La Chiesa, l’accoglienza e il difficile equilibrio tra Vangelo e realtà

La Chiesa è chiamata a conciliare il dovere evangelico dell’accoglienza con le sfide dell’integrazione e del bene comune. Carità e prudenza non si escludono: insieme rendono credibile la sua testimonianza.

Tra i temi che più dividono il dibattito pubblico vi è quello dell’immigrazione. E forse nessuna istituzione vive questa tensione quanto la Chiesa cattolica, chiamata a confrontarsi con due esigenze solo apparentemente inconciliabili: l’imperativo evangelico dell’accoglienza e la responsabilità di fare i conti con le conseguenze concrete dei fenomeni migratori.

Il richiamo della Chiesa all’accoglienza non nasce da una scelta politica, ma dal Vangelo. «Ero straniero e mi avete accolto» (Mt 25,35) rappresenta uno dei fondamenti dell’etica cristiana. Da decenni, e con particolare forza durante il pontificato di papa Francesco, la Chiesa ha ricordato che il migrante è prima di tutto una persona, portatrice di una dignità che non dipende dalla nazionalità, dalla religione o dalla condizione economica.

Tuttavia, il principio morale non esaurisce il problema politico.

L’immigrazione di massa pone questioni reali: integrazione, sicurezza, sostenibilità economica, capacità dei servizi pubblici, coesione sociale e rapporti tra culture diverse. Ignorare questi interrogativi significa lasciare spazio alla paura e consegnare il tema a chi lo affronta solo con categorie ideologiche.

È proprio qui che la posizione della Chiesa appare particolarmente delicata.

Nel timore che ogni critica all’immigrazione possa alimentare xenofobia o rifiuto dell’altro, talvolta il discorso ecclesiale è stato percepito come poco disposto a riconoscere le difficoltà concrete vissute da molte comunità locali. Molti fedeli avvertono una distanza tra il linguaggio dei documenti ecclesiastici e la complessità della realtà quotidiana.

Accogliere, infatti, non significa semplicemente aprire le frontiere. Significa creare condizioni di integrazione, garantire legalità, pretendere il rispetto reciproco, tutelare i diritti ma anche richiedere l’adempimento dei doveri. Una società incapace di integrare rischia di danneggiare sia chi arriva sia chi accoglie.

Esiste poi una questione che la Chiesa fatica ad affrontare apertamente: il rapporto tra immigrazione e futuro del cristianesimo in Europa.

Molti flussi migratori provengono da Paesi in cui il cristianesimo è minoritario o dove, in alcuni casi, i cristiani subiscono discriminazioni e persecuzioni. Parallelamente, l’Europa vive una profonda secolarizzazione che indebolisce la propria identità culturale e religiosa. Alcuni osservatori si chiedono se una Chiesa fortemente impegnata nel promuovere l’accoglienza rischi di sottovalutare le sfide poste dal pluralismo religioso, dalla difficoltà dell’integrazione e dalla progressiva marginalizzazione della presenza cristiana nel continente.

Altri, invece, sostengono che proprio la fedeltà al Vangelo imponga di non subordinare l’accoglienza a un calcolo identitario e che la testimonianza cristiana si misuri anzitutto nella capacità di riconoscere la dignità di ogni persona.

Questa tensione non ha soluzioni semplici.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica riconosce sia il dovere di accogliere chi fugge dalla miseria e dalla persecuzione, sia il diritto degli Stati a regolare i flussi migratori secondo il bene comune. Non esiste quindi, nella dottrina cattolica, un invito a un’accoglienza indiscriminata né una giustificazione della chiusura assoluta. Esiste piuttosto la ricerca di un equilibrio tra solidarietà, prudenza e responsabilità.

Forse il vero rischio per la Chiesa non è quello di predicare l’accoglienza, che appartiene alla sua identità più profonda, ma quello di essere percepita come incapace di ascoltare le inquietudini dei fedeli e delle comunità che vivono le difficoltà dell’integrazione. Quando il linguaggio pastorale appare distante dall’esperienza concreta, il dialogo si indebolisce e cresce il senso di incomprensione.

Il compito della Chiesa non è fornire programmi di governo né indicare quote migratorie. È ricordare che dietro ogni numero c’è una persona. Ma è anche riconoscere che la carità, per essere autentica, ha bisogno della verità, e che la prudenza non è il contrario della solidarietà.

Il futuro del dibattito sull’immigrazione dipenderà proprio dalla capacità di tenere insieme queste due esigenze: non perdere l’umanità verso chi bussa alle nostre porte, senza rinunciare a discutere con serietà e senza pregiudizi dei limiti, delle responsabilità e delle conseguenze dell’accoglienza. Solo così la Chiesa potrà continuare a essere una voce credibile, fedele al Vangelo e capace di parlare alla società contemporanea.