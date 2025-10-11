Una selvatica eleganza: il virtuosismo sensoriale di Gabriele Strata

Restar attaccati, online o seduti direttamente al Chopin Institute di Varsavia per più di 20 minuti tra suoni ed immagini, tra gesti e sospensioni, tra lenti movimenti della telecamera, per quelli online, ed accenti di piano non è solo un raffinato e ferace atto culturale ma è una riforma interiore che educa all’intimità.

Strata ribelle, minimale orecchino in cerchio (orecchio sinistro) – presumibilmente in oro – dita dinoccolate, leggiadre, su un bianco/nero Steinway&Sons (e sti gran cazzi!), camicia in raso misto seta e pantaloni stretti grigio-chiaro, sceglie un difficile Chopin con un piglio domestico, sospeso tra la grazia di un virtuosismo disteso, il piano e l’animo di una elegante e densa virilità.

Il rituale dell’ascolto, fra il vuoto della sala, l’atmosfera delle stanze (per chi è online), il movimento del suo corpo che fa vibrare e risuonare il pianoforte creano una distensione a livello occipitale che collima con l’ipnosi dello sguardo: misura esatta di rappresentazione, iato e pura vibrazione!

Si tratta di un beef – 19Th International Frederyk Chopin Piano Competition – di tutto rispetto, al suo primo atto o girone dove tecnicismo, competenza espressiva, interpretazione e gusto devono in pochi minuti risultare: arrivare. Strata ci arriva con una calma sovrana; difatti concluso con morbidezza Nocturne in C sharp minor Op. 27 No.1, al minuto 6.22 distende la mano destra ‘lenta’, muove spalle e testa con un ritmo intenso. Scorgiamo prima una catenina dorata, poi il volto assorto in quella voluttuosa sospensione in cui sistema l’orecchino facendoci partecipi di una domesticità inaspettata quanto intima – ecco è in quell’esattezza visiva e corporale di sestine di semicrome che Strata conduce anche i profani all’intensità adamantina dello Studio: risoluto, ‘semplice’. L’interprete ormai padrone del palco, del piano e dei nostri sensi (in sala l’insistenza dei colpetti di tosse sublima un desiderio corale) osa una lenta mano sulla coscia destra – è poco più di un istante – posizionando Etude in A minor Op. 25 No.11 del Maestro F. Chopin, esattamente dove deve stare, tra l’idealità del suono e la percussiva sensualità delle dita; un’esattezza che dà orgasmo (sic! Potente espressione in disuso – ormai – ma comunemente usata nell’ambiente d’Opera fino a metà degli anni ’60): al diavolo l’indicazione ‘Allegro con brio’ suggerita dallo stesso Chopin, perché ‘Forte e selvatico’ le si addice di più. Il piacere che riproduce Strata è, senza scampo, una visualizzazione sonora e tattile espressa in un movimento lento eppure preciso di spalle, braccia, tensione del volto mutuate da un ambiente quasi Jazz che regala appunto godimento certamente elegante ma più visceralmente selvatico! E dopo l’amplesso può permettersi – quasi fossimo in casa sua – di riassettarsi con la mano sinistra i capelli e perfino, guardando obliquamente il soffitto come un crudele Gian Maria Volonté precisamente di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, di riassettarsi i pantaloni (qui il picco di tosse tra uomini e donne ha un che di apocalittico) asciugandosi le mani sudate sulle cosce. Estasi/Stupore (faccina bocca stupita da moderno rituale social, seguita da wow!), insomma, Strata – sublime nell’esecuzione tonale, armonica e timbrica – incarna il desiderio di fondersi nel preciso ritmo del suono. È questo il momento in cui Gabriele Strata – già vincitore del Primo Premio e del Premio del Pubblico al Rio de Janeiro International Piano Competition nel 2023 e Medaglia d’Argento, Premio del Pubblico e Premio di Musica da Camera al Concours Musical Internationale de Montreal, nonostante i – notevoli – virtuosissimi Shiori Kuwahara e Kai Min Chang, mostra di essere nel beef di Varsavia, insuperabile.

r.c. notte tra 10 e 11 ottobre 2025