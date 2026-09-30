Musica
Intelligenza artificiale e scrittura d’autore: quando l’algoritmo diventa una lente visiva
Nell’era dell’algoritmo, l’intelligenza artificiale non deve sostituirsi all’autore: usata come lente visiva e spaziale, diventa lo strumento per tradurre in immagini l’ironia e le contraddizioni del nostro presente.
C’è un equivoco di fondo che spesso accompagna l’ingresso della tecnologia nella musica di oggi: si tende a pensare che l’intelligenza artificiale debba sostituirsi all’autore, agendo come una scorciatoia produttiva o un espediente per delegare l’atto creativo.
Ma cosa succede quando la direzione si inverte? Quando lo strumento digitale non scrive la canzone, ma diventa la lente estetica e visiva attraverso cui tradurre in immagini un’urgenza espressiva che resta profondamente umana, ironica e radicata nel presente?
È la direzione tracciata da “Non sono fatto”, il nuovo singolo del cantautore Daniente (prodotto da Must Rush ed etichettato Hopeland). Un brano che unisce un impianto di matrice elettronica a una scrittura che non rinuncia alla critica sociale, alla cultura pop e a una lucida, dissacrante ironia quotidiana.
Ma il vero nodo – quello che interroga più da vicino il nostro modo di produrre e fruire la cultura nell’era digitale – si consuma sul piano visivo. L’uscita del pezzo è infatti accompagnata da un videoclip interamente ideato e realizzato da Must Rush attraverso l’intelligenza artificiale, muovendosi deliberatamente tra suggestioni futuristiche, ambientazioni spaziali e richiami beffardi alla contemporaneità.
Oltre la fobia dell’algoritmo: il prompt come sceneggiatura
Viviamo in un tempo sospeso tra la fobia di un’apocalisse culturale guidata dalle macchine e l’entusiasmo acritico per la deresponsabilizzazione creativa. La scelta di un percorso indipendente che governa l’intera filiera – dalla scrittura alla produzione, fino al visual – dimostra però che il discrimine non risiede nello strumento in sé, ma nell’intenzionalità politica e autoriale di chi lo adopera.
Nel video di Non sono fatto, l’IA non viene usata per clonare il reale o simulare scorciatoie artigianali; al contrario, viene guidata verso la costruzione di un immaginario alieno, spaziale e straniante. È un’operazione in cui il prompt si trasforma in sceneggiatura e l’algoritmo diventa un pennello elettronico obbediente a una visione d’insieme rigorosamente autoriale. La tecnologia non inventa il senso, lo amplifica, offrendo una traduzione estetica alle contraddizioni del testo.
La reinvenzione dello sguardo
Sperimentare con l’intelligenza artificiale nella costruzione di un videoclip significa accettare la sfida di governare il caos visivo dell’epoca contemporanea. Spostare lo sguardo verso coordinate spaziali e futuristiche permette di guardare al nostro presente da una prospettiva obliqua, quasi extraterrestre.
In questo scenario, la musica indipendente e la ricerca visiva trovano un terreno d’incontro spiazzante: dimostrano che l’innovazione tecnologica, se filtrata da una forte identità autoriale, non omologa ma apre varchi inaspettati, restituendo alla narrazione pop la capacità di stupire e di fare riflettere sulle immagini che consumiamo ogni giorno.
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