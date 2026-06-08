TimVision days estate

televisione

Arrivano i TimVision Days Estate

di Gsglab
8 Giugno 2026

Arrivano i ‘TimVision Days’ Estate, un’occasione unica per scoprire il mondo di TimVision, l’aggregatore di servizi streaming più completo sul mercato italiano.

Grazie a questa iniziativa dedicata solo ai clienti TIM, fino al 27 giugno le offerte TimVision saranno disponibili in promozione per 12 mesi anziché per sei, raddoppiando la durata del beneficio e garantendo un accesso prolungato ai migliori contenuti disponibili sulla piattaforma.

Le soluzioni disponibili sono ‘TimVision S’ (include TimVision Play più HBO Max, Netflix e Infinity+) a 8 euro al mese, poi a 14,99 euro; ‘TimVision M’ (aggiunge Disney+ al pacchetto precedente) a 12 euro al mese, poi a 18,99 euro; infine ‘TimVision L’ che comprende l’intero pacchetto M insieme ai servizi Prime — Prime Video, Amazon Music, Prime Reading e spedizioni illimitate —a 14 euro al mese, poi a 20,99 euro. Per ulteriori dettagli e informazioni è possibile visitare il sito www.timvision.it

TimVision è la piattaforma che offre un accesso semplificato e conveniente, rispetto alla sottoscrizione dei singoli abbonamenti, a Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video, DAZN, Infinity+, Paramount+ e Apple TV e a TimVision Play, il ricco catalogo di film, serie TV, cartoni, show (come quelli di discovery+) e sport con i canali Eurosport inclusi che propongono i più importanti eventi sportivi dalle Olimpiadi ai tornei di tennis del Grande Slam, ‘Australian Open’ e ‘Roland-Garros’.

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