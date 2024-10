Economia Circolare: Sinestesia fra le arti porta il made in Italy in Georgia

23 Ottobre 2024

Un bel successo per l’unica rappresentanza italiana alla festa d’autunno di Tskaltubo, insieme ad altre delegazioni internazionali. Igam Ussaro e Cristina Servini promotori di una cultura transfrontaliera capace di portare lustro al nostro Paese

“Nelle scorse settimane, nell’ambito della festa popolare tradizionale di “Autunno Tskaltubo”, si sono tenute le 8 città amichevoli: Yunievo (Polonia), Saldus (Lettonia), Šilute (Lituania), Ungeni (Moldavia), Salsomaggiore (Italia), Galați (Romania). Ricevimento ufficiale delle delegazioni di Rize (Turchia) e presentazione della sciarpa creata dall’artista italiana Cristina Servini con i simboli di Tskaltubo.” Si legge nel comunicato ufficiale della municipalità di Tskaltubo, tradotto dalla lingua georgiana.

Si rafforzano, dunque, i legami tra Salsomaggiore Terme e Tskaltubo dopo la sottoscrizione dello scorso anno del Memorandum d’Intesa da parte dei sindaci delle due città. L’iniziativa, è partita dall’idea di Cristina Servini e Igam Ussaro per celebrare il centenario delle Terme Berzieri in collaborazione con l’amministrazione di Salsomaggiore Terme, che ne ha curato gli aspetti formali e l’istituzionalità internazionale, ed è stata gestita per giungere ad un prossimo gemellaggio fra le due realtà, portando a tutti i Salsesi tante opportunità di natura, culturale, economica, turistica, termale, ed altro.

“Abbiamo ritenuto prioritario aprire la conferenza stampa dedicata, portando come doveroso atto di rispetto, di amicizia , cortesia e per correttezza istituzionale verso i nostri gentili ospiti, il saluto di Salsomaggiore Terme e manifestare il nostro impegno per la crescita delle relazioni tra I due Paesi per reciproci benefici ” , riferiscono gli autori.

Durante la cerimonia è stato infatti consegnato un report contenente molte manifestazioni d’interesse da parte di Enti Territoriali, Associazioni, Scuole, Aziende ed altri soggetti qualificati a sviluppare relazioni ad ogni livello.

“Sinestesia fra le arti“, ha donato i diritti di concessione d’uso, di uno scarf progettato appositamente per la città di Tskaltubo come strummento e vettore di marketing territoriale che è stato molto apprezzato da tutti presenti e dalle altre delegazioni estere.

Cristina e Igam hanno sviluppato e prototipato il progetto di un foulard per la città termale di Tskaltubo nel cui cui impianto decorativo , realizzato sui canoni della Sezione Aurea, sono contenuti i grafismi caratterizzanti la città, oltre alla interpretazione pittorica di un bassorilievo in stile Decò Sovietico, presente sulla facciata di un edificio della città georgiana , che narra la storia dell’antica Colchide, dal mito di Giasone e gli Argonauti alla ricerca del Vello d’oro fino al medioevo ed oltre.

Tskaltubo e le sue acque terapeutiche termoradoniche, uniche al mondo , erano infatti conosciute ed usate a scopo curativo fin dall’antichità e per veicolare questi aspetti salienti non poteva che essere un accessorio di alta moda, desiderabile, indossabile ed utilizzabile nel tempo come un FOULARD , realizzato in seta pura, quale ulteriore richiamo al luogo posto sull’ Antica Via Della Seta.

La porta tra Occidente ed Oriente, naturale luogo d’incontro e scambio di culture , oltre che di beni, si è rinnovato in questo modo, attraverso l’oggetto di “Sinestesia fra la arti”, per continuare anche simbolicamente i concreti rapporti di amicizia iniziati e istituzionalmente siglati nel MOU, sottoscritto dai sindaci di Salsomaggiore Terme e Tskaltubo lo scorso maggio 2023 durante le celebrazioni del centenario delle Terme Lorenzo Berzieri.

SINESTESIA FRA LE ARTI, nasce da una idea di Cristina Servini e Igam Ussaro e realizza diverse iniziative dedicate alla Creatività e Polisensorialità in Economia Circolare, inziative che riguardano la musica, l’immagine, l’eco-moda, percezioni olfattive e gestuali con lo scopo di evidenziare la possibile interazione sinestetica fra i diversi stimoli sensoriali. Le discipline della pittura, danza, teatro, musica, tematica ecologica collegata all’eco-moda, e quindi all’economia circolare, devono evocare la sinestesia tra i cinque sensi.

