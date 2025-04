“Salute in Menopausa- Donne e benessere psicofisico” la lectio magistralis di Alessandra Graziottin a Bisceglie

Bisceglie- (BT) Si è svolto nella splendida cornice della Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi a Bisceglie, il Convegno intitolato “La Salute in Menopausa- Donne e benessere psicofisico” che ha visto un interessante quanto peculiare confronto riguardo a un tema cardinale della branca dell‘Ostetricia e della Ginecologia. Un evento promosso dalla dottoressa Federica Zendoli, Dirigente Medico dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia del Presidio ospedaliero di Bisceglie e che ha ospitato una lectio magistralis di una accademica del calibro della Professoressa Alessandra Graziottin, specialista in Ginecologia-Ostetricia e Oncologia e terapeuta in Sessuologia. Graziottin, infatti, luminare di fama internazionale, dirige il Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica ed è Responsabile del Servizio di Menopausa dell’Ospedale San Raffaele Resnati di Milano. Ha fondato e presiede la “Fondazione Graziottin Onlus” ed è docente in diverse università italiane.

Una strenua sostenitrice delle terapie ormonali sostitutive se prescritte con rigore clinico e coscienza medica, la Professoressa Graziottin, afferma che la menopausa non solo non è l’inizio della fine della serenità di una donna, pur rappresentando una fase delicata e cruciale del percorso esistenziale ma, se ben gestita, può rivelarsi una rinascita.

L’insegne cattedratica, è convinta che il primo compito di un buon medico sia quello di ascoltare, leggere i sintomi e i segni con cui la donna e il suo corpo chiedono aiuto, individuandone le cause ed essendo in grado di garantire risposte efficaci e tempestive per risolverli.

Il termine “menopausa“, deriva dalle parole greche men=mese e pausis=cessazione, e sta ad indicare proprio la fine del periodo fertile della donna, che si manifesta con la scomparsa del ciclo mestruale e l’esaurimento della funzionalità ovarica. La menopausa può accadere in modo naturale, essere indotta o insorgere sia prematuramente che tardivamente. Ciò non toglie, però, che questo corrisponda ad uno sconvolgimento importante del benessere psicofisico femminile, comportando cortei sintomatici di lieve, moderata o severa entità, coinvolgendo la qualità della vita sotto tutti gli aspetti: da quello strettamente legato alla salute fisica, fino al più sfaccettato universo intimo e sessuale. Ecco perché, oggi, risulta fondamentale investire in ricerca, informazione e cura di sé stesse, rivolgendosi a professionisti esperti in materia, senza tabù, adeguandoci ai tempi che cambiano e prendendo il meglio che la medicina è in grado di offrirci in tale direzione, potendo scegliere rispetto alle nostre mamme o nonne che hanno attraversato la menopausa tra mille dubbi, e magari sofferenze, dovute a volte, anche al non poterne parlare liberamente.