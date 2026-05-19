“FiberCop sta realizzando una piattaforma digitale abilitante su cui si svilupperanno servizi innovativi come intelligenza artificiale, cloud e applicazioni ad alto contenuto innovativo, fondamentali per la competitività del sistema Paese”. A dichiararlo è Massimo Sarmi, presidente e amministratore delegato di FiberCop, in occasione della Relazione Annuale 2026 dell’Organo di Vigilanza sulla Parità di accesso alla rete.

L’Organo di Vigilanza sulla parità di accesso alla rete FiberCop (OdV) ha presentato, infatti, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, la Relazione Annuale 2026 sull’attività svolta e sui risultati conseguiti nell’anno 2025. Nel corso dell’evento è stata illustrata, inoltre, la programmazione delle attività pianificate per il 2026, strutturate per assicurare il supporto tecnico richiesto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

“In questo percorso – ha continuato Sarmi, gli oltre 10 miliardi di euro di investimenti previsti nel periodo 2024-2027, testimoniano la solidità della nostra strategia e l’impegno a costruire una rete sempre più capillare, resiliente, innovativa e sostenibile. Stiamo aumentando la velocità, siamo arrivati a 15 milioni di unità abitative collegate entro la fine del 2027 saranno oltre 20 milioni inoltre abbiamo partecipato a tutti i lotti della gara del Fondo di connettività nazionale. Infrastrutture di qualità e regole chiare, garantite anche dal lavoro dell’Organo di Vigilanza, sono condizioni essenziali per generare fiducia nel mercato e abilitare nuova crescita per cittadini, imprese e territori. La conferma, da parte di Agcom lo scorso marzo, di FiberCop come operatore wholesale only ha rappresentato un passaggio importante per il mercato delle telecomunicazioni italiano: un’infrastruttura aperta, neutrale e al servizio di tutti gli operatori, capace di rafforzare la concorrenza e accelerare la digitalizzazione del Paese”.