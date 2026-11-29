Musica
«E questo da dove è uscito?» Open mic, talent e musica
Dai palchi informali ai percorsi indipendenti degli artisti, la musica non nasce solo sotto i riflettori della tv: gli open mic mostrano un’altra dimensione, fatta di ascolto, tentativi e incontri.
29 Novembre 2026
Giovedì sera di fine novembre, Cortile Cafè, Bologna. Fuori ha smesso di piovere. Dentro ci saranno una trentina di persone, una decina delle quali in lista per suonare. La lista è scritta a penna su un foglio appoggiato al bancone: due brani a testa.
Chi arriva tardi si accomoda in fondo, sperando che resti spazio, oppure prova a chiedere uno slot a qualcuno che è riuscito a iscriversi. Se sono amici, può capitare che decidano di suonare insieme o di dividersi i due brani.
C’è chi sfoglia un quaderno sgualcito e chi scorre i testi sullo schermo del telefono. Il presentatore tiene i tempi e cerca di far scorrere i cambi senza trasformare la serata in una maratona. A un certo punto prende il foglio, scorre i nomi con il dito e ne chiama uno.
Si alza un ragazzo di vent’anni, con gli occhiali a goccia e i capelli ricci, vaporosi e poco domati. Ha un’aria intimidita. Sale sul palco e imbraccia la chitarra. Sistema il capotasto mobile sul manico, poi chiede al fonico se la voce e lo strumento si sentono.
Subito dopo si accorge che gli manca il plettro: l’ha dimenticato, forse per l’agitazione, e chiede se qualcuno ne ha uno. Ride, si impaccia, a metà canzone perde qualche parola, poi riprende il filo. Alla fine del pezzo l’applauso è breve, sincero, e basta per farlo respirare.
Nessuna giuria, nessun montaggio, nessuna seconda occasione costruita ad arte. Solo una stanza, un microfono e la possibilità di sbagliare.
Mentre l’industria discografica si interroga sull’impatto dell’intelligenza artificiale e la televisione continua a riproporre la formula dei talent show, scene come questa, che a Bologna osservo da vicino, si ripetono in molte città. Sono gli open mic: appuntamenti in cui chiunque può prendere un microfono e suonare davanti a una sala che non ha necessariamente scelto di ascoltarlo.
Una formula diffusa in Italia e all’estero, che a Bologna trova terreno fertile anche grazie alla presenza di studenti, viaggiatori e musicisti. Il microfono aperto, del resto, è ormai comune anche tra i comici, con serate di stand-up e prove aperte di scrittura.
Open mic e talent non sono due alternative: servono a cose diverse. Il problema comincia quando il talent viene scambiato per la musica stessa. È un equivoco che ci portiamo dietro da quando questi programmi hanno cominciato ad affermarsi, circa un quarto di secolo fa: la televisione non è mai stata l’unica porta d’accesso alla discografia, ma attraverso i talent si è radicata nell’immaginario comune l’idea che lo sia, o che rappresenti comunque il passaggio decisivo.
Le regole del gioco: format stanziali, collettivi itineranti, showcase
Dietro la formula del «microfono aperto» ci sono realtà diverse. Alcuni open mic sono stanziali, legati a un singolo locale che sceglie di animare una serata tradizionalmente tranquilla, come accade al Cortile Cafè, oppure si affidano a uno staff esterno, come Nightshift e Naima.
Altri sono itineranti: collettivi che si spostano di locale in locale portando con sé organizzazione e pubblico, come Gioca Open Mic, il cui primo evento si è tenuto addirittura a novembre 2011. Il vantaggio è reciproco: il locale riempie una serata altrimenti vuota, chi suona trova un palco, un impianto e un pubblico senza passare dalle dinamiche più rigide del booking tradizionale.
Anche il regolamento cambia l’identità della serata: c’è chi concede due o tre brani a testa, chi richiede soltanto inediti, chi adotta una formula mista con un pezzo originale accanto a una cover. La misura del «palco nudo» sta però nelle condizioni condivise: un impianto unico, spesso essenziale, al quale bisogna adattarsi in fretta.
Un jack che gracchia, una chitarra da accordare al volo o una base lanciata dal telefono senza un soundcheck su misura fanno parte dell’esperienza. Dallo stesso circuito sono nati anche showcase da una trentina di minuti, come Futuretto, che permettono di presentare un repertorio e verificarne la tenuta.
Sul palco sale un’umanità molto varia: ragazzi che hanno scritto un brano in cameretta e vogliono sentirlo davanti ad altre persone, musicisti che si esibiscono su basi proprie, autori già strutturati che provano un pezzo prima di inciderlo. Nello stesso giro di lista possono convivere l’esordio assoluto e il brano già rodato, e non è raro vedere una persona oltre i cinquant’anni esibirsi accanto a un ragazzo di venti.
C’è chi torna più volte per costruire un pubblico in loco e chi arriva dall’estero, musicisti di passaggio che mettono insieme piccoli tour indipendenti spostandosi con i propri mezzi. C’è anche chi arriva dopo aver provato la strada dei casting televisivi, senza superarli o senza trovare nel programma lo spazio che cercava: per alcuni, l’open mic diventa così un modo per tornare a suonare senza le logiche di una selezione.
In un mondo in cui gran parte della musica passa attraverso uno schermo, ritrovarsi in una stanza per ascoltarla dal vivo è tutt’altro che scontato. Che sia a Bologna o altrove, queste serate tengono vivo l’humus culturale e sociale di una città: alimentano la curiosità verso ciò che accade intorno e favoriscono la conoscenza tra persone che condividono passioni, creando occasioni di confronto e collaborazione.
Un open mic chiede a chi ascolta qualche minuto di attenzione, senza possibilità di mettere in pausa o passare al brano successivo con un dito. Il pubblico non è quello di uno studio televisivo: c’è chi è lì per bere una birra, chi è capitato quasi per caso, chi cerca musica dal vivo e, ogni tanto, qualcuno che fa scouting lontano dagli algoritmi.
A seconda del locale, il brusio di fondo può restare alto o lasciare spazio a un’attenzione più raccolta quando parte un brano originale. In ogni caso, la stecca e l’imprevisto fanno parte del gioco, senza un montaggio a correggere il tiro. Ne deriva un diritto a sbagliare.
Anche quando qualcuno riprende un’esibizione con il telefono, una serata storta difficilmente ha la stessa esposizione e la stessa persistenza di una figuraccia trasmessa in televisione o diventata virale sui social. Come osserva l’avvocato Fabio Falcone su All Music Italia, in un articolo del 19 ottobre 2026 sulle liberatorie televisive e il rischio meme, una gaffe può trasformarsi in un’etichetta virale duratura. Chi frequenta gli open mic può continuare a provare, capire con i propri tempi se quella strada fa per lui o scoprire altri mestieri nella musica.
«Canti bene, dovresti andare a X Factor»
Quanto i talent siano entrati nel nostro modo di pensare la musica lo racconta una frase che capita di sentire ovunque: «Canti bene, dovresti andare a X Factor». È ormai un complimento d’uso comune, detto a una cena o a un compleanno, come se cantare bene avesse un solo sbocco possibile e quello fosse un programma televisivo. Il palco, prima ancora della canzone, è diventato il televoto.
Dietro quella frase c’è una conoscenza parziale del sistema musicale: si conosce ciò che arriva in televisione e si finisce per considerarlo il percorso naturale per chiunque voglia cantare. Chi guarda MasterChef si sente un po’ chef, chi guarda un talent si sente un po’ discografico: dal divano di casa alla sentenza «dovresti andare a X Factor» il passo è breve.
Sul piano dei mezzi, la partita non è alla pari. La televisione è un detonatore: una prima serata può valere più di mesi di passaparola e, per anni, ha trascinato con sé anche le radio. Chi nasce altrove parte senza quella potenza di fuoco e si costruisce un pubblico con ciò che ha: YouTube, TikTok, mixtape, crew. È un percorso più lento, e forse per questo più solido.
Intanto la televisione sembra aver cambiato mestiere: secondo un’analisi di Rockol del settembre 2026, i talent servono ormai più spesso a rilanciare personaggi già noti che a lanciare nuovi artisti.
Da dove arrivano, e dove li si scopre
Negli stessi anni, e per fortuna, sono emersi artisti altrettanto solidi, anche sul piano dei numeri, senza essere stati concorrenti di nessun talent. Nella classifica Spotify 2024 degli artisti più ascoltati in Italia, i primi cinque posti sono di Geolier (1,2 miliardi di stream), Sfera Ebbasta, Lazza, Tedua e Anna. Sono artisti cresciuti tra YouTube, mixtape, crew e social, e le grandi etichette sono arrivate per lo più a pubblico già formato.
Eppure, quando una parte del pubblico sente nominare alcuni di loro, la reazione è: «E questo da dove è uscito?». Alcuni arrivano a Sanremo, un concorso con regole e giurie proprie, o su altre grandi ribalte, quando la carriera è già avviata. Ma agli occhi di chi identifica la scoperta musicale con la televisione hanno un difetto d’origine: non sono stati concorrenti di X Factor o di Amici, ed è come se non esistessero.
Contano anche le abitudini di ascolto. Chi segue soprattutto la televisione tende a conoscere i volti che quel mezzo porta all’attenzione; chi vive su TikTok, YouTube, SoundCloud, Bandcamp o Spotify incontra un universo di nomi che il piccolo schermo racconta poco, o tardi.
I dati vanno nella stessa direzione. Nel Music Engagement Study 2026 della FIMI, condotto online su 1.608 italiani tra i 16 e i 64 anni, i più giovani scoprono nuova musica soprattutto sui social, TikTok in testa, mentre gli adulti si affidano maggiormente a radio, televisione e passaparola. L’89% dei 16-24enni ascolta musica in streaming; la radio raggiunge l’84% degli intervistati e la sua incidenza cresce con l’età.
Non sono pubblici separati, ma punti di partenza diversi. Online la musica circola e si scopre; in una stanza, davanti a un pubblico, viene messa alla prova.
Illusioni da vetrina
C’è poi un malinteso di fondo: scambiare i talent per programmi musicali, quando sono prima di tutto format di intrattenimento pensati per un’audience televisiva. Da Popstar (2001) e Operazione Trionfo (2002) ad Amici e X Factor, la formula è quella dello spettacolo, con storie personali, immagini e retroscena che contano almeno quanto le canzoni.
Lo conferma, in fondo, uno dei protagonisti del programma. Jake La Furia, giudice di X Factor, riconosce che i dati della musica dopo la trasmissione sono importanti, ma aggiunge: «noi qua non facciamo musica, facciamo televisione». Una frase che non cancella il valore delle opportunità offerte dal format, ma ricorda quale sia il suo obiettivo principale.
I risultati musicali, naturalmente, non mancano. Il caso meglio documentato è quello di X Factor, che anche Open considera il più credibile tra i talent italiani. Un’analisi di Open dell’ottobre 2024 conta, su 221 concorrenti arrivati ai live nelle prime 17 edizioni, 53 artisti con una carriera musicale (54, includendo un’artista che non raggiunse i live).
Di quei 221, circa il 5% è considerato un grande nome del mercato, e Open stessa ammette che per alcuni di loro il successo è ancora da consolidare. Il conteggio, del resto, è di manica larga: nelle fasce basse rientrano artisti con ascolti molto modesti e nella seconda ce ne sono altri con un’identità già formata prima del programma. Inoltre riguarda soltanto chi è arrivato ai live, non chi ha tentato i provini.
Non è poco: per alcuni quel passaggio è stato un’occasione reale. Ma una carriera musicale non coincide necessariamente con il vertice del mercato.
C’è chi riesce a utilizzare quella visibilità come trampolino per costruire una carriera e chi, una volta spenti i riflettori, si accorge che la vetrina non basta. Servono un repertorio, competenze professionali, organizzazione e continuità.
Il palco, prima del risultato
Sui palchi degli open mic non ci sono palette né copioni: ci sono canzoni, persone e il rischio di mettersi alla prova davanti a chi ascolta. Non tutti troveranno un pubblico, non ogni esibizione sarà memorabile e non da ogni incontro nascerà una collaborazione.
Ma è proprio questo il punto: non tutto deve necessariamente produrre un risultato, una carriera o un contenuto da condividere. A volte basta esserci, ascoltare e conoscere qualcuno. Vale la pena uscire di casa, almeno una sera, e andare a vedere cosa succede, che si salga sul palco o si resti dall’altra parte ad ascoltare.
Devi fare login per commentareAccedi