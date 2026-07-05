Dalla dittatura alla democrazia: come finì il fascismo in Italia

Tra il 1943 e il 1945 il fascismo crollò sotto il peso della guerra, della crisi interna e della Resistenza. Attraverso il contributo dei principali storici, l’articolo ricostruisce gli eventi che portarono dalla dittatura alla nascita della democrazia repubblicana.

Tra il luglio 1943 e l’aprile 1945 il regime fascista crollò sotto il peso della guerra, delle sconfitte militari e della perdita del consenso popolare. Per gli storici, la sua caduta non fu un evento improvviso, ma il risultato di una crisi maturata nel corso degli anni e culminata con la Liberazione.

La fine del fascismo rappresenta uno dei momenti più decisivi della storia italiana del Novecento. Dopo oltre vent’anni di dittatura, il regime guidato da Benito Mussolini si dissolse nel giro di pochi mesi, lasciando un Paese devastato dalla guerra ma pronto ad avviare il difficile percorso verso la democrazia.

Per lo storico Renzo De Felice, il fascismo non cadde soltanto per effetto dell’offensiva alleata. A determinare il crollo fu soprattutto la progressiva perdita del consenso costruito negli anni Trenta. La guerra mise infatti in luce le profonde fragilità economiche, militari e politiche del regime, facendo venir meno quella fiducia che aveva sostenuto il potere di Mussolini.

Anche Emilio Gentile sottolinea come il fascismo avesse fondato gran parte della propria legittimazione sul mito della forza dello Stato, dell’unità nazionale e del carisma del Duce. Quando le sconfitte militari smentirono la propaganda e resero evidente l’incapacità del regime di mantenere le proprie promesse, quel sistema iniziò rapidamente a sgretolarsi.

Le disfatte in Africa settentrionale e sul fronte orientale, i bombardamenti delle città italiane, il razionamento dei viveri e il peggioramento delle condizioni di vita alimentarono un diffuso malcontento. Lo sbarco alleato in Sicilia, il 10 luglio 1943, accelerò una crisi ormai irreversibile.

Il 25 luglio dello stesso anno il Gran Consiglio del Fascismo votò la sfiducia a Mussolini. Poche ore dopo, Vittorio Emanuele III lo fece arrestare e affidò il governo al maresciallo Pietro Badoglio. Per molti italiani sembrò la fine della dittatura, ma la fase più drammatica doveva ancora iniziare.

L’annuncio dell’Armistizio di Cassibile, l’8 settembre 1943, provocò il collasso dello Stato e dell’esercito italiano. Le truppe tedesche occuparono rapidamente gran parte della penisola, mentre Mussolini, liberato dai paracadutisti tedeschi, diede vita alla Repubblica Sociale Italiana, uno Stato dipendente dalla Germania nazista.

Secondo lo storico Claudio Pavone, il biennio 1943-1945 non può essere letto soltanto come una guerra di liberazione. Fu anche una guerra civile tra italiani schierati su fronti opposti e, al tempo stesso, uno scontro tra differenti idee di società e di futuro. Questa interpretazione ha profondamente influenzato il dibattito storiografico degli ultimi decenni, contribuendo a comprendere la complessità di quegli eventi senza ridurli a una lettura semplicistica.

In questo quadro si inserisce anche la riflessione di Marcello Flores, che colloca la Resistenza italiana all’interno della più ampia lotta europea contro i totalitarismi. Flores evidenzia come la Liberazione non abbia rappresentato soltanto una vittoria militare, ma anche un passaggio decisivo nella ricostruzione morale e civile del Paese. A suo giudizio, la Resistenza contribuì a diffondere una nuova cultura politica fondata sulla democrazia, sul rispetto della persona e sulla tutela dei diritti umani, valori che avrebbero trovato piena espressione nella futura Costituzione. Lo storico richiama inoltre l’importanza di distinguere la memoria pubblica dalla ricerca storica: la prima appartiene all’identità collettiva, mentre la seconda deve basarsi sul confronto critico delle fonti e sull’analisi dei fatti.

Anche Guido Crainz interpreta quel periodo come il momento fondativo dell’Italia repubblicana. La partecipazione alla Resistenza di cattolici, liberali, socialisti, comunisti e azionisti rese possibile un dialogo politico che avrebbe trovato la sua sintesi nei lavori dell’Assemblea Costituente.

Nella primavera del 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia proclamò l’insurrezione generale del 25 aprile. L’avanzata degli Alleati e l’azione delle formazioni partigiane portarono alla liberazione delle principali città del Nord. Mussolini fu catturato nei pressi di Dongo il 27 aprile e fucilato il giorno successivo insieme a Claretta Petacci. Il 2 maggio 1945 le forze tedesche in Italia si arresero definitivamente.

Per Emilio Gentile, la caduta del fascismo segnò il fallimento di un progetto politico che aveva tentato di trasformare lo Stato in un sistema totalitario fondato sul partito unico, sul culto del capo e sulla soppressione delle libertà. Da quelle macerie prese avvio un nuovo percorso istituzionale che portò al Referendum istituzionale del 1946, alla nascita della Repubblica Italiana e all’approvazione della Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

A più di ottant’anni dalla Liberazione, gli studiosi continuano a confrontarsi sulle cause e sul significato della fine del fascismo. Pur partendo da prospettive diverse, De Felice, Gentile, Pavone, Flores e Crainz convergono su un punto essenziale: la caduta del regime non fu il frutto di un solo episodio, ma il risultato dell’intreccio tra la sconfitta militare, la crisi del consenso, la scelta di migliaia di italiani di aderire alla Resistenza e la volontà di ricostruire un Paese fondato sulla democrazia e sullo Stato di diritto. È in quella stagione che affondano le radici dell’Italia repubblicana e dei principi che ancora oggi ne ispirano la vita democratica.