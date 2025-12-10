Il settore agricolo italiano compie un passo significativo verso una gestione più moderna e integrata delle risorse finanziarie. È stato firmato il protocollo d’intesa tra l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) e Banco BPM, con l’obiettivo di creare un ponte strutturato tra imprese agricole e sistema creditizio.

L’accordo, disponibile sul sito di Agea, nasce con l’intento di semplificare e velocizzare l’accesso ai finanziamenti, ottimizzando al contempo le condizioni economiche offerte alle imprese del comparto. Banco BPM ha espresso la volontà di sostenere con strumenti specifici un settore che oggi mostra tassi di insolvenza tra i più bassi, confermandosi una realtà stabile e meritevole di investimenti mirati.

Agea evidenzia come l’intesa contribuisca al percorso di crescita del settore primario, accompagnando l’agricoltura nazionale verso una dimensione sempre più competitiva. Il modello operativo promosso integra tradizione, professionalità manageriale e sostenibilità ambientale, quest’ultima vista anche come elemento chiave nella valutazione del merito creditizio.

Un ruolo centrale è affidato ai dati e alle certificazioni presenti nel SIAN, il Sistema Informativo Agricolo Nazionale. Queste informazioni permettono alle imprese di attestare la propria consistenza economica e produttiva, offrendo agli istituti di credito un quadro chiaro e verificabile per le valutazioni preliminari. Il risultato atteso è una maggiore trasparenza e un processo istruttorio più rapido ed efficiente.

Durante la presentazione dell’accordo, rappresentanti di Banco BPM hanno sottolineato come il contributo del settore agricolo sia fondamentale per l’economia nazionale e debba essere supportato con strumenti adeguati alle sfide future. Allo stesso modo, la direzione di Agea ha rimarcato come il protocollo rappresenti un ulteriore passo verso la semplificazione delle procedure e verso tempi certi nell’erogazione della liquidità alle imprese.

Il documento sancisce una collaborazione aperta e volontaria, progettata per offrire agli agricoltori punti di riferimento chiari e un accesso al credito più efficace, favorendo al contempo lo sviluppo di un sistema agricolo moderno, competitivo e sostenibile.