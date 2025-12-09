Da Intesa Sanpaolo 12 milioni per Solana, piani di crescita e sostenibilità nella trasformazione del pomodoro

Intesa Sanpaolo ha erogato un finanziamento da 12 milioni di euro a favore dell’azienda lombarda Solana S.p.A. per accompagnarne i piani di crescita e la transizione sostenibile. La società, una moderna industria conserviera situata in provincia di Lodi nella Valle del Po, ha una capacità produttiva annua di oltre 200.000 tonnellate di pomodoro fresco ed ha avviato da tempo un percorso orientato ad una crescente ricerca della sostenibilità ambientale e di governance.

Il finanziamento è stato perfezionato attraverso la Direzione Agribusiness di Intesa Sanpaolo, nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, e rientra nella tipologia “S-Loan Green Project”, soluzione per accompagnare le imprese italiane nel percorso di transizione green, che prevede condizioni economiche agevolate legate al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità concordati con la Banca.

In particolare, Solana S.p.A. si è impegnata a conseguire target ESG significativi come:

Riduzione delle emissioni ed efficientamento energetico tramite l’introduzione di tecnologie di Ricompressione Meccanica del Vapore (MVR) per la fase di evaporazione che consentirà di ridurre fino al 90% l’energia utilizzata e una forte riduzione del volume di CO2 emessa.

Utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso l’ampiamento dell’impianto fotovoltaico che con l’investimento in programma supererà la potenza di 2 Mwp, la riduzione dei rifiuti, l’utilizzo di imballaggi secondari riutilizzabili e, infine, l’acquisizione di un impianto di pastorizzazione ohmica che consentirà l’elettrificazione di un processo con riduzione della CO2 emessa oltre che l’ottenimento di una qualità superiore.

Solana è supportata da Xenon Private Equity, che sostiene il percorso di crescita della società, promuovendo l’integrazione di pratiche ESG orientate al miglioramento continuo delle performance ambientali, sociali e di governance.

Il raggiungimento di questi obiettivi sarà monitorato e verificato periodicamente dalla Banca, a garanzia di trasparenza e misurabilità del percorso intrapreso, e determinerà benefici economici per l’azienda sul tasso di interesse del finanziamento.

Con questa iniziativa, Intesa Sanpaolo conferma la propria attenzione al comparto agroalimentare italiano e il ruolo di partner strategico per le imprese impegnate nella transizione verso modelli più sostenibili e responsabili. Il Gruppo è da anni tra i principali player a livello europeo nell’ambito della finanza sostenibile, con un impegno strutturale a favore di progetti che promuovono la transizione ecologica, la coesione sociale e la valorizzazione del capitale umano come il recente S-Loan Soluzione Lavoro volto a sostenere nuova occupazione.

Antonio Casana, Amministratore delegato di Solana spa ha dichiarato: “Questo finanziamento rappresenta un passo importante nel percorso di crescita sostenibile di Solana. L’impegno verso la riduzione della nostra carbon footprint è parte integrante della strategia industriale del Gruppo e riflette la volontà di coniugare innovazione tecnologica, efficienza produttiva e tutela dell’ambiente. Grazie al supporto di Intesa Sanpaolo, potremo accelerare gli investimenti in soluzioni all’avanguardia che riducono i consumi energetici e l’impatto ambientale, rafforzando al contempo la competitività della nostra filiera e la qualità dei prodotti destinati ai nostri clienti.”

Massimiliano Cattozzi, responsabile della Direzione Agribusiness della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, ha commentato: “Siamo lieti di aver concluso questa operazione di finanziamento a favore di Solana S.p.A., realtà leader dell’industria conserviera. Un intervento che riflette la volontà della banca di promuovere investimenti che uniscono crescita economica, rispetto per l’ambiente e responsabilità sociale garantendo al contempo attenzione a prodotti di alta qualità per i consumatori. La nostra Direzione Agribusiness ha già erogato dall’avvio del programma oltre 930 milioni di euro in finanziamenti S-Loan a sostegno della competitività, della sostenibilità e del benessere delle persone lungo l’intera filiera agroalimentare italiana.”