La Fondazione Monte di Lombardia acquisisce l’azienda agricola Scagno di proprietà della Famiglia Orecchia a Pietra de’ Giorgi, nel cuore dell’Oltrepò Pavese. La gestione sarà condotta da Cantine Ermes, cooperativa vitivinicola presente ormai da due anni in OltrepòPavese.

La struttura, composta da 70 ettari di vigneto ed una cantinaproduttiva con una capacità di 25 mila quintali, sarà interamente gestita da Cantine Ermes, cooperativa agricola di origine siciliana, presente in Oltrepò già dal gennaio 2024 quando acquistò la cantina di Canneto Pavese a Campo Noce. La Fondazione Monte di Lombardia da anni dedica particolare attenzione allo sviluppo dell’Oltrepò pavese, territorio ricco di storia, bellezza e prodotti enogastronomici.

Lo sviluppo del territorio passa attraverso la coltura delle vocazioni economiche e nell’Oltrepò il principale motore, anche a fini turistici, resta il vino, soprattutto il pinot nero conosciuto e reputato a livello nazionale.

L’investimento, tramite la propria impresa strumentale MonteImprese Società benefit, in questa grande azienda agricola, proprio nel cuore dei terreni delle vigne dedicate al pinot nero, è al tempo stesso per la Fondazione ragione di investimento, nel lungo periodo, e sollecitazione di promozione, fin da subito, delle eccellenze tipiche enologiche; promozione che poi ha riflessi sociali quanto ad indotto sull’occupazione e sulle varie imprese collegate al prodotto.

Il Presidente di Fondazione Monte di Lombardia, Avv. Prof. Mario Cera, sottolinea come “questa operazione sia stata concepita più che come investimento finanziario, quale sostegno sociale allo sviluppo e valorizzazione dell’Oltrepò, cui la Fondazione da tempo dedica energia e risorse in varie direzioni, da ultimo, anche con l’intervento diretto a Torrazzetta di Borgo Priolo nella Fondazione Don Niso Dallavalle”.

“La nostra presenza in Oltrepò pavese si rafforza oggi grazie alla collaborazione con la Fondazione Monte di Lombardia” dichiara il Presidente di Cantine Ermes, Rosario Di Maria “Crediamo fortemente in questo territorio, come negli altri in cui siamo presenti. Essere punto di riferimento per i soci conferitori è senza dubbio la base della nostra mission, puntando sempre alla produzione di vini di alta qualità, nel pieno rispetto delle singole identità regionali”.

Cantine Ermes, infatti, si configura come un vero e proprio mosaico di identità multiregionale, con 15 sedi produttive tra Sicilia, Puglia, Abruzzo, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, contando più di 2.500 soci ed oltre 16.000 ettari di vigneto.

Il percorso avviato due anni fa al 45esimo parallelo, trova oggi una nuova tappa con la gestione di un piccolo gioiello tutto da scoprire.

Questa importante operazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione di Cantine Ermes e al supporto fondamentale, in qualità di Advisor, di Colline e Oltre S.p.a., società inserita nel perimetro della Direzione Agribusiness della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. Colline e Oltre è partecipata da Intesa Sanpaolo al 51%, da Fondazione Monte di Lombardia al 24,5% e da Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore (Fondazione Cariplo) al 24,5%.