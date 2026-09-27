La Fiesta di Gentili: un’auto sparita, un amore da ritrovare

Non chiamatela romantica: la commedia di Niccolò Gentili, con Linda Caridi e Francesco Carril, usa un furto d’auto e i fastidi di ogni giorno per raccontare, con ironia, come trovare la strada per stare insieme.

Non è detto che una commedia che veda protagonisti due innamorati debba essere etichettata romantica. Aggettivo che può indurre a disertare la sala i refrattari al mellifluo.

Dov’è la Fiesta?, la domanda che dà il titolo alla commedia di Niccolò Gentili (scritta con Lisa Nur Sultan), è quella che si pongono i protagonisti, gli innamorati Irene (Linda Caridi) e Leo (Francesco Carril). Afflitti, ma infine sostenuti, dalle crepe di una vita giovane in una metropoli ostile, sono alle prese con un’auto rubata e, insieme, con il modo di stare insieme. Una domanda che per Irene si fa concreta quando la sorella, dovendo confermare una prenotazione turistica, pretende di sapere se sarà sola o accompagnata a Capodanno.

L’espediente narrativo è ben congegnato, con una simpatica rivelazione finale che non spoileriamo.

Il film usa intelligentemente il campionario dei fastidi e dei personaggi che quotidianamente ci rubano energia: burocrazia, scansafatiche, incompetenti, pregiudizi. Ne nasce una trama non banale su una storia d’amore. Un paio di pizzichi di satira politica, ironia e autoironia ben dosate a più riprese. Bellissima la confessione di Leo, «ne ho fatti anche troppi di capodanni», chiara allusione a Dieci capodanni, la miniserie di Rodrigo Sorogoyen di cui Carril è protagonista.

Attori tutti bravi anche nel non prendersi sul serio.

In un paio d’occasioni, la soluzione registica evoca il genio alleniano: è lo stesso meccanismo della scena del balcone di Io e Annie (1977), dove i sottotitoli rivelano ciò che Alvy Singer (Woody Allen) e Annie Hall (Diane Keaton) pensano davvero mentre parlano. Anche qui la scena si stacca dal dialogo per mostrare, sullo schermo, il sentimento esasperato di uno dei due.

Tutti i personaggi, anche il direttore della scuola guida che non proferisce battuta, sono ben delineati.

Insomma, il film poggia sulle solide basi di una scrittura pregevole.

Poco più di un’ora e mezza di leggerezza non vacua, con sorrisi senza barzellette.

Titoli di coda fenomenali: vale la pena restare in sala fino in fondo.

Dov’è la Fiesta?

Regia: Niccolò Gentili

Sceneggiatura: Niccolò Gentili, Lisa Nur Sultan

Cast: Francesco Carril, Linda Caridi, Giorgio Tirabassi, Sergio Pierattini, Cristiano Caccamo, Paola Michelini

Durata: 100 minuti