivio Dalisi.

Un elenco che da solo racconta come attorno a un piccolo spazio teatrale si è mosso un intero sistema culturale, dalle università alle istituzioni del territorio. Segno che la parità, quando passa attraverso l’arte, smette di essere un tema da convegno e diventa esperienza viva, da condividere in sala.

Info: prenotazione indispensabile sia per l’incontro sia per lo spettacolo, al numero 351 803 7957.