Dottor Jekyll e il signor Hyde: uno strano caso al Teatro Fontana

Dal 10 al 14 novembre, al Teatro Fontana di Milano, arriva in scena – dopo il suo debutto in prima assoluta all’ultima edizione del Festival Mittelfest di Cividale del Friuli, Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde per la regia di Fabio Condemi e drammaturgia di Federico Bellini. Il racconto, tratto dal celebre romanzo di Robert Louis Stevenson, interroga lo spettatore di oggi su alcune questioni esistenziali che – ora come a fine Ottocento – risultano essenziali per l’animo umano: il doppio, l’identità, i labili confini della personalità e la transitorietà del corpo. Lo spettacolo affronta, sempre seguendo il solco di quanto raccontato da Stevenson, anche altri importanti temi del presente, come il rapporto tra scienza e responsabilità, gli impulsi nascosti e le contraddizioni che abitano ogni individuo, mai “univoco” in sé stesso. Fabio Condemi torna in questa pièce a interrogarsi sul male, un tema caro al suo lavoro artistico, dopo le sperimentazioni in scena legate ad altri importanti autori classici come De Sade, Thomas Ligotti e Roberto Bolaño. Bene e male si mescolano, rendendo a tratti questo “nascondino” difficile da decifrare e lasciando allo spettatore il compito di segnare i confini fra due identità dell’essere umano la cui distinzione esatta spesso sfugge alla comprensione. Uno spettacolo che ci ricorda la profonda attualità del classico, capace – a distanza di secoli – di sfidare ancora il pubblico, costringendolo a uscire dalla zona di comfort fatta di quotidiano e urgenze momentanee.

Ne abbiamo parlato, in un’intervista a due voci, con il drammaturgo Federico Bellini e il regista Fabio Condemi.

Innanzitutto grazie per la vostra disponibilità. Partiamo dalla drammaturgia. Federico, da dove nasce il desiderio di affrontare questo classico della letteratura, che nel tempo ha ispirato tante riscritture, adattamenti scenici, per il cinema?

Il lavoro nasce dal tentativo di indagare quello che, a mio avviso, è un classico piuttosto anomalo, quantomeno rispetto alla ricezione di un pubblico a noi contemporaneo. Conosciamo tante interpretazioni, sedimenti, film, rappresentazioni teatrali di quello che è diventato un archetipo; eppure, fin da subito, ci siamo accorti di quanto il testo di Stevenson differisse da molte letture o riletture avvenute negli anni e si prestasse a un’analisi e un punto di vista differente. Innanzitutto la vicenda si apre, e sostanzialmente si svolge nella sua interezza, nelle azioni di un protagonista diverso da quello che si può intuire dal titolo, ovvero il legale di Jekyll, Utterson. Inoltre, come a volte o spesso viene fatto, credo non si possa identificare Jekyll con il cosiddetto “male” e Hyde con il “bene” : è una dicotomia a mio avviso fuorviante, sia perché Jekyll è l’artefice di Hyde, e ne condivide la memoria e quindi almeno una parte di identità, sia perché Stevenson ci avverte, in vari e brevissimi accenni, che il rispettabile Jekyll aveva probabilmente commesso azioni non propriamente edificanti ben prima di creare qualcuno in grado di farsi carico delle sue pulsioni. E’ un passaggio difficile, ma credo importantissimo. Il cosiddetto “bene” non esiste, neanche per Utterson che decide di non avere una vita sociale per timore di fare o farsi del male. Infine, in sintesi, credo che gli interrogativi suscitati dall’opera siano stati un territorio d’incontro molto fertile per Fabio, Cristian e me.

Quali sono state le maggiori difficoltà (o i passaggi più sfidanti) che ha comportato il lavoro su questo soggetto?

Le sfide drammaturgiche che il testo propone, oggi, sono molteplici. La prima è apparentemente ovvia : come possiamo ripercorrere fedelmente un testo che ha il suo culmine in una rivelazione finale che tutti conosciamo? Il problema non è tanto nello svelamento di Jekyll come creatore di Hyde, quanto nell’intero processo che informa l’opera; tutta l’indagine di Utterson è tesa a questa scoperta, la scrittura stessa di Stevenson è, fin da principio. indirizzata a questo fine. Abbiamo cercato, così, di raccontare una vicenda in qualche modo parallela al libro stesso, dove vengono rispettati i momenti salienti della storia ma che, al contempo, potesse interrogare l’opera, provando a mettere a fuoco gli infiniti spunti semantici che contiene e a mantenere, soprattutto, l’andamento febbrile della scrittura dell’autore. Ad esempio, cosa diviene l’identità se abita una sola mente e due corpi diversi? Cosa significa, per Jekyll, demandare il proprio annientamento ad Hyde? Chi è davvero Poole, qui promosso a (immaginario) maggiordomo di Utterson, e probabilmente uno strano complice dei crimini di Jekyll/Hyde? Dal mio punto di vista, una delle sfide più grandi è consistita nell’evitare ogni tipo di metamorfosi non interiore; forse è la provocazione più grande del lavoro, una riflessione sulla scienza oggi quasi piegata dalla medicina e ridotta a farmaco, in grado di contenere e persino alimentare la dissociazione vissuta in un solo corpo.

In un contesto contemporaneo in cui il doppio sembra dominare il quotidiano e dove spesso è difficile decifrare “l’altro” perimetrando in modo puntuale identità e intenzioni, cosa raccontano il dottor Jekyll e il signor Hyde al pubblico?

Il racconto di Stevenson, portato oggi alle sue estreme conseguenze, è una sorta di doppio della realtà che viviamo. Nello spettacolo insistiamo molto sul fatto che le tante dissociazioni che ci abitano siano forse, in un paradosso agghiacciante, uno dei pochi fondamenti su cui essere comunità. E’ interessante notare come, in Stevenson, i personaggi cerchino in ogni modo di restare ancorati alla propria immagine sociale, alla propria rispettabilità pubblica; i contorni del sé devono restare definiti, a costo di rinunciare al desiderio. Personalmente mi chiedo se sia ancora così, o se la società schizogena in cui viviamo non faccia che alimentare una sorta di dissociazione performante, in quanto più adattabile e funzionale a ogni contesto. Sarà banale, ma praticamente tutti oggi abbiamo un doppio, almeno virtuale, che non necessariamente coincide con la nostra immagine fisica reale. Non è una cosa da poco, credo, e suppongo sia in questa molteplicità che, forse e inconsapevolmente, riconosciamo il nostro essere comunità di individui che ostentano un essere se stessi sempre più provvisorio e contraddittorio.

Venendo alla regia, ti chiedo Fabio, un altro importante tema è quello del rapporto fra il lavoro scientifico, nelle sue declinazioni di maggior “avanguardia” o visionarie, e la responsabilità nei confronti della società. Anche su questo il classico ha un messaggio per il presente, che spesso “sfida”?

Nel romanzo di Stevenson il tema del doppio non riguarda esclusivamente l’io e gli esseri umani ma anche la società, la tecnologia, la scienza, la città e la scrittura stessa. Quando ho riletto il romanzo di Stevenson mi ha molto colpito un dettaglio. La morte di Jeckill per assunzione di cianuro. In quei giorni stavo leggendo un’altro bellissimo libro (‘quando abbiamo smesso di capire il mondo’ di Benjamín Labatut) in cui si parla dell’ambiguità delle scoperte scientifiche e del legame chimico tra il blu di Prussia (il pigmento usato per dipingere il cielo o i veli delle madonne ) e il cianuro usato nelle camere a gas. Mi ha colpito allora il fatto che jeckill si desse la morte con questa recente (per l’epoca) scoperta scientifica (il cianuro) che conteneva già in se tutta l’ambiguità del nostro rapporto con la scienza e la tecnica. Poi un’altro aspetto del romanzo che mi\ci ha colpito è che si avverte, nella scrittura, che negli stessi anni in cui è stato scritto è nata la fotografia. In molti passaggi la scrittura stessa di Stevenson sembra farsi scrittura fotografica e fantasmatica come le foto del tempo con le loro esposizioni lunghissime. L’idea di poter fotografare il male, fotografare Hyde è potentissima a mio parere e nel nostro spettacolo si è tradotta nel gesto della scannerizzazione. Christian\Utterson scannerizza dei documenti ma finisce per scannerizzare ripetutamente anche il suo volto come a voler fare una lastra di qualcosa che ci sfugge in continuazione ma allo stesso tempo ci deforma.

Lo spettacolo vede una forte componente di dialogo fra linguaggi visivi e scena. Come avete lavorato nell’elaborazione di questo racconto?

Io collaboro spesso con Fabio Cherstich che firma la drammaturgia delle immagini dei miei spettacoli. In questo caso siamo partiti da un’immagine presente nel romanzo di Stevenson e ricorrente anche nella riscrittura di Bellini: la porta. Il primo capitolo del romanzo si ‘chiama storia della porta’. In questo capitolo vengono introdotti tutti gli elementi e i personaggi più importanti del romanzo: Utterson (che è il vero protagonista ed è colui che durante tutta la narrazione prova a sciogliere l’enigma di Jekyll), Enfield, Mr Hyde, la bambina che Hyde calpesta in una folle nottata londinese, Jeckyll etc. L’elemento più significativo è però proprio la porta: una soglia che per ognuno dei protagonisti incarna qualcosa di diverso, uno spazio liminale che protegge e nasconde al tempo stesso. In tutto il racconto poi sono presenti queste porte\soglie in un continuo gioco tra dentro e fuori, nascosto e esposto, spazio privato e spazio pubblico. Nel nostro spettacolo abbiamo utilizzato una porta anti panico. ci è sembrat0 l’oggetto che potesse condensare tutte le porte fisiche e metaforiche del romanzo. Uno spazio allarmato che protegge e barrica al tempo stesso e che indica una possibile uscita di emergenza. Poi c’è la componente legata all’indagine di Utterson a cui ho già accennato. Utterson ha tutti i documenti, i referti, le varie lettere, i testamenti, le fotografie etc e prova a riordinarle e a scannerizzare per trovare un senso alla vicenda ma più va avanti nella sua ricostruzione più finisce invischiato nella vicenda, identificandosi con Jekyll, con Hyde e secondo me, anche con Stevenson stesso (nella messa in scena giochiamo anche con la somiglianza tra il nome Utterson e il nome Stevanson). Insomma Christian ha uno spazio da abitare e da attivare continuamente ma ad un certo punto questo spazio lo domina, lo fagocita e diventa uno spazio inquietante. Non vorrei svelare troppo perché abbiamo cercato di inserire una serie di piccoli ma continui colpi di scena. Sicuramente è importantissima (nel testo e in scena) la presenza di Poole, il maggiordomo di Jekyll con cui parla Utterson durante tutto il monologo.

Per salutarci: quale componente di questo racconto – in sè disturbante e inquietante – rappresenta, a vostro parere, un’opportunità e non un rischio per il presente?

Penso che inquietare il presente sia una grande qualità per chi scrive o chi fa teatro. L’inquietudine che permea il romanzo risuona potentemente ora. Penso che il personaggio di Utterson sia veramente la chiave per far risuonare ora questo romanzo. Me ne sono accorto quando l’ho riletto l’anno scorso e credo che Federico bellini in questo senso abbia trovato una chiave di lettura perfetta per guardare, attraversare, riattivare e in una parola ridare vita al romanzo e penso che il lavoro che Christian fa in scena e col testo sia veramente imperdibile per l’inquietudine e la profonda umanità che conferisce al suo Utterson.

LO STRANO CASO DEL DOTTOR JEKYLL E DEL SIGNOR HYDE

Drammaturgia Federico Bellini

Regia Fabio Condemi

Con Christian La Rosa

Drammaturgia delle immagini e spazio scenico Fabio Cherstich – Scenografo collaboratore Andrea Colombo – Luci Veronica Varesi Monti – Audiovisual design e Live scanner system Francesco Sileo – Assistente alla regia Andrea Lucchetta – Produzione Compagnia Umberto Orsini, La Fabbrica dell’Attore, Elsinor Centro di Produzione Teatrale, LAC Lugano Arte Cultura

Ph. Credits Andrea Pizzalis – Luca D’Agostino