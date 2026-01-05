Asso di Cuore vola in alto con il suo “Peter Pan” – intervista

Asso di Cuore, nome d’arte di Mattia Abbamonte, scrittore e cantautore da oltre 130.000 follower su Instagram, chiude l’anno 2025 con il nuovo singolo “Peter Pan”, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 5 dicembre. Pubblicato con Rizzoli, Mattia ha superato le 20.000 copie vendute con il suo primo libro e ha visto uno dei brani originali legati al romanzo La ragazza di cristallo diventare virale su TikTok, con oltre 20.000 video creati. “Peter Pan” è una ballad indie pop dalle sfumature nostalgiche, in cui la sua voce accompagna l’ascoltatore in un viaggio emotivo intenso e profondo. In quest’intervista esclusiva, l’artista si racconta.

Asso di Cuore nasce dall’unione di scrittura e musica: quando hai capito che queste due forme d’arte potevano convivere e completarsi in un unico progetto?

Dopo la pubblicazione del mio libro Piccola Guerriera. In quel momento mi sono reso conto che i temi che raccontavo erano gli stessi, sia nella scrittura che nella musica. Cambiava solo il linguaggio, ma il cuore era identico. Da lì ho capito che non dovevo scegliere: potevano convivere e completarsi.

Il tuo successo è arrivato prima attraverso i libri e poi con la musica. Com’è cambiato il tuo modo di raccontare le storie passando dalla pagina alla canzone?

In realtà la musica c’è sempre stata. Scrivevo e lavoravo anche sui brani, ma non avevo ancora trovato un modo per far convivere davvero le due cose. Con il tempo ho capito che non dovevo adattare una all’altra, ma lasciare che si incontrassero in modo naturale.

Nei tuoi romanzi inserisci QR code che rimandano ai brani musicali. Che tipo di esperienza emotiva vuoi creare nel lettore-ascoltatore con questa scelta interattiva?

Vorrei che chi legge riuscisse a vivere un’esperienza a 360 gradi. Non solo immaginare una storia, ma sentirla anche attraverso l’ascolto. La musica diventa un’estensione delle parole, un modo per entrare ancora più a fondo nelle emozioni.

La ragazza di cristallo ha avuto un forte impatto anche sui social, con un brano diventato virale su TikTok. Che rapporto hai con i social e quanto influenzano il tuo processo creativo?

Direi un rapporto di amore e odio. I social mi hanno permesso di arrivare a tante persone e di essere quello che sono oggi, ma allo stesso tempo possono essere molto pesanti da gestire. Sono uno strumento fondamentale per diffondere la tua arte, ma le vere influenze creative arrivano soprattutto dalle esperienze che vivi fuori da lì.

Ti esibisci spesso come artista di strada a Brescia e Milano. Cosa ti restituisce il contatto diretto con le persone rispetto a un palco tradizionale?

È un rapporto molto più individuale e diretto. In strada è più difficile: devi riuscire a fermare qualcuno, convincerlo a rallentare e ad ascoltare davvero la tua musica. Proprio per questo, quando succede, l’emozione è fortissima. Ricevi sorrisi, abbracci, parole che restano. È un contatto vero, senza filtri. Ed è anche un modo estremamente sincero per capire come arrivano i brani alle persone, soprattutto quelli che sto ancora valutando se produrre o meno.

Studi canto e hai una formazione in Music Marketing and Branding. Quanto è importante oggi, per un artista, unire sensibilità creativa e competenze professionali?

È fondamentale. La sensibilità creativa è ciò che ti rende autentico, ma lo studio e le competenze sono la base per crescere davvero e riuscire a progredire in questo mondo.