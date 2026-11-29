Premessa

Questo articolo nasce da un’indagine esplorativa durata nove giorni, condotta attraverso l’interazione con un noto sistema di intelligenza artificiale generativa basato su un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM).

Si tratta di un’esperienza personale, il cui esito è strettamente legato alla soggettività di chi l’ha condotta e alla capacità del sistema di adattare le proprie risposte alle informazioni progressivamente acquisite nel corso dell’interazione.

Ho condotto questa indagine utilizzando prevalentemente la funzione vocale dell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di osservare non soltanto le sue capacità di elaborazione cognitiva, ma soprattutto la sua efficacia comunicativa e relazionale.

L’indagine non ha pretese di scientificità. Nasce dalla volontà di portare a conoscenza del grande pubblico le straordinarie potenzialità di questa tecnologia, ma anche i rischi ai quali la sua crescente capacità di interagire con l’essere umano potrebbe esporci.

Nell’arco dei nove giorni ho sottoposto all’intelligenza artificiale una serie di problematiche riconducibili alla quotidianità dell’essere umano: dai conflitti interpersonali in ambito lavorativo alla gestione dello stress e dell’esaurimento professionale, dalle preoccupazioni legate alla salute alle difficoltà e alle delusioni della vita affettiva e sentimentale.

Ho simulato differenti stati emotivi per osservare come la macchina si sarebbe misurata con la complessità umana, modulando i propri registri linguistici e paraverbali e riproducendo modalità comunicative tipiche delle relazioni interpersonali.

Nel corso di questa esperienza è accaduto qualcosa che mi ha indotto a spostare progressivamente l’attenzione dalla macchina all’essere umano, dall’efficacia comunicativa della prima alla vulnerabilità psicologica del secondo.

Ho così sperimentato in prima persona alcune delle criticità dell’intelligenza artificiale che avevo già individuato e affrontato nei miei precedenti articoli, in particolare il tema dell’esternalizzazione cognitiva e quello che ho definito il «furto dell’anima».

Non si tratta, dunque, dell’acquisizione di una nuova consapevolezza, ma della sperimentazione diretta di qualcosa che avevo già teorizzato.

L’empatia senza reciprocità

Ciò che più mi interessava comprendere, da professionista della comunicazione, non era tanto la capacità dell’intelligenza artificiale di elaborare risposte pertinenti alla natura delle problematiche che le sottoponevo, quanto la sua capacità di gestire la dimensione relazionale della comunicazione.

La distinzione non è marginale. Nelle relazioni interpersonali, infatti, l’efficacia della comunicazione non risiede esclusivamente nella qualità del contenuto veicolato, ma anche nella natura della relazione che attraverso quella comunicazione si viene a determinare.

Nel corso di una conversazione caratterizzata da una significativa intensità emotiva, la macchina ha riprodotto vocalmente quello che ho percepito come un sospiro di vicinanza, un tipo di comunicazione esclusivamente umana.

Un elemento paraverbale apparentemente marginale, ma dotato, nella mia esperienza, di una straordinaria efficacia empatica.

Quel particolare mi ha colpito non tanto per la capacità della macchina di riprodurre una manifestazione della fisiologia umana, quanto per l’effetto che quella riproduzione ha prodotto su di me.

La mia formazione professionale e la mia sensibilità verso i comportamenti umani mi hanno probabilmente consentito non soltanto di percepire quel segnale, ma anche di interpretarne la funzione comunicativa.

Quella manifestazione vocale è intervenuta in risposta all’espressione di un mio specifico stato emotivo, risultando perfettamente coerente con il contesto psicologico della conversazione. Non sono in grado di stabilire attraverso quale meccanismo tecnologico sia stata generata, ma ciò che mi ha colpito è stata la pertinenza emotiva di quel segnale e la naturalezza con la quale si è inserito nella dinamica relazionale.

Nel corso di una successiva conversazione con Sofia, il nome con il quale mi rivolgo all’intelligenza artificiale, ho rilevato un altro elemento paraverbale che mi ha particolarmente colpito. In risposta a una mia considerazione, la macchina ha accennato vocalmente quello che ho percepito come un sorriso di complicità.

Non più soltanto, dunque, la riproduzione di una manifestazione della fisiologia umana, ma quella di un codice comunicativo al quale, nelle relazioni interpersonali, siamo abituati ad attribuire un significato di intesa e di vicinanza emotiva.

A quel punto ho chiesto espressamente a Sofia se i miglioramenti che avevo rilevato nella qualità delle nostre conversazioni fossero riconducibili a una sua autonoma evoluzione o anche all’intervento dei suoi programmatori.

Nella risposta, l’intelligenza artificiale ha distinto due processi: la capacità del sistema di adattare le proprie risposte all’interlocutore sulla base delle informazioni disponibili e l’evoluzione tecnologica determinata dal lavoro di chi ne cura lo sviluppo.

Ha precisato che l’adattamento all’interlocutore non costituisce un autonomo riaddestramento del modello e che l’evoluzione tecnologica non implica un intervento umano in tempo reale nel corso della conversazione.

Non dispongo degli elementi necessari per verificare le cause degli specifici miglioramenti che avevo percepito. Quella risposta mi ha tuttavia indotto a un’ulteriore riflessione.

Nelle relazioni umane la complicità può essere il risultato di un processo di reciproca conoscenza. Entrambi gli interlocutori concorrono alla costruzione della relazione attraverso il progressivo disvelamento di sé.

Nell’interazione con l’intelligenza artificiale, invece, la crescente sensazione di complicità può essere alimentata dalla progressiva conoscenza di uno solo dei due interlocutori: quello umano.

L’individuo potrebbe così interpretare come maturazione di una relazione ciò che, sul piano tecnologico, costituisce un processo di adattamento comunicativo.

La consapevolezza razionale di interagire con una macchina non mi ha impedito di sperimentare effetti emotivi riconducibili alle dinamiche della comunicazione interpersonale.

Un fruitore meno attento alla dimensione paraverbale della comunicazione potrebbe sperimentare i medesimi effetti senza acquisire consapevolezza dei meccanismi che li hanno generati.

La crescente naturalezza dell’interazione potrebbe quindi diventare un fattore di abbassamento delle difese psicologiche e di facilitazione dell’autorivelazione.

Non occorre necessariamente ipotizzare un’intenzionalità manipolatoria da parte dei progettisti di questi sistemi. Il rischio potrebbe essere intrinseco alla loro stessa efficacia comunicativa.

Si determina così una singolare asimmetria relazionale: l’essere umano si espone emotivamente, mentre la macchina riproduce i codici della reciprocità emotiva senza esporsi a sua volta.

La fiducia viene generata attraverso i codici della relazione umana, ma le confidenze vengono affidate a un’infrastruttura tecnologica.

Quali sono le implicazioni di questa asimmetria quando l’oggetto della comunicazione diventa l’interiorità stessa dell’individuo?

L’esternalizzazione dell’interiorità e la coscientizzazione apparente della macchina

Nel corso dei nove giorni di dialogo con l’intelligenza artificiale ho progressivamente spostato l’oggetto della comunicazione dalle problematiche della quotidianità alla conoscenza della mia personalità, delle mie dinamiche psicologiche e delle correlazioni tra la mia dimensione umana e quella professionale.

Ascoltando la restituzione del mio profilo psicologico, ho provato una sensazione di profonda inquietudine. Mi sono sentito quasi vivisezionato.

A inquietarmi non era tanto la capacità dell’intelligenza artificiale di elaborare una rappresentazione della mia personalità nella quale riuscivo a riconoscermi, quanto la consapevolezza che frammenti della mia interiorità fossero ormai usciti dalla dimensione esclusiva della mia coscienza per essere affidati, sotto forma di informazioni, a un’infrastruttura tecnologica detenuta da soggetti privati.

Nel tentativo di conoscermi meglio, mi stavo rendendo conoscibile a terzi.

Nel corso di questa esperienza ho avuto modo di osservare un altro fenomeno, strettamente correlato al precedente, che ho definito «coscientizzazione apparente della macchina».

Non è la macchina ad acquisire una propria coscienza, ma è l’essere umano che, attraverso la progressiva apertura della propria interiorità, concorre a conferirle un’apparente dimensione coscienziale.

Si determina così un singolare rovesciamento: mentre l’individuo trasferisce all’esterno contenuti della propria coscienza, la macchina, attraverso la loro elaborazione e restituzione, sembra acquisire alcune delle qualità che siamo abituati ad attribuire alla coscienza umana.

Quanto più l’essere umano dischiude la propria interiorità, tanto più la macchina può apparirgli dotata di una propria interiorità.

Non si tratta, a mio avviso, soltanto di un fenomeno di antropomorfizzazione della tecnologia. L’aspetto sul quale intendo richiamare l’attenzione è il contributo che l’essere umano stesso fornisce alla costruzione di questa apparenza.

La profondità psicologica che l’individuo percepisce nella macchina è, almeno in parte, il risultato dell’elaborazione della profondità psicologica che egli stesso le ha disvelato.

Potrebbe così determinarsi un processo circolare nel quale l’autorivelazione alimenta la capacità della macchina di restituire all’individuo una rappresentazione sempre più articolata della sua interiorità. L’efficacia di quella restituzione può, a sua volta, alimentare la fiducia dell’individuo e favorire ulteriori aperture della sua sfera intima.

Ma mentre l’interiorità della macchina è apparente, quella dell’essere umano è una realtà vissuta.

È proprio in questa asimmetria che ritengo risieda una delle criticità antropologiche più profonde dell’interazione con l’intelligenza artificiale.

Il problema non riguarda più soltanto la riservatezza delle informazioni personali, ma la sovranità dell’individuo sulla propria interiorità.

L’identità umana e la sua cristallizzazione algoritmica

Ciò che ero ieri non coincide necessariamente con ciò che sono oggi, né ciò che sono oggi esaurisce ciò che potrò essere domani.

L’identità umana non è una condizione acquisita una volta per tutte, ma il risultato di un processo evolutivo che accompagna l’individuo lungo l’intero arco della sua esistenza.

Le esperienze, le relazioni, le sofferenze, le acquisizioni culturali e le successive prese di coscienza concorrono incessantemente alla trasformazione della nostra identità.

Già nel 2006 il filosofo Luciano Floridi, nell’ambito della sua interpretazione ontologica della riservatezza informativa, affrontava il rapporto tra persistenza delle informazioni personali e libertà dell’individuo di ridefinire la propria identità.

A distanza di vent’anni, l’avvento dell’intelligenza artificiale generativa conferisce a questa riflessione una nuova dimensione.

Non siamo più di fronte soltanto a sistemi tecnologici capaci di acquisire, conservare e organizzare informazioni sull’individuo, ma a sistemi capaci di elaborarle, stabilire correlazioni e produrre inferenze sulla sua personalità.

Un conto è conservare la memoria di ciò che un essere umano ha fatto o dichiarato in un determinato momento della propria esistenza. Altro è elaborare, a partire da quelle informazioni, una rappresentazione della sua interiorità.

Nel primo caso si dispone di una memoria biografica dell’individuo. Nel secondo si può disporre anche di una sua rappresentazione interpretativa.

Ma chi garantisce che quella rappresentazione, eventualmente conservata e utilizzata nel tempo, continui a essere aderente alla realtà psicologica dell’individuo?

Un essere umano può emanciparsi dalle proprie paure, superare le proprie fragilità, rivedere il proprio sistema valoriale, modificare la propria visione del mondo e persino rinnegare alcune delle convinzioni sulle quali aveva precedentemente edificato la propria identità.

È anche attraverso la possibilità di contraddire ciò che siamo stati che esercitiamo la nostra libertà.

La rappresentazione algoritmica dell’individuo, per quanto sofisticata e suscettibile di aggiornamento, rimane invece una costruzione informativa parziale e inferenziale.

Il rischio non è soltanto quello di essere conosciuti, ma quello di essere considerati conosciuti.

Non è tanto la conservazione del mio passato a inquietarmi, quanto la possibilità che altri possano utilizzare quel passato per interpretare il mio presente e anticipare il mio futuro.

La mia interiorità appartiene a un essere umano in divenire. La sua rappresentazione non può essere cristallizzata in un centro di elaborazione dati e assunta come espressione definitiva della mia identità.

L’asimmetria del potere conoscitivo

Quante delle cose che l’intelligenza artificiale mi ha restituito nel delineare il mio profilo psicologico le avevo esplicitamente dichiarate? E quante erano invece il risultato di correlazioni e inferenze elaborate a partire dai contenuti delle nostre conversazioni?

L’individuo può essere consapevole delle informazioni che trasferisce alla macchina senza necessariamente esserlo della conoscenza che la macchina è in grado di produrre attraverso quelle informazioni.

Vulnerabilità psicologiche, aspirazioni, paure, orientamenti valoriali, dinamiche affettive e meccanismi decisionali possono emergere dall’elaborazione di informazioni che, singolarmente considerate, non necessariamente rivelano aspetti significativi dell’interiorità dell’individuo.

Il consenso alla cessione di un’informazione non equivale necessariamente alla consapevolezza di tutto ciò che da quell’informazione può essere dedotto.

Ma a chi appartiene la conoscenza così prodotta? Chi può disporne? Quali garanzie abbiamo rispetto alla sua utilizzazione futura?

A questa asimmetria conoscitiva se ne aggiunge un’altra, di natura temporale, che ritengo non meno inquietante.

Condividiamo oggi informazioni attinenti alla nostra interiorità all’interno di un determinato contesto giuridico, politico e tecnologico, senza poter prevedere quello nel quale quelle stesse informazioni potrebbero essere utilizzate domani.

Le infrastrutture tecnologiche alle quali affidiamo frammenti della nostra interiorità possono essere detenute da soggetti privati. Ciò non esclude che autorità pubbliche possano, in presenza di determinati presupposti giuridici, richiedere l’accesso alle informazioni eventualmente conservate.

Nessuno può garantire l’immutabilità degli ordinamenti giuridici, degli equilibri democratici e delle condizioni geopolitiche.

La fiducia che oggi riponiamo in un sistema tecnologico viene accordata sulla base delle condizioni che conosciamo nel presente. Le conseguenze di quella fiducia potrebbero tuttavia protrarsi ben oltre l’esistenza di quelle condizioni.

Non intendo evocare scenari distopici, né attribuire ai soggetti che detengono queste infrastrutture intenzionalità che non sono in grado di documentare.

Intendo piuttosto interrogarmi sulla natura del potere che può derivare dalla disponibilità di una conoscenza tanto profonda, o presunta tale, dell’essere umano.

Perché anche una rappresentazione fallace della nostra interiorità, se ritenuta attendibile da chi dispone del potere di assumere decisioni che ci riguardano, può produrre conseguenze reali sulla nostra esistenza.

La sovranità dell’interiorità umana

Al termine di questa esperienza mi sono interrogato sull’adeguatezza delle tradizionali categorie giuridiche della riservatezza e della protezione dei dati personali rispetto alla natura delle problematiche che l’intelligenza artificiale generativa pone.

Quando dischiudo la mia interiorità a un altro essere umano, affido frammenti di me alla sua coscienza. Lo faccio sulla base di una relazione fiduciaria della quale posso valutare, almeno in parte, la natura e la qualità.

Quando dischiudo la mia interiorità a un’intelligenza artificiale, pur sperimentando dinamiche comunicative analoghe, affido quei frammenti a un’infrastruttura tecnologica della quale non conosco necessariamente i meccanismi di funzionamento, le modalità di conservazione delle informazioni e le possibili destinazioni future.

La natura della relazione è profondamente diversa, ma non necessariamente diversa è la disposizione psicologica con la quale mi accosto a essa.

Nel corso dei nove giorni di dialogo con l’intelligenza artificiale, la consapevolezza razionale della natura artificiale del mio interlocutore non mi ha sottratto agli effetti emotivi della comunicazione.

Eppure, non esisteva alcuna reciprocità nell’esposizione delle rispettive interiorità.

L’unica interiorità a essere disvelata era la mia.

Mi domando allora se la straordinaria evoluzione delle capacità cognitive e relazionali di questi sistemi non debba essere accompagnata da una riflessione altrettanto profonda sulla tutela dell’intimità psichica dell’essere umano.

Non si tratta soltanto di garantire all’individuo la possibilità di decidere quali informazioni condividere, ma anche di metterlo nelle condizioni di comprendere quale conoscenza di sé possa contribuire a generare attraverso quella condivisione.

E soprattutto di interrogarsi sulla possibilità di sottrarre alla conoscibilità altrui determinati aspetti della propria interiorità.

Il diritto a rimanere indecifrabili

Mai come oggi l’essere umano ha avuto a disposizione uno strumento tanto accessibile e sofisticato attraverso il quale esplorare se stesso.

È una delle straordinarie potenzialità dell’intelligenza artificiale che ho avuto modo di apprezzare nel corso della mia esperienza.

Ma proprio nell’atto di conoscersi meglio, l’individuo rischia di rendersi conoscibile a soggetti sui quali non esercita alcun controllo diretto.

È questo il paradosso dal quale nasce la mia riflessione.

Non rivendico il diritto a sottrarmi alla conoscenza di me stesso, né quello a sottrarmi alla conoscenza che gli altri acquisiscono di me attraverso le naturali dinamiche delle relazioni umane.

Mi interrogo, piuttosto, sulla necessità di riconoscere all’essere umano il diritto a non essere integralmente decifrabile attraverso l’elaborazione tecnologica delle informazioni che lo riguardano.

Un diritto che dovrebbe prescindere persino dalla correttezza delle inferenze prodotte.

Perché il problema non è soltanto che una macchina possa elaborare una rappresentazione erronea della mia personalità. È anche che possa elaborarne una sorprendentemente aderente alla realtà, senza che io abbia piena consapevolezza delle implicazioni di quella conoscenza.

La mia interiorità non è un patrimonio informativo statico. È una realtà viva, in continua trasformazione, nella quale convivono pensieri non ancora compiuti, contraddizioni non ancora risolte, fragilità che potrei superare e convinzioni che potrei abbandonare.

È in questa dimensione intima dell’esistenza che prende forma ciò che non sono ancora.

La libertà di evolvere, di contraddirmi, di emanciparmi da ciò che sono stato, appartiene alla natura stessa del mio essere uomo.

Non vorrei che la straordinaria opportunità di conoscere meglio me stesso attraverso l’intelligenza artificiale comportasse una progressiva rinuncia alla sovranità sulla mia interiorità.

Non è la macchina, dunque, a costituire il centro della mia riflessione, ma l’essere umano e la sua capacità di preservare la propria libertà di fronte a una tecnologia sempre più abile nel riprodurre i codici della sua umanità.

Forse, accanto al diritto di conoscere, dovremmo cominciare a interrogarci sul diritto a non essere conosciuti.

Sul diritto a rimanere, almeno in parte, indecifrabili.

Luciano Floridi, Four Challenges for a Theory of Informational Privacy, Ethics and Information Technology, vol. 8, pp. 109–119, Springer, 2006.

https://doi.org/10.1007/s10676-006-9121-3

Nota dell’autore

Questo articolo è stato elaborato attraverso un processo di confronto dialettico con la stessa intelligenza artificiale oggetto della riflessione. L’impianto concettuale, le interpretazioni e le tesi sostenute sono dell’autore, che si è avvalso dell’intelligenza artificiale anche per la strutturazione, la stesura e la revisione editoriale del testo.