Una lettura consigliata ai ragazzi (e agli adulti) e alla celebrazione della Giornata della memoria

«Ci hanno seppellito ma eravamo semi» (Collettivo Join the resistence)

Da qualche settimana è in libreria il volume “I giganti di Auschwitz” di Giuseppe Assandri e Maurizio Molan, edizioni Il mulino a vento. E’ un libro per ragazzi, ma con qualche ambizione per essere letto anche dagli adulti.

Il racconto è originale. Gli autori hanno scovato una storia vera ma poco conosciuta. Quella di sette nani di una stessa famiglia ebrea. gli Ovitz, che formano una compagnia teatrale di successo nell’Europa dell’est degli anni 30.

Mentre si trovano in tournèè nell’Ungheria occupata, nel 1944, sono prima deportati in un ghetto e poi condotti ad Auschwitz. Qui finiscono nella clinica del dottor Mengele che conduce presunte ricerche mediche sulla gemellarità e le anomalie genetiche. Sottoposti continuamente a visite ed esperimenti, sopravvivono al campo di concentramento e alle ossessioni distruttive di Mengele.

Una storia di resilienza, liberazione e rinascita davvero straordinaria.

Poichè «il senso della memoria è farsi storia nel nostro tempo, e camminare con le gambe del presente» (M. Ponzani) questo racconto ben si presta a fronteggiare chi ancora oggi in Italia istiga all’odio, alla violenza, diffondendo parole di intolleranza razziale o religiosa, esaltare l’antisemitismo e inneggiare al pestaggio di immigrati, gay e disabili. Nel culto di una virilità superomista vi è chi crede che i corpi delle donne siano da assoggettare alla volontà del maschio (con o senza consenso della “preda” femminile), chi coltiva nostalgie suprematiste, chi disprezza diversi e minoranze.

Questo libro si presta anche molto bene ad aiutare lo spirito autentico di una celebrazione della Giornata della memoria che «dovrebbe servire a combattere l’antisemitismo latente, a rinsaldare i valori della nostra costituzione, e della Unione Europea, a combattere il razzismo, la discriminazione di ogni diversità, a favorire i valori dell’accoglienza e dell’inclusione. La retorica celebrativa e vittimaria dei morti ha stufato, non dice più niente ed è del tutto inutile. Bisogna celebrare i valori della vita, dell’umanità, e della resistenza, che continua» (A. Paris).

Gli Ovitz che diedero vita ad una compagnia teatrale dal meraviglioso nome autoironico Liliput troupe, usciti dal campo non riprenderanno più gli spettacoli. Non riescono più a ridere, scherzare, recitare. Per lasciarsi alle spalle l’abisso di sofferenza vissuta, capiscono che devono abbandonare la Romania, terra natia e di felici promesse, per provare a trovare un posto da poter chiamare casa. La scelta ricadrà su Haifa, in Israele, dove si trasferiranno definitivamente nella speranza di riappropriarsi delle loro origini e del loro popolo.

La memoria che li onora non li comprende principalmente come vittime, ma come resistenti. Come recita l’ultima di copertina: «la disabilità può diventare una risorsa».

«Ora sono qui. Il corpo è lo stesso. Non lo sguardo. Se io fossi stata una qualunque ragazza ebrea alta 1.70, sarei finita nel fumo di un camino. Non c’è alcun dubbio. Invece sono qui. Sono viva, con tutti i miei familiari. Sembra un miracolo. Non so quale sia stato il senso di tutto questo. Era questa probabilmente l’unica strada da percorrere per rimanere viva».