Pitti Uomo 110: Firenze capitale del menswear internazionale dal 16 al 19 giugno 2026

Dal 16 al 19 giugno 2026 Firenze torna a essere il punto di riferimento internazionale per la moda maschile grazie a Pitti Uomo 110. La storica Fortezza da Basso ospiterà una delle edizioni più attese degli ultimi anni, riunendo oltre 720 marchi provenienti da più di trenta Paesi e offrendo una panoramica completa sulle nuove direzioni del menswear. In un contesto economico globale caratterizzato da profonde trasformazioni, la manifestazione conferma il proprio ruolo strategico come piattaforma di incontro tra creatività, business e innovazione. Un appuntamento che continua a dettare tendenze e a favorire il dialogo tra aziende, buyer, designer e professionisti del settore.

Nato nel 1972 come evoluzione delle sfilate organizzate da Pitti Immagine, Pitti Uomo è oggi il più importante salone internazionale dedicato alla moda maschile e alle nuove tendenze lifestyle. Ospitato negli spazi della Fortezza da Basso di Firenze, l’evento rappresenta da oltre cinquant’anni un punto d’incontro strategico per brand, buyer, designer e professionisti del settore provenienti da tutto il mondo. Nel corso della sua storia, Pitti Uomo ha contribuito a lanciare nuovi talenti, valorizzare il Made in Italy e anticipare le trasformazioni del mercato globale della moda.

The Pitti Pool: il concept che celebra riflessi e identità

Per l’edizione estiva 2026, Pitti Uomo presenta “The Pitti Pool”, un progetto creativo ideato da Chris Vidal Tenomaa e Tuomas Laitinen di SSAW Magazine. Il tema ruota attorno all’immagine simbolica della piscina, luogo di riflessione, trasformazione e incontro, interpretato attraverso un’estetica contemporanea che richiama atmosfere sospese tra arte e moda. L’intera Fortezza da Basso sarà attraversata da installazioni immersive e scenografie che trasformeranno il percorso espositivo in un’esperienza sensoriale. Tra gli interventi più spettacolari spicca la grande installazione realizzata da Philéo Landowski insieme all’artista Pascal Hachem: una struttura monumentale che porta in superficie l’infrastruttura nascosta della piscina, trasformandola in una riflessione sul lavoro, sulla costruzione dello spazio e sulle dinamiche della contemporaneità.

Cinque percorsi per raccontare il menswear contemporaneo

L’offerta espositiva di Pitti Uomo 110 si articola in cinque aree tematiche, ciascuna dedicata a un diverso linguaggio della moda maschile.

Fantastic Classic continua a rappresentare il cuore dell’eleganza sartoriale, con una selezione di aziende che incarnano il meglio della tradizione manifatturiera e del lusso contemporaneo.

Futuro Maschile esplora invece l’incontro tra innovazione, ricerca tessile e nuove interpretazioni del guardaroba maschile, proponendo una visione evoluta della sartorialità.

Dynamic Attitude è il territorio dedicato allo sportswear e allo streetwear contemporaneo, dove heritage e innovazione convivono attraverso collezioni pensate per un pubblico globale.

Superstyling concentra le proposte più sperimentali, tra silhouette innovative, contaminazioni culturali e approcci sempre più fluidi all’identità di genere.

Infine, I Go Out amplia il dialogo con il mondo outdoor e lifestyle attraverso il progetto OUTOPIA, offrendo una lettura contemporanea del rapporto tra moda, natura e sostenibilità.

Simone Rocha e gli ospiti internazionali più attesi

Tra gli appuntamenti di maggiore richiamo spicca la presenza di Simone Rocha, scelta come Guest Designer dell’edizione. La stilista presenterà a Firenze una sfilata dedicata esclusivamente al menswear, segnando un momento significativo nel suo percorso creativo. Grande attesa anche per Kei Ninomiya, tra i nomi più influenti della scena giapponese contemporanea, che porterà in città un evento speciale dedicato alla collezione Primavera-Estate 2027. Tra gli ospiti figurano inoltre il designer sudcoreano Jiyong Kim, protagonista di un progetto esclusivo negli spazi della Fortezza da Basso, il marchio danese Sunflower con una sfilata realizzata in collaborazione con Copenhagen Fashion Week e il britannico William Palmer, vincitore dell’I Pitti Immagine Award a ITS 2026.

Beauty e lifestyle ampliano i confini della manifestazione

La crescente contaminazione tra moda, benessere e retail trova espressione nell’area Hi Beauty, uno spazio dedicato alla profumeria artistica e alle fragranze di nicchia. Un progetto che conferma come il concetto di lifestyle sia ormai centrale nelle strategie dei brand internazionali.

Hyperscout: l’intelligenza artificiale entra nel sistema fieristico

Tra le novità più interessanti dell’edizione 2026 emerge Hyperscout, una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale sviluppata per ottimizzare l’incontro tra espositori e buyer. Attraverso l’analisi di dati, comportamenti e affinità commerciali, il sistema sarà in grado di suggerire connessioni mirate tra aziende e retailer, migliorando l’efficacia delle opportunità di business. Il progetto coinvolgerà inizialmente una selezione di 200 espositori e rappresenta uno dei passi più concreti verso la digitalizzazione delle fiere di settore.

Firenze diventa una passerella a cielo aperto

Come da tradizione, l’impatto di Pitti Uomo andrà ben oltre gli spazi della Fortezza da Basso. Durante i giorni della manifestazione l’intera città si trasformerà in una vera fashion city, animata da mostre, eventi culturali, presentazioni e appuntamenti dedicati alla formazione. Tra le iniziative in programma figurano il Graduate Show di Polimoda, la mostra “Italia di Moda”, le celebrazioni per gli ottant’anni di Sebago e numerosi eventi organizzati dalle principali istituzioni del fashion education italiano. Con un mix equilibrato di heritage, innovazione, creatività e tecnologia, Pitti Uomo 110 si prepara ancora una volta a definire il futuro della moda maschile internazionale, confermando Firenze come crocevia imprescindibile per l’industria fashion globale.