Dantedì: oggi si celebra in tutta Italia il Sommo Poeta e la Sua Commedia

Oggi 25 marzo, si celebra la giornata nazionale in onore del Sommo Poeta Dante Alighieri, istituita su proposta dell’ex ministro Dario Franceschini nel 2020. La scelta di calendarizzare proprio questa data, risiede nel fatto che molti la considerano come l’inizio del viaggio (25 marzo del 1300) narrato nella Divina Commedia, e che ci ha regalato certamente l’opera letteraria più grande ed importante della nostra storia.

Gli appuntamenti e le iniziative saranno tante e sparse per tutta l’Italia. A significare proprio il legame inscindibile con il Padre della nostra cultura e della nostra lingua.

La Divina Commedia, infatti, è da sempre accompagnata da una vastissima tradizione esegetica, a testimonianza della estrema attualità degli argomenti trattati, di rilievo non solo letterario appunto, quanto pure politico, filosofico, filantropico, sociale e artistico. In occasione di questo Dantedì 2025, verrà inaugurata la prima banca dati digitale incentrata proprio sui commenti antichi alla Commedia. ll Corpus CoDA (Corpus dei Commenti Danteschi Antichi), che oggi raccoglie 67 testi per un totale di 4.975.798 occorrenze, sarà accessibile in modo libero e gratuito con ogni testo corredato da apposita scheda illustrativa, confluita poi nella prima bibliografia digitale dei commenti danteschi, la BCD– Bibliografia dei Commenti Danteschi. Il tutto riconducibile ad un progetto più ampio che si prefigge di approfondire ed arricchire sempre di più l’esegesi dantesca. Una iniziativa realizzata grazie alla collaborazione tra l’università di Napoli “Federico II”, l’Istituto Cnr- Opera del Vocabolario Italiano (Ovi) e l’Università Sapienza di Roma, portata avanti attualmente grazie al Prin 2022.

Questo approccio integrato è stato ideato per riuscire a migliorare e rendere più prossima la ricerca sulle opere di Dante, o più in generale sui testi italiani antichi che possano poi prevedere anche una applicazione in ambito scolastico. Il Cnr-Ovi, che già offre risorse fondamentali come il Tesoro della Lingua Italiana delle Origini (TLIO) e il Vocabolario Dantesco (VD) in collaborazione con l’Accademia della Crusca, amplierà adesso, anche il Corpus CoDA all’interno del Naples Dante Project (NDP), il più vasto aggregatore online dedicato alla tradizione testuale e iconografica dantesca, con il patrocinio dell’Università di Napoli “Federico II”.