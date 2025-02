“Bidibibodibiboo”, ma che bella società!

CAGLIARI _ C’è l’aria di decadenza dei giorni in cui viviamo, l’angoscia e lo spirito di resa che coglie chi sente vicina la catastrofe, dentro la pièce scritta da Francesco Alberici, “Bidibibodibiboo”, attualmente in tournèe nazionale. Il titolo è ripreso da quello di una installazione di Maurizio Cattelan (uno scoiattolo suicida in una tavola di formica anni sessanta) e vede al centro due fratelli, a cui l’autore, ma anche regista e interprete, capovolgendo i ruoli a fasi alterne, li colloca al centro di una vicenda del nostro tempo. Storia, in verità, piuttosto milanese, laddove alberga il meglio/peggio del nuovo capitalismo: qui i due sembrano aver smarrito la dimensione della realtà, figli di un senso comune costruito negli ultimi due decenni di anestetici messaggi televisivi. Cresciuti in un’epoca in cui è stato progressivamente trasformato il rapporto tra produttori e capitale in uno strisciante schiavismo fatto di competizione e svuotamento di personalità. Sono nuovi “Tempi moderni” dove chi lavora per una multinazionale – qui non si fanno nomi, ma si dichiara solo che si occupano di fiori- si deve impegnare ad ottenere il maggior profitto per l’azienda, anche a costo di annullare se stessi, i propri sogni e desideri.

Gli anni Settanta sono ben lontani. Una infinità di tempo da quando cioè lo scontro tra le classi era più netto e trasparente. Uccisi e dilapidati gli ideali di riscatto rimangono solo i simulacri di una società del benessere dove per guadagnare denaro si deve dare di più, pena l’espulsione. Il rigetto cioè, come scorie di un qualunque ciclo produttivo. E soprattutto senza pagare dazio, come quello di un licenziamento mascherato frutto di una astuta manipolazione che mostra quanto la realtà odierna sia in trasformazione antropologica. I nuovi schiavi, geek o nerd, sono condannati a finire dentro un ingranaggio che come un Moloch li divora.

L’antefatto.

2020: in pieno Covid, confinati in casa i due fratelli comunicano attraverso lo scambio di mail (il testo di queste, riprodotto in un libretto viene distribuito all’ingresso in sala). Daniele è un regista teatrale e vorrebbe mettere in scena la vicenda del fratello Piero, travet degli anni Duemila, vittima ,nella sua azienda multinazionale, di un mobbing strisciante, una estenuante e continua messa alla prova che lo spreme fino in fondo. Una goccia cinese che lo condurrà alla perdita del posto di lavoro. La forma è quella di una uscita volontaria, nella sostanza è un licenziamento effettuato con i guanti bianchi, senza cioè lasciare traccia.

La “chiave”, assieme all’opera di Maurizio Cattelan, servita ad Alberici come ispirazione per questo atto teatrale è il saggio della studiosa inglese Judy Wajcman, “La tirannia del tempo” , focalizzato sull’accelerazione della vita ai tempi del capitalismo digitale. Alberici cita la studiosa che nella prefazione del libro racconta di una esperienza vissuta anni addietro in un villaggio della Nuova Guinea. L’anedotto riguarda la preparazione del latte di cocco che, secondo l’allora giovane Wajcman, poteva essere velocizzata con qualche piccola modifica.\ Ma gli abitanti del villaggio la guardarono perplessi: “Che fretta aveva?” Perchè cambiare l’organizzazione di un lavoro che aveva sempre avuto bisogno di una giornata? A distanza di quarant’anni la studiosa, si chiede così perchè desse per scontato che “risparmiare tempo fosse una proprietà insindacabile, un bene in assoluto”. Judy Wajcman ebbe così modo di capire “che le cose che contano davvero nella vita non potranno mai essere quantificate né cronometrate, misurate o accellerate”.

Questo è il contraltare di un cambiamento che silenziosamente ha mutato e sta mutando le modalità della produzione. Una trasformazione incardinata in una inedita disciplina del lavoro che si intreccia strettamente al profitto. In un alternarsi delle parti l’espulsione dal lavoro diventa l’oggetto di quell’atto teatrale che Daniele inizia a vedere, inizialmente con il consenso del fratello, come una possibile messinscena.

La vicenda psicologica e personale di Piero è così l’occasione per raccontare a teatro una “ingiustizia” del mondo del lavoro. Seguendo naturalmente i consigli di un avvocato (Andrea Narsi). Oltre all’avvocato sul palco anche la manager (Maria Ariis) che manipola Piero (“non ti stiamo licenziando chiaro? ma ti stiamo proponendo una via d’uscita, una “exit strategy”). La stessa impersonerà poi la madre che Piero ritiene responsabile per non aver seguito la passione della sua vita: la musica. La scena viene costruita pezzo per pezzo in tempo reale dagli attori stessi che “sbucciano” cartoni d’imballaggio da cui spuntano fuori ora un pianoforte -dove Alberici esegue un brano di Chopin-, ora un tavolo con le sedie, un lavabo e uno scaldino per replicare visivamente l’installazione di Cattelan, ma pure un frigorifero per uffici distributore di acqua e bibite.

Fin qui la prima parte. La seconda, più convincente, enfatizzando il gioco del teatro nel teatro vede solitari protagonisti i due fratelli -vestiti con abiti identici- protagonisti di un inevitabile corpo a corpo. Daniele, prossimo al debutto, intento agli ultimi preparativi rivela che sarà lui stesso a interpretare la figura del fratello nel ruolo di vittima della multinazionale. Ma Piero ha cambiato idea e non vuole più che la pièce sia mostrata al pubblico. Apriti cielo! La retromarcia scatena così un serrato confronto tra i due (ma la tensione non sale d’intensità e si resta sul solco di un tranquillo recitato) che si conclude con la decisione del regista di gettare la spugna (per amore fraterno?). Al pianoforte, un (vero) pianista eseguendo musiche dal tono rarefatto in dissolvenza fa calare la temperatura. Sipario.

Tutto qui? Sì. E no.

Quello che si è palesata davanti agli spettatori sembrebbe il racconto di una capitolazione. Fuga di entrambi i fratelli dalle proprie responsabilità motivata al fondo da un equivoco, un misunderstanding. Piero pensa che l’essere stato licenziato alla fine è stato un favore. Potrà buttarsi di nuovo nella musica allontanando clamori mediatici sulla sua storia, paradigmatica in realtà di tanto andazzo dei nostri giorni. Questioni di calcolo, assenza di coraggio, paura per il proprio presente e futuro?.

Daniele, l’artista e l’intellettuale che con questa pièce pensava di dare un forte segnale di denuncia per la cancellazione dei diritti, davanti alla famiglia, alle richieste del fratello vacilla. Non sa cosa fare e forse inizia ad aver paura anche lui di denunciare la multinazionale. In silenzio china il capo. Piero e Daniele, due “uomini senza qualità” che riflettono il proprio, tempo. Il nostro.

Un possibile aiuto per comprendere meglio questa singolare piéce che apre a tanti interrogativi, potrebbe venire dalla lettura del citato saggio di Judy Wajcman. Esiste oggi una pressione del tempo che porta allo smarrimento. Le vite di ciascuno sono cioè schiacciate nell’oggi con un tale ritmo parossistico che sconvolge e disorienta. Inevitabile cercare il rifugio nella fuga, magari dedicandosi al proprio privato. Sensazioni sempre più evidenti ai nostri giorni di proliferazione di tecniche e strumenti digitali dove paradossalmente si avverte una sorta di de-privatizzazione. Furto della propria identità e del tempo: difficile così trovare le sintonie con gli altri che stanno intorno: amici, colleghi o parenti. Sono segni di mutamento dei nostri giorni difficili da leggere. La stessa difficoltà percepita dal regista che decide di rinunciare alla prima teatrale perchè intuisce il disagio profondo del fratello che poi, probabilmente, è anche il suo. Cioè quello di passare in tempi brevi da una posizione al suo contrario come accade con il movimento di una pendola che oscilla da due punti opposti. In questi personaggi si riscontra quindi la perdita d’orientamento, una diffusa percezione di precarietà, quella che un sociologo, Zygmunt Bauman, definisce tipica di una società “liquida” come è appunto la nostra. Dove gli uomini hanno una sensazione di dissolvimento e di conseguente confusione o incapacità nel dare una direzione alle proprie vite.

Inevitabile non leggere in tutto questo un esempio di alienazione della società attuale. Nei “Grundisse” (1857-1858) scritti preparatori del “Capitale”, Carl Marx osservava che l’alienazione è una lente utile per leggere i rapporti di classe: «Il dominio dei capitalisti sugli operai non è se non dominio delle condizioni di lavoro autonomizzatesi contro e di fronte al lavoratore» .

E ancora più precisamente negli stessi scritti il filosofo di Treviri sosteneva che nella società capitalistica “lo scambio generale delle attività e dei prodotti, che è diventato condizione di vita per ogni singolo individuo, il nesso che unisce l’uno all’altro, si presenta ad essi stessi estraneo, indipendente, come una cosa. Nel valore di scambio la relazione sociale tra le persone si trasforma in rapporto sociale tra cose; la capacità personale, in una capacità delle cose”.

Sul piano teatrale “Bidibibodibiboo” è un’opera dove alberga l’ironia ma non presenta forti scosse emotive. La sensazione generale è che rimanga un po’ sulla soglia, incerto sulla direzione da prendere. Il tema è ovviamente di quelli ingombranti: in modo dialettico pone interrogativi ai quali è difficile dare risposte ma riesce – forse per un solidale senso di condivisione?- a catturare in modo intelligente per oltre un’ora e trenta l’attenzione del pubblico.

Al di là di qualche carenza “Bidibibodibiboo” è quindi un atto che sollecita la riflessione ponendo lo spettatore davanti arealtà scomode. E questo, già per sé, è un fatto meritorio che conferma ancora una volta come il teatro sia una possibile zona franca per gli uomini che intendono rimanere liberi. D’altra parte nell’attuale scena tricolore non sono poi tanti gli artisti che hanno il coraggio di rappresentare i tempi e i problemi della società in cui viviamo. E questo fa di loro delle persone speciali degne di stima e rispetto. Impegnati sulla scena mostrano i segni del coraggio. Scusate, se di questi tempi è poco.

“Bidibibodibiboo” visto al Teatro Massimo di Cagliari, per organizzazione Cedac. La regia e la drammaturgia sono di Francesco Alberici; aiuto regia Ermelinda Nasuto; scene Alessandro Ratti. luci Daniele Passetìri. Con Francesco Alberici in scena: Maria Ariis, Salvatore Aronica, Andrea Narsi, Daniele Turconi. Realizzazione scene e costumi Officina Scenotecnica Gli Scarti produzione Scarti Centro di Produzione Teatrale d’Innovazione in coproduzione con Piccolo Teatro di Milano– Teatro d’Europa, CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, Ente Autonomo Teatro Stabile di Bolzano con il sostegno de La Corte Ospitale .

Prossima rappresentazione il 26 febbraio 2025, Teatro Comunale, Pergine Valsugana