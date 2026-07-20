TIM è l’unico operatore in Italia a rendere disponibile gratuitamente a tutti i clienti consumer fissi e mobili ‘Canva Pro’, la versione premium di una delle piattaforme di design e intelligenza artificiale generativa per immagini, video e contenuti digitali più completa al mondo. Il servizio, che sul mercato ha un valore di 12 euro al mese, sarà infatti offerto in esclusiva con sei mesi di prova gratuita, che diventano dodici mesi per i clienti TIM Unica, l’offerta convergente che unisce linea fissa e mobile e consente di avere Giga illimitati sulle SIM mobili associate, fino a un massimo di 6 linee, e la possibilità di pagare tutto in fattura.

TIM porta così il design alla portata di tutti e conferma il proprio impegno nel rendere l’innovazione più semplice, utile e accessibile nella vita quotidiana delle persone.

‘Canva Pro’ integra funzionalità evolute di intelligenza artificiale che consentono di trasformare un’idea in contenuti visivi di qualità in modo semplice e immediato: creare immagini e video a partire da descrizioni testuali, realizzare presentazioni, materiali social, contenuti per il lavoro o lo studio, siti web curati nel design, modificare rapidamente le foto e tradurre o adattare contenuti digitali in numerose lingue mantenendo invariato il layout. Strumenti che permettono a chiunque — studenti, famiglie, professionisti, piccoli imprenditori, creator e appassionati — di dare forma alle proprie idee anche senza competenze tecniche avanzate. Non si tratta solo di tecnologia: è la possibilità di esprimersi, lavorare e vivere pienamente il digitale.

Come attivare il servizio

I clienti TIM possono attivare ‘Canva Pro’ in pochi passaggi: è sufficiente accedere, da App o da sito TIM.it, a TIM Star, il nuovo programma fedeltà di TIM, e richiedere il codice gratuito da utilizzare sulla piattaforma ‘Canva’, sia da desktop sia da smartphone.