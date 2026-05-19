Sparkle ed Entel Bolivia insieme per potenziare la connettività digitale in Sud America

Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, ed Entel Bolivia, la più grande società di telecomunicazioni della Bolivia, hanno firmato un protocollo d’intesa (MoU) per commercializzare una rotta terrestre che collega le coste del Pacifico e dell’Atlantico attraverso la Bolivia. L’accordo, siglato oggi a margine dell’evento globale delle telecomunicazioni ITW 26, mira a offrire un’alternativa ad alte prestazioni alle attuali rotte sottomarine rispondendo alla crescente domanda di connettività scalabile e resiliente a supporto degli ecosistemi digitali regionali.

Il settore dell’intrattenimento digitale in America Latina continua a crescere rapidamente, con il Brasile che si conferma un hub centrale per lo sviluppo di videogiochi, la distribuzione di contenuti e i servizi di hosting. Tuttavia, molte aree del Sud America occidentale dipendono ancora da lunghe tratte sottomarine o da istradamenti indiretti verso l’Atlantico, con impatti negativi sulle performance di cloud gaming, streaming, servizi finanziari, IoT e applicazioni basate sull’intelligenza artificiale.

Il corridoio digitale bioceanico sfrutta la posizione geografica della Bolivia per creare una rotta terrestre diretta di circa 4.370 chilometri attraverso Perù, Bolivia e Brasile. Il percorso garantisce una connessione tra Lima e San Paolo con una latenza inferiore a 60 millisecondi, rispetto agli oltre 120 ms delle tradizionali tratte sottomarine che superano i 12.000 km. L’iniziativa introduce una dorsale terrestre unificata che supera i limiti delle attuali architetture di istradamento frammentate, migliorando le prestazioni, la diversificazione dei percorsi e la resilienza dei servizi per flussi di traffico regionali e internazionali.

In base al MoU, Sparkle ed Entel Bolivia commercializzeranno congiuntamente il corridoio, offrendo collegamenti ad alte prestazioni a società di gaming, ISP, piattaforme OTT, fornitori di servizi digitali e data center dell’intera regione. Un modello commerciale flessibile consentirà l’accesso alla capacità tramite entrambi i partner, con meccanismi di revenue sharing che saranno definiti in un accordo successivo.

Entel Bolivia metterà a disposizione il proprio backbone terrestre, che integra segmenti nazionali e transfrontalieri supportati da una rete in fibra ottica di oltre 44.000 chilometri, tecnologie di trasmissione avanzate e un’architettura ridondante, collegando Lurín (Perù) a Puerto Quijarro (Bolivia) e a diversi punti di interconnessione internazionali. Sparkle gestirà invece il tratto brasiliano da Puerto Quijarro a San Paolo. Insieme, i due partner realizzano un corridoio digitale ad alta capacità, progettato per raggiungere i 60 Tbps e supportare flussi di traffico diversificati tra i due gateway oceanici del continente.

Le due aziende coordineranno le rispettive attività di vendita, gestione e manutenzione, per garantire elevati livelli di disponibilità, sicurezza, qualità del servizio e diversificazione dei percorsi su scala continentale, rafforzando così la resilienza della rete in tutto il Sud America.

«Siamo orgogliosi di collaborare con Entel Bolivia a questo ambizioso progetto, che riflette la nostra visione comune di accelerare l’integrazione digitale della regione e sostenere la crescita del gaming, dei servizi OTT e delle soluzioni cloud in America Latina», ha dichiarato Enrico Bagnasco, amministratore delegato di Sparkle.

«Questa iniziativa consolida il ruolo della Bolivia come corridoio digitale del Sud America, consentendo un’interconnessione efficiente tra gli ecosistemi digitali del Pacifico e dell’Atlantico e aprendo nuove opportunità per lo sviluppo di servizi digitali ad alta capacità nella regione», ha aggiunto Jorge del Solar, direttore generale di Entel Bolivia.