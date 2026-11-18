Tra raccomandazioni personalizzate e storie costruite attorno all’apparire, quale immagine del femminile incontra una bambina sullo schermo? Una riflessione su streaming, bisogno di piacere e ruolo degli adulti nella scelta dei contenuti

Nello streaming, ciò che una bambina sceglie oggi contribuisce a decidere che cosa troverà domani. Che succede se storie diverse le propongono sempre lo stesso modo di piacere?

Mia figlia di nove anni ha scritto un tema su due ragazze che volevano avere i vestiti abbinati e piacere a un ragazzino bellissimo. Del ragazzino descriveva con cura gli occhi, i capelli, i vestiti. Fino all’anno scorso, nei suoi temi trovavo animali, scienza e mondi inventati. Adesso voleva scrivere di due ragazze alle prese con il desiderio di piacere. Rileggendo il tema, mi sono chiesto quante versioni di quella storia avesse avuto modo di incontrare.

Fino a poco prima, sulla tv di casa, c’erano i documentari sugli animali, Hilda, Piccoli detective e i misteri del regno animale. Forse proprio l’esperienza di aver trovato tante cose interessanti mi aveva fatto abbassare la guardia. In un periodo di lavoro particolarmente intenso ero stato meno presente con le mie figlie, di nove e sei anni. Quando ho ricominciato a guardare la televisione con loro, mi sono ritrovato davanti a cucciole appassionate di acconciature, alle Winx e a serie come Cercami a Parigi. Mi ha colpito la velocità con cui era cambiata la schermata iniziale. I documentari e le avventure che ricordavo si potevano ancora cercare, ma nel frattempo era cambiato ciò che si poteva trovare senza cercare.

Quello che il profilo impara

La tv generalista che guardavamo io e mia moglie da bambini distribuiva i programmi lungo la giornata. La fine della fascia dei cartoni poteva coincidere con l’inizio del telegiornale o di un programma per adulti. Arnaldo Greco, su queste pagine, ha già raccontato quanto quel passaggio aiutasse a chiudere la visione e come i canali tematici avessero cambiato le cose. Come osserva Luca Barra, anche le piattaforme costruiscono un flusso attraverso scelte editoriali e tecniche. L’on demand ha reso più semplice proseguire con la stessa storia, fino a guardare, quando è disponibile, una stagione intera di seguito. Con l’autoplay attivo, perfino il passaggio da un episodio all’altro può consumarsi senza toccare il telecomando. In uno studio sperimentale del 2025 su 76 utenti adulti di Netflix negli Stati Uniti, disattivare l’autoplay ha ridotto la durata media delle sessioni.

Aprire l’app significa già trovare i titoli in un certo ordine. Netflix spiega che le visioni precedenti, i titoli portati a termine e i comportamenti di utenti con gusti simili sono tra i segnali che il suo sistema usa per ordinare titoli e righe della schermata. Su un profilo condiviso, alla stessa sequenza di suggerimenti contribuiscono anche le visioni dell’altra sorella. Gli stessi dati possono comprendere un titolo cercato a lungo, una puntata scelta dalla prima fila o un episodio seguito perché era già partito. Entrano tutti nella storia del profilo. Ciò che ottiene una posizione più visibile può avere più occasioni di essere scelto e una nuova scelta può orientare, a sua volta, le proposte successive.

A nove anni si può guardare volentieri una storia su una cotta e il giorno dopo appassionarsi a tutt’altro. Se le prime visioni orientano i suggerimenti, conta anche ciò che i nuovi titoli hanno in comune. Prendiamo una commedia, una serie sulla danza e un cartone con delle cucciole, da piattaforme diverse. In tutti può tornare la stessa preoccupazione, quella di capire come apparire perché gli altri si accorgano di te.

Cinque titoli, una parte da recitare

Le cucciole di Vip Pets pattinano, vanno ai concerti e visitano mostre. Il cartone dà particolare risalto a quello che succede nel salone di Fabio e Fabia, dove un cambio di acconciatura diventa un piccolo evento.

La scheda di Prime Video racconta che Nyla arriva al salone con dello slime nei capelli. Fabio deve sistemarli e farle una «VIP Pets hairstyle», un’acconciatura che porta il nome del marchio. Uscire dal salone con i capelli in ordine è solo una parte della promessa. Conta anche avere un’acconciatura che le altre riconosceranno. La linea di cucciole da collezione includeva perfino la poltroncina per rifare il gioco a casa.

Da un salone a una scuola di arti visive, gli oggetti cambiano e restano un modo per farsi riconoscere. In Rainbow High, Ruby lavora in un bar per comprarsi un paio di sneaker. Nell’originale inglese parla del suo conto in banca e Jade le segnala lo sconto per chi lavora al bar. Nella stessa parte della serie, le ragazze realizzano anche un video musicale. Le loro capacità hanno spazio, dentro un mondo in cui a ciascuna corrisponde un look immediatamente riconoscibile, lo stesso principio con cui le bambole della serie sono proposte fuori dallo schermo.

In Barbie Life in the Dreamhouse, quello sguardo è già presente davanti all’armadio. Prima di uscire con Ken, Barbie chiede alle amiche se il suo abito è «chic» o «so last week», già passato di moda. La ricerca dell’accessorio perfetto occupa un guardaroba grande come un labirinto. La gag funziona perché è assurdo che basti una settimana per invecchiare un abito. Eppure il dubbio di Barbie è familiare. Anche quando hai un’intera stanza di vestiti, può sembrarti che ti manchi quello giusto perché qualcuno ti trovi bella.

In Winx Club: The Magic Is Back, il cambio d’immagine coincide con la trasformazione delle fate. Le protagoniste hanno iniziativa, poteri e legami forti. Il momento in cui la magia si manifesta è anche quello in cui cambiano costume e il corpo diventa il centro dello spettacolo. In Cercami a Parigi, a rendere una ragazza immediatamente leggibile agli altri sono soprattutto le parole, le espressioni del viso e il modo in cui si muove.

Mi ha colpito il modo in cui Lena sorride a tutta bocca per mostrare stupore e cammina a saltelli quando è felice. La mimica ricorre abbastanza da diventare una specie di coreografia della vita quotidiana. Sorriso e saltello rendono l’emozione riconoscibile a colpo d’occhio. A furia di tornare, quei gesti danno anche alla spontaneità una forma prevista, quella di una ragazza graziosa da guardare ogni volta che si stupisce o è contenta.

I dialoghi aggiungono un’altra regola. In Amore, Lena si sente chiedere, nell’originale inglese, perché non mandi un messaggio «like a normal person», come una persona normale, al posto di una lettera. Più avanti Théa scrive a Henri fingendosi Lena e gli racconta del bacio con Max. La prima battuta stabilisce quale gesto passa per normale fra coetanei. La lettera sposta l’attenzione su chi può decidere come gli altri vedranno Lena. In sala prove ogni coppia interpreta la coreografia a modo suo. Fuori, esprimere un sentimento espone al giudizio degli altri. In altre storie, un vestito o un’acconciatura promettono di orientare quello stesso sguardo.

La vicinanza fra queste storie rende il consumo una questione più ampia del giocattolo che una bambina potrebbe chiedere. Riguarda anche ciò a cui una bambina impara a dare importanza quando prova a capire chi è e come vuole farsi conoscere. Un vestito può essere un modo per giocare, inventare, farsi riconoscere da un’amica. Se il racconto gli affida di continuo il compito di rendere una ragazza più interessante, quel vestito acquista il peso di una condizione per essere guardata. E una volta che l’effetto del nuovo look è passato, la scena può ricominciare con un altro accessorio.

Quel peso dipende anche da ciò che compare accanto. Un profilo può mostrare una commedia, una serie di magia e una di danza. Se in tutte torna la prova di essere abbastanza belle, simpatiche o vivaci per farsi scegliere, la varietà dei generi lascia intatto il modello. Il primo giudizio a cui una ragazza è chiamata a rispondere è quello di chi la guarda. Il suo viene dopo. La raccomandazione conta perché può riproporre quella prova ogni volta che si riapre l’app. E la classificazione per età, che riguarda i singoli titoli, lascia aperta proprio questa domanda sulla loro combinazione.

Torno allora al tema di mia figlia. Di quel ragazzo ricordo ancora gli occhi, i capelli e i vestiti. Delle due ragazze ricordo soprattutto quanto ci tenessero a piacergli. La domanda che vorrei portare nella scelta di un’altra storia è molto semplice. Che cosa piace a loro? E che cosa succede se quello che piace a loro mette in discussione l’immagine che gli altri si aspettano?

Che cosa mettere in prima fila

Red mette quella domanda al centro della storia. Mei e le sue amiche vogliono vedere dal vivo la boy band per cui vanno matte. Quando Mei scopre che i compagni sono disposti a pagare per vederla trasformata in panda, quel corpo di cui si vergognava diventa popolare. Per un momento, piacere ai compagni sembra risolvere tutto. Poi un ragazzo le chiede di presentarsi in quella forma alla sua festa, e ciò che gli altri vogliono vedere comincia a pesare. Il film segue il tempo che serve a Mei per capire che posto vuole dare al panda nella propria vita e come parlarne alle amiche e a sua madre.

Anche Il club delle babysitter racconta ragazze che vogliono essere prese sul serio. Kristy organizza un servizio con le amiche, e il lavoro le costringe a misurarsi con responsabilità e disaccordi. Quando Mary Anne porta Bailey in ospedale, il personale si riferisce alla bambina al maschile, nella versione inglese. Mary Anne usa il femminile e chiede ai medici di riconoscerla per chi è. Per una ragazza che fatica a farsi ascoltare, è una scena in cui conta trovare le parole per difendere Bailey, anche a costo di contraddire un adulto.

In Bluey c’è di nuovo un salone da parrucchiera, questa volta allestito per gioco. Bingo prova a proporre le proprie idee e la sorella continua a parlare sopra di lei. Nell’originale, la madre invita Bluey a usare le orecchie perché Bingo possa trovare la sua voce. Sono parole comprensibili anche alla più piccola. Dicono chi deve cambiare qualcosa perché l’altra riesca a parlare. Accanto a queste storie vorrei ritrovare anche Hilda, che cambia idea quando incontra le creature di cui ha sentito parlare, e Izzy nel mondo dei koala, in cui una ragazzina impara a riconoscere quando un animale che ha curato può tornare in libertà.

Il vantaggio di un catalogo a richiesta è poter mettere tutte queste storie a portata di mano. A casa, per me, questo significa sedermi di nuovo accanto alle mie figlie, scegliere qualche volta insieme a loro e accorgermi di ciò che la schermata continua a riproporre. Decidere se lasciare attivo l’autoplay spetta a noi adulti. Disattivarlo lascia alle bambine e a noi il tempo di scegliere se guardare un’altra puntata.

Anche le piattaforme possono fare qualcosa. Già nella prima schermata di un profilo per bambini, la redazione potrebbe proporre storie diverse da quelle viste di recente. Si potrebbe anche dare ai bambini un modo evidente di chiedere «fammi vedere qualcosa di diverso», senza dover sapere in anticipo che cosa cercare. Per capire quanto è utile una piattaforma a chi sta ancora formando i propri gusti, si potrebbe osservare quali occasioni gli offre di scoprire qualcosa che ancora non conosce.

Penso a questa possibilità quando immagino il prossimo tema di mia figlia. Forse ci sarà ancora un ragazzo bellissimo, ma mi piacerebbe che le due ragazze avessero anche qualcos’altro da fare.