Il Conte di Montecristo. Perché il capolavoro di Dumas continua ad affascinarci?

Il Conte di Montecristo a partire dalla metà dell’ Ottocento, ha significato immedesimazione piena, pura e non filtrata con tutto il groviglio (spesso oggetto di censura) di sentimenti umani, per nulla schiavo del tempo in cui la vicenda viene narrata, essendo ancora oggi perfettamente attuale, avventuroso e intriso di una vena romantica, che si misura con l’ingiustizia, l’amore, la vendetta e le trappole ordite dalla malvagità umana. L’autore, Alexandre Dumas, ha scritto una delle opere annoverate tra le pietre miliari della letteratura mondiale, tantissime volte riadattata in teatro, cinema e televisione. Un libro capace di offrire un punto di vista pre-psicoanalitico ed epico. La sua pubblicazione in puntate, risale infatti al periodo compreso tra il 1844 e il 1846. Ad essere raccontato è il trentennio che precede la pubblicazione, ovvero la restaurazione borbonica ed il regno di Luigi XVIII in Francia. Il protagonista è Edmond Dantès, un marinaio che sta per essere promosso a capitano, fidanzato e promesso sposo di Mercedes, con una posizione sociale in ascesa, il quale si vede accusato di tradimento e tacciato di essere una spia di Napoleone Bonaparte. Vittima di un vero e proprio complotto, viene incastrato da Danglers, uno scrivano, geloso della sua nomina a capitano; da Mondego che vorrebbe usurpargli la futura sposa Mercedes; da Caderousse che prova invidia radicata nei suoi confronti e dal magistrato De Villefort, il quale pur percependo il tranello teso a Dantès, decide di condannarlo ugualmente, non riuscendo a prescindere da rancori personali.

Pertanto, il giovane Edmond, si ritrova carcerato presso la terribile fortezza del Castello d’If. In cella, conosce l’abate Faria, con il quale durante i quindici anni di reclusione terminerà la sua istruzione. Questi, in punto di morte, rivela a Dantès l’esistenza di un enorme tesoro presente sull’Isola di Montecristo in Toscana. Edmond riuscendo ad evadere dal carcere, entra in possesso di codeste ricchezze e per il decennio successivo, creandosi una nuova identità, cioè quella del Conte di Montecristo, inizia la sua vendetta spietata nei confronti dei suoi carnefici che ormai non ne riconoscono le sembianze.

Il Conte di Montecristo continua a affascinare lettori di tutte le età per diversi motivi, che spaziano dalla trama avvincente, alla profondità dei temi trattati. Ecco alcuni degli aspetti che spiegano perché questo romanzo ha un fascino così duraturo: innanzitutto, la vendetta come tema centrale: la storia di Edmond Dantès, il protagonista, che viene ingiustamente imprigionato e successivamente riesce a ottenere una vendetta elaborata contro coloro che lo hanno tradito, è un tema universale e potente. La vendetta, pur essendo un sentimento distruttivo, è anche una motivazione che ci coinvolge emotivamente, soprattutto quando ci identifichiamo con il suo desiderio di giustizia; la trasformazione del protagonista: Dantès passa dall’essere un giovane innocente e ingiustamente perseguitato a un uomo estremamente sofisticato e potente, capace di manipolare le sue circostanze per ottenere ciò che desidera. Questo viaggio di trasformazione, che coinvolge elementi di crescita personale e di lotta contro l’ingiustizia, è sempre intrigante per il lettore, che si può vedere riflesso nel cambiamento del protagonista; l’intreccio e la suspense: la trama è ricca di colpi di scena, inganni, alleanze e tradimenti. Dumas costruisce un racconto che tiene il lettore incollato alle pagine, grazie a una narrazione che alterna momenti di grande tensione a rivelazioni sorprendenti. La suspense, unita alla costante incertezza su come si svilupperà la trama, è uno dei principali motivi per cui il libro rimane coinvolgente. Ancora, i personaggi complessi e sfaccettati: i protagonisti, ma anche i numerosi personaggi secondari, sono ben tratteggiati e non facilmente riducibili a semplici buoni o cattivi. Dantès stesso è un personaggio ambiguo: la sua sete di vendetta lo spinge a compiere azioni morali discutibili, ma la sua sofferenza iniziale e il suo senso di giustizia lo rendono comunque empatico. I suoi nemici, come Fernand e Danglers, sono altrettanto complessi, con motivazioni che rendono più difficile giudicarli in modo univoco. Poi, il concetto di giustizia e destino: il romanzo esplora temi profondi legati alla giustizia, al destino e alla lotta tra bene e male. La vendetta di Dantès sembra inizialmente portargli una sorta di giustizia divina, ma mano a mano che la trama si sviluppa, emergono le complicazioni morali di un’azione che, pur risultando soddisfacente, non è senza conseguenze. Questo interrogarsi sul significato di giustizia e vendetta stimola la riflessione. Scorrendo le pagine, ci si imbatte anche nell’ esotismo e la dimensione storica: il romanzo è ambientato in una vasta gamma di luoghi affascinanti, dal Mar Mediterraneo alla Francia, dall’isola di Montecristo a Istanbul, che arricchiscono la narrazione e offrono uno sfondo esotico. Inoltre, il periodo storico in cui è ambientato contribuisce a dare al racconto un’atmosfera di incertezza politica e sociale, che aumenta il fascino del contesto. Infine, il tema della libertà: Il titolo stesso richiama uno dei temi fondamentali del romanzo: la lotta per la libertà, sia personale che spirituale. Dantès riesce finalmente a conquistare la sua libertà fisica e morale, ma questo processo è accompagnato dalla riflessione sul prezzo da pagare per essa. Il fascino del Conte di Montecristo risiede nella sua combinazione di trama avvincente, temi universali e personaggi indimenticabili. La capacità di Dumas di mescolare elementi di avventura, filosofia e psicologia umana lo rende un romanzo che continua a parlare al lettore moderno, stimolando emozioni e riflessioni profonde. Siamo stati tutti per una volta nella vita come il Conte di Montecristo, assetati di giustizia.