La Repubblica Sociale Italiana: il ritorno del fascismo-regime oltre il fascismo-persona

La nascita della Repubblica Sociale Italiana, il 23 settembre 1943, rappresenta uno dei passaggi più complessi e controversi della storia del fascismo. Per oltre vent’anni il regime aveva identificato la propria legittimazione politica nella figura carismatica di Benito Mussolini, tanto da indurre parte della storiografia a definirlo una dittatura prevalentemente personale. Eppure, dopo la caduta del 25 luglio 1943 e la liberazione del Duce ad opera dei tedeschi, il fascismo non si limitò a ricostruire il potere di Mussolini, ma tentò di rifondare se stesso come movimento politico rivoluzionario. In questo senso, la Repubblica Sociale Italiana segna il passaggio da un fascismo fortemente personalizzato a un fascismo che riscopre la centralità del regime e della sua ideologia.

La crisi apertasi con il voto del Gran Consiglio del Fascismo e con la destituzione di Mussolini da parte di Vittorio Emanuele III aveva mostrato la fragilità di un sistema nel quale il consenso personale del Duce sembrava costituire il principale elemento di coesione. La stessa rapidità con cui la monarchia riuscì a sostituire il capo del governo sembrò confermare che il fascismo del ventennio fosse rimasto, almeno in parte, prigioniero della figura del suo fondatore.

La Repubblica Sociale Italiana nacque in un contesto completamente diverso. Priva della monarchia, delle grandi strutture dello Stato liberale e dell’equilibrio istituzionale che aveva caratterizzato il ventennio, essa cercò di recuperare l’ispirazione originaria del fascismo delle origini, quello repubblicano, antiborghese e rivoluzionario. Il Manifesto di Verona del novembre 1943 ne rappresentò il principale documento politico. Vi si ritrovano temi che il fascismo aveva progressivamente accantonato dopo il compromesso con la monarchia e con le élite tradizionali: la socializzazione delle imprese, il ritorno alla forma repubblicana dello Stato, la partecipazione dei lavoratori alla gestione economica e una più accentuata retorica anticapitalista.

In questa prospettiva, la Repubblica Sociale Italiana può essere interpretata come il tentativo di ricostruire un autentico Stato fascista, nel quale il primato spettasse nuovamente all’ideologia piuttosto che alla semplice autorità personale del capo. Mussolini rimaneva naturalmente il simbolo del regime e il suo indiscusso leader, ma il suo ruolo appariva profondamente mutato. L’uomo che nel ventennio aveva rappresentato il centro assoluto della vita politica appariva ora più condizionato dalle circostanze, dalla presenza militare tedesca e dagli stessi dirigenti del fascismo repubblicano, molti dei quali rivendicavano un ritorno alle radici rivoluzionarie del movimento.

Una parte significativa della storiografia, da Renzo De Felice a Claudio Pavone, ha sottolineato come la Repubblica Sociale Italiana non possa essere interpretata esclusivamente come uno Stato fantoccio della Germania nazista. Pur nella sostanziale dipendenza politico-militare dal Terzo Reich, essa sviluppò un proprio progetto politico, volto a rilanciare il fascismo come esperienza ideologica autonoma. Tale progetto, tuttavia, si scontrò con la realtà della guerra civile, dell’occupazione tedesca e della progressiva perdita di consenso tra la popolazione.

Da questo punto di vista, la Repubblica Sociale Italiana rappresenta una significativa inversione rispetto al fascismo del ventennio. Se tra il 1922 e il 1943 il regime aveva progressivamente sacrificato la propria spinta rivoluzionaria per consolidare il potere personale di Mussolini e il compromesso con la monarchia, dopo il settembre 1943 il fascismo tentò di recuperare la propria identità ideologica. Paradossalmente, proprio quando il potere personale del Duce risultava più limitato dalla dipendenza nei confronti della Germania hitleriana, il fascismo come progetto politico riacquistava centralità.

Naturalmente, questa operazione rimase incompiuta. La dipendenza militare dal Reich limitava fortemente l’autonomia decisionale della Repubblica Sociale Italiana e lo stesso Mussolini era consapevole della precarietà della propria posizione. Tuttavia, ridurre la RSI a una semplice appendice dell’occupazione tedesca significa trascurare la radicalizzazione ideologica che caratterizzò gli ultimi venti mesi del fascismo italiano.

Sotto il profilo storiografico, la Repubblica Sociale Italiana può quindi essere letta come il tentativo estremo di trasformare una dittatura personale in un regime nuovamente fondato sull’ideologia fascista. Non si trattò della scomparsa della leadership carismatica di Mussolini, che continuò a rappresentare il principale fattore di legittimazione politica, ma di una diversa distribuzione delle priorità: il fascismo repubblicano cercò di riportare al centro il progetto politico e rivoluzionario del movimento, relegando la figura del Duce al ruolo di garante e interprete di un’idea che pretendeva di sopravvivere persino alla crisi del suo fondatore.

La Repubblica Sociale Italiana costituisce, pertanto, l’ultima e più radicale espressione del fascismo italiano: non più soltanto il regime di Mussolini, ma il tentativo di fare del fascismo un sistema politico autosufficiente, emancipato dai compromessi del ventennio e ricondotto alle sue originarie aspirazioni rivoluzionarie. Che tale tentativo fosse destinato al fallimento appartiene alla storia; che esso rappresenti una svolta nella natura del fascismo italiano costituisce, ancora oggi, uno dei temi più fecondi del dibattito storiografico.